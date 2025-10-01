Μακρόν: Η Ευρώπη βρίσκεται σε αντιπαράθεση με Ρωσία - Δανία: Έχουμε εντολή να καταρρίψουμε τα drones

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, όπου θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε κοινές θέσεις σχετικά με την ενίσχυση της άμυνας και της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Η άτυπη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ένωση.

«Ο υβριδικός πόλεμος έχει χτυπήσει την Ευρώπη», δήλωσε την Τετάρτη η υπουργός της Δανίας Μέττε Φρέντερικσεν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η ήπειρος βρίσκεται «σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία».

Δανία: «Έχουμε εντολή να καταρρίπτουμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη»

«Στη Δανία, έχουμε εντολή να καταρρίπτουμε drones στο έδαφός μας. Γενικά, είμαι υπέρ αυτού». Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, το δήλωσε αυτό στο κατώφλι της συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, όπου τα drones και ο επανεξοπλισμός είναι κεντρικά ζητήματα.

Όσον αφορά τις πιθανές ανησυχίες των χωρών της Νότιας Ευρώπης σχετικά με την κούρσα των εξοπλισμών κατά της ρωσικής απειλής, η Φρέντερικσεν τόνισε: «Είναι κάτι που αφορά όλους. Συνέβη σε εμάς, στην Πολωνία, και μπορεί να συμβεί και σε άλλους. Πρέπει να εξετάσουμε τον υβριδικό πόλεμο από ευρωπαϊκή οπτική γωνία, όχι από εθνική. Πρέπει όλοι να επανεξοπλιστούμε».

Πρόσθεσε: «Όσον αφορά τις έρευνες (για θεάσεις στους ουρανούς του ΝΑΤΟ, σ.τ.μ. ), είναι στη φύση του υβριδικού πολέμου ο εχθρός να μην αποκαλύπτεται. Νομίζω ότι κοιτάμε σε λάθος μέρος. Εστιάζουμε σε μεμονωμένα περιστατικά: τι συμβαίνει στη Δανία, μετά στη Γερμανία, μετά στη Νορβηγία. Έτσι, χάνουμε τη συνολική εικόνα. Αυτό είναι το μοντέλο που πρέπει να παρατηρήσουμε. Κατά τη γνώμη μου, αυτό το μοντέλο είναι ένας υβριδικός πόλεμος εναντίον της Ευρώπης. Πρέπει να αντιδράσουμε».

Μητσοτάκης: Έχει έρθει η ώρα ώστε να ενεργοποιήσει η Ευρώπη πόρους για την Άμυνα

«Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πια ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας όπως πχ η αντιπυραυλική προστασία ή όπως το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones, ένα από τα σχέδια, που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία αναμένεται να συζητηθούν σήμερα» διεμήνυσε προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πάντως, ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Πρέπει, προφανώς, να καλύπτονται τα νοτιοανατολικά, αλλά και τα νότια σύνορα, ώστε η Ευρώπη να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής».

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είχε μια απλή απάντηση στο πρόσφατο κύμα εισβολών drone στο δανικό έδαφος. «Κατεβάστε τα», είπε αδιάφορα.

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κατάσχει δισεκατομμύρια σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και να τα διοχετεύσει στην Ουκρανία πρέπει να λάβει υπόψη τις ανησυχίες του Βελγίου, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Κροατίας, σχετικά με ένα ζήτημα που, όπως θα έχετε παρατηρήσει, απασχολεί σήμερα τους ηγέτες.

«Αυτό που περιμένουμε είναι μια συγκεκριμένη νομική πρόταση από την Επιτροπή», δήλωσε ο Αντρέι Πλένκοβιτς. «Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν τρόποι για να το κάνουμε [να κατασχέσουμε τα περιουσιακά στοιχεία]». Ωστόσο, «πρέπει να λάβουμε υπόψη τα συμφέροντα του Βελγίου και... της Euroclear», τόνισε.

Τα χρήματα της Μόσχας που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις βρίσκονται σε λογαριασμό με έδρα τις Βρυξέλλες, και ο πρωθυπουργός του Βελγίου Bart de Wever έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στο άνοιγμα του κουμπαρά, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο.

Μελόνι: «Τείχος κατά των drones; Ας μην ξεχνάμε τη νότια πλευρά»

«Τα σύνορα της συμμαχίας είναι πολύ εκτεταμένα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη νότια πλευρά μας. Και σήμερα θα υπάρξει μια πολύ ευρεία συζήτηση», δήλωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά την άφιξή της στην Κοπεγχάγη σχετικά με το έργο του τείχους κατά των drones.

