Συναγερμός σε βάση του ΝΑΤΟ και στη Νορβηγία: Υπερπτήση αγνώστου ταυτότητας drones

Η αεροπορική βάση είναι η έδρα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 της χώρας.

Φωτ. Αρχείου - Drone που μεταφέρει βόμβα πετάει πάνω από  πεδίο ασκήσεων κατά τη διάρκεια κοινών ρωσο-λευκορωσικών στρατιωτικών ασκήσεων  στη Λευκορωσία, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Pavel Bednyakov)

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στην αεροπορική βάση Όρλαντ (Ørland) στη Νορβηγία, που χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ, καθώς μη επανδρωμένα αεροσκάφη αγνώστου προέλευσης εθεάθησαν πάνω από τις εγκαταστάσεις της.

Τα drones εντοπίστηκαν τόσο από στρατιώτες όσο και αστυνομικούς το πρωί του Σαββάτου (27/09), σύμφωνα με τον διοικητή της Αστυνομικής Περιφέρειας Trøndelag, Mattis Hamborg, στο νορβηγικό NTB.

Οι παρατηρήσεις των μη επανδρωμένων αεροσκαφών διήρκεσαν για δύομισι ώρες, δήλωσε ο Hamborg.

Στην αεροπορική βάση Ørland βρίσκονται σταθμευμένα πολλά αεροσκάφη F-35 είναι σταθμευμένα στη βάση, ενώ τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή διεξήχθη η άσκηση Toxic Trip του ΝΑΤΟ με 450 συμμετέχοντες από 16 χώρες.

Drones και στη Δανία

Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας το βράδυ της Παρασκευής (26/09), όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, έπειτα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 20.15 (τοπική ώρα, 21.15 ώρα Ελλάδας) που διήρκησε αρκετές ώρες. Ένα ή δύο drones παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση» του Καρούπ, δήλωσε o αξιωματικός της αστυνομίας Σίμον Σκελσζάερ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Δεν τα καταρρίψαμε», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για την προέλευση αυτών των drones.

Η αστυνομία συνεργάζεται με τον στρατό στο πλαίσιο της έρευνάς της, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Η βάση του Καρούπ μοιράζεται τους διαδρόμους της προσγείωσης απογείωσης με το αεροδρόμιο του Μίτγιουλαντ, το οποίο έκλεισε για λίγο, ωστόσο καμία πτήση δεν επηρεάστηκε, καθώς δεν είχε προγραμματιστεί καμία εμπορική πτήση, συμπλήρωσε ο Σίμον Σκελσζάερ.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Δανία βρέθηκε στο στόχαστρο «υβριδικών επιθέσεων» τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για μια μορφή μη συμβατικού πολέμου.

Τα περιστατικά έλαβαν χώρα μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση από την Κοπεγχάγη της απόκτησης, για πρώτη φορά, όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς προκειμένου να μπορεί να πλήττει μακρινούς στόχους, κρίνοντας πως η Ρωσία αντιπροσωπεύει μία απειλή «εδώ και χρόνια».

