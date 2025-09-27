Με αντιαεροπορική φρεγάτα απαντά το ΝΑΤΟ στις ρωσικές προκλήσεις σε Βαλτική και Σκανδιναβία

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία «θα έχει ακόμη πιο αυξημένη επαγρύπνηση με νέα πολυτομεακά μέσα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας», τόνισε ανακοίνωση

Newsbomb

Με αντιαεροπορική φρεγάτα απαντά το ΝΑΤΟ στις ρωσικές προκλήσεις σε Βαλτική και Σκανδιναβία

Το HNLMS Tromp, μια φρεγάτα του Βασιλικού Ολλανδικού Ναυτικού, περιπολεί στη Βόρεια Θάλασσα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη της Ολλανδίας, την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025.

AP/Aleksandar Furtula
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναβαθμίζει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα με μια αντιαεροπορική φρεγάτα και άλλα μέσα σε απάντηση στις διεισδύσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία.

Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας χθες το βράδυ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, έπειτα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

Σε απάντηση, το ΝΑΤΟ «θα έχει ακόμη πιο αυξημένη επαγρύπνηση με νέα πολυτομεακά μέσα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας», τόνισε ανακοίνωση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που εστάλη μέσω email στο Reuters.

Η Συμμαχία ανέφερε ότι τα νέα μέσα περιλαμβάνουν «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης και τουλάχιστον μία αντιαεροπορική φρεγάτα».

Ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι δεν θα παράσχουν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες συνεισφέρουν τα επιπλέον μέσα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:42ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Δεν επιθυμεί απονομή χάριτος από τον Μακρόν - Θέλει να αναγνωριστεί η «εντιμότητά» του

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε συλλήψεις στο Αγκίστρι: Έριχναν μπάζα και υγρά απόβλητα σε πλαγιές που κατέληγαν στη θάλασσα

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Η φυλάκιση του Σαρκοζί και τι μπορεί να σημαίνει για το μέλλον της Μαρίν Λεπέν

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιωτική άσκηση σε πλήρη εξέλιξη στο Αμβούργο - Η μεγαλύτερη από τον Ψυχρό Πόλεμο

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός πριν τα ματς των «δικεφάλων»

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

To troll της χρονιάς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συγχαρητήρια στους Super Cup Winners»

23:03LIFESTYLE

H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Πάτρα: Εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του με μαχαίρι - Τον σταμάτησαν αστυνομικοί

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Με αντιαεροπορική φρεγάτα απαντά το ΝΑΤΟ στις ρωσικές προκλήσεις σε Βαλτική και Σκανδιναβία

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Οργισμένος ο πρίγκιπας Χάρι καταγγέλλει πως «κάποιοι προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωση με τον βασιλιά Κάρολο

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά τώρα στο κάστρο της Μυτιλήνης

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Στρατεύματα στο Πόρτλαντ στέλνει ο Τραμπ: Θα προστατεύσουμε την υπηρεσία Μετανάστευσης που «πολιορκείται από Antifa και άλλους εγχώριους τρομοκράτες»

22:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτο «στραβοπάτημα» στην εποχή Μανόλο Χιμένεθ

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πυροσβέστες έσωσαν κατσικάκι που είχε πέσει σε στέρνα 7 μέτρων

22:24WHAT THE FACT

Ο νεκρός… εμφανίστηκε στην κηδεία του από την πόρτα: «Είμαι ζωντανός!»

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ζελένσκι για τα drones: Επόμενη ίσως η Ιταλία - Ο Πούτιν τεστάρει τους Ευρωπαίους

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: «Πονάει το χέρι μου, έχει μουδιάσει», είπε στη μητέρα της η 9χρονη που υπέστη ηλεκτροπληξία

21:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Νικητής ο Ολυμπιακός μπροστά σε 1.000 θεατές

21:47LIFESTYLE

Η αδελφή Φεβρωνία (Ναταλία Λιονάκη) απάντησε στις κατηγορίες της μάνας της: «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:03LIFESTYLE

H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Αναβάθμισε το δελτίο η ΕΜΥ

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Στην αντεπίθεση οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας - «Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι οι μισθοί μας»

21:47LIFESTYLE

Η αδελφή Φεβρωνία (Ναταλία Λιονάκη) απάντησε στις κατηγορίες της μάνας της: «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου»

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στη στρατιωτική θητεία: Κίνητρα για όσους υπηρετούν αμέσως μετά το Λύκειο - Στις 10 εβδομάδες η βασική εκπαίδευση

21:28LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Voice: Σείστηκε το πλατό κατά την είσοδό του

22:24WHAT THE FACT

Ο νεκρός… εμφανίστηκε στην κηδεία του από την πόρτα: «Είμαι ζωντανός!»

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιωτική άσκηση σε πλήρη εξέλιξη στο Αμβούργο - Η μεγαλύτερη από τον Ψυχρό Πόλεμο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

To troll της χρονιάς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συγχαρητήρια στους Super Cup Winners»

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή και μαχαιρώματα σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά τώρα στο κάστρο της Μυτιλήνης

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο αρχαιότερος «αιώνιος φοιτητής» στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εγγεγραμμένος το 1935!

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Με αντιαεροπορική φρεγάτα απαντά το ΝΑΤΟ στις ρωσικές προκλήσεις σε Βαλτική και Σκανδιναβία

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Πού ήταν το επίκεντρο

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές πανικού σε προεκλογική συγκέντρωση στην Ινδία: Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που δεκάδες άτομα ποδοπατήθηκαν και σκοτώθηκαν

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Ένα γενετικό μυστήριο 1.500 ετών λύθηκε με μία μελέτη DNA - Αυτή είναι η καταγωγή των Σλάβων

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε κλινική αυτοκτονίας η Ρουθ Πόσνερ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, ηθοποιός και χορεύτρια

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Εστάλη μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα - Χάρτες με τις περιοχές που θα πλήξει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ