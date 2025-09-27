Προειδοποιήσεις Λαβρόφ: Η Ρωσία θα απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επιθετικότητα

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».

Ο Λαβρόφ απέρριψε τις κατηγορίες ότι η Μόσχα σχεδιάζει επιθετικές ενέργειες εναντίον της Συμμαχίας ή της ΕΕ, τονίζοντας: «Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε διάλογο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι η χώρα του δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Οι δηλώσεις του έγιναν στον απόηχο κατηγοριών από χώρες της ανατολικής Ευρώπης ότι η Μόσχα έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο τους με αεροσκάφη και drones τις τελευταίες εβδομάδες – κατηγορίες που το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί.

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει πει επανειλημμένα καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς αυτούς, η Ρωσία δεν έχει και δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση», δήλωσε ο Λαβρόφ, προσθέτοντας: «Ωστόσο, οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση. Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ».

«Είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου»

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Ρώσος ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι «όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία ήταν και παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για την εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης».

Ο Λαβρόφ ξεκαθάρισε ότι «η ασφάλεια της Ρωσίας και τα ζωτικά της συμφέροντα πρέπει να περιλαμβάνονται στη συμφωνία με αξιόπιστο τρόπο», ενώ τόνισε ότι «τα δικαιώματα των Ρώσων και των ρωσόφωνων στις περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Κιέβου πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως».

«Σε αυτή τη βάση, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Sky News.

Η τοποθέτηση Λαβρόφ στον ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε την ώρα που η Ευρώπη ανησυχεί για τις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, μαχητικά της Συμμαχίας κατέρριψαν drones πάνω από την Πολωνία, ενώ η Εσθονία κατήγγειλε ότι ρωσικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της και παρέμειναν για 12 λεπτά την περασμένη εβδομάδα.

