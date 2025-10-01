Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη: Κοινή άμυνα και Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας

Οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται σήμερα (1/10) στην Κοπεγχάγη υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με κύριο στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, μετά από μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου της ΕΕ από ρωσικά drones. Η σύνοδος πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις με drones σε αεροδρόμια της Δανίας, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα προστασίας.

Η Κοπεγχάγη έχει λάβει αυστηρά μέτρα πριν από τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών, απαγορεύοντας τις πτήσεις πολιτικών drones μέχρι την Παρασκευή και επιβάλλοντας περιορισμούς στην κυκλοφορία. Η άτυπη Σύνοδος πραγματοποιείται πριν από τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Την περασμένη εβδομάδα, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και άλλα στρατιωτικά σημεία στη χώρα δέχθηκαν παρεμβολές από drones. Πολωνία, Ολλανδία, Φινλανδία, Σουηδία και ΗΠΑ προσέφεραν τεχνική υποστήριξη, ενώ μία γερμανική φρεγάτα κατέπλευσε στην πρωτεύουσα για την ενίσχυση της άμυνας. Δέκα κράτη μέλη έχουν ήδη στηρίξει την ιδέα ενός πολυεπίπεδου “τείχου drones” που θα ανιχνεύει, παρακολουθεί και θα καταστρέφει τυχόν ρωσικά drones.

Η δανική κυβέρνηση απέδωσε τις επιθέσεις σε “επαγγελματία”, χωρίς να έχει αποδειχθεί επίσημα ρωσική εμπλοκή, με την πρωθυπουργό Μέττε Φρέντερικσεν ωστόσο να υπογραμμίζει ότι η Ρωσία αποτελεί την κύρια απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Η παρουσία ρωσικών drones έχει ενταθεί σε χώρες όπως η Πολωνία και η Εσθονία, οδηγώντας το ΝΑΤΟ να συγκαλέσει έκτακτες συνεδριάσεις τον Σεπτέμβριο βάσει του άρθρου 4 της συνθήκης του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε την ανάγκη διασφάλισης των ευρωπαϊκών αιθέρων, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προώθησε την ιδέα ενός “τείχου drones” Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από την πλευρά του επεσήμανε την κλιμάκωση των παραβιάσεων, υποστηρίζοντας ότι τα drones προέρχονται πιθανότατα από τη Ρωσία.

Οι ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να βελτιώσουν την ευελιξία και τα μέσα τους για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, όπως υπογράμμισε ο πρώην στρατιωτικός Ολε Κβαέρνο. Εκτός από το “τείχος drones”, το σχέδιο «Παρατηρητήριο της Ανατολικής Πτέρυγας» (Eastern Flank Watch) στοχεύει στην ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της ΕΕ από θάλασσα, αέρα και ξηρά για την προστασία από τον λεγόμενο υβριδικό πόλεμο, καθώς και από τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί σε αυτό τόσο με το ΝΑΤΟ όσο και με την Ουκρανία.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν επίσης ένα οδικό χάρτη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και την προετοιμασία των δυνάμεων για τις μελλοντικές προκλήσεις έως το 2030, με έμφαση στην κοινή προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Παράλληλα, θα συζητηθεί η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, που παραμένει υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ.

Διαβάστε επίσης