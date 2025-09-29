Δανία: Aπαγορεύει όλες τις πτήσεις πολιτικών drones ενόψει της ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής

Η Δανία απαγόρευσε όλες τις πτήσεις πολιτικών drones αυτή την εβδομάδα ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της χώρας. Η απόφαση ελήφθη με σκοπό την «απλοποίηση του έργου ασφαλείας» για την αστυνομία και δεν θα γίνουν δεκτά «ξένα drones που δημιουργούν αβεβαιότητα και αναστάτωση».

Η Δανία είναι μία από τις πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου έχουν αναφέρει «περιστατικά με drones» τις τελευταίες εβδομάδες, με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να έχουν εντοπιστεί πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις μόλις το Σάββατο. Οι υπουργοί Άμυνας από 10 χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα «τείχος από drones» ως απάντηση και το ΝΑΤΟ αναφέρει ότι έχει «αυξήσει την επαγρύπνηση» σε όλη τη Βαλτική.

Στη δήλωσή με την οποία ανακοινώνει την απαγόρευση, το υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι η αστυνομία βρίσκεται σε «σημαντικά αυξημένη επιφυλακή» ενόψει της Συνόδου Κορυφής αυτής της εβδομάδας και ότι πρέπει να «φροντίσει τους Δανούς και τους καλεσμένους μας».

Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 3 Οκτωβρίου και οι παραβιάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόστιμο ή φυλάκιση έως και δύο ετών. Η Δανία ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Αγνώστων στοιχείων μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αναφερθεί στη Δανία από τις 22 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να κλείσουν τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο. Τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ και του Μπίλουντ αναγκάστηκαν επίσης να αναστείλουν τις λειτουργίες τους την περασμένη εβδομάδα λόγω δραστηριότητας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι Δανοί ερευνητές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για τις πτήσεις, αλλά ο υπουργός Άμυνας την χαρακτήρισε «υβριδική επίθεση» που ήταν μέρος μιας «συστηματικής επιχείρησης».

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε ότι οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν ποιος βρισκόταν πίσω από τις εισβολές και αρνήθηκε να αποκλείσει τη Ρωσία. Η Μόσχα «απορρίπτει κατηγορηματικά» οποιαδήποτε υπόνοια ότι εμπλέκεται στα δανικά περιστατικά.

Η Ρουμανία τέλος ψήφισε νέα νομοθεσία νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να αυξήσει την εξουσία των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας να καταρρίπτουν μη αναγνωρισμένα αεροπλάνα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.