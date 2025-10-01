Δανία: Δεξαμενόπλοιο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας ύποπτο για τις υπερπτήσεις drones

Το πλοίο με την ονομασία "Pushpa" ή "Boracay", μπορεί να χρησίμευσε ως "πλατφόρμα εκτόξευσης" ή "τέχνασμα" κατά τη διάρκεια των εισβολών drones στον εναέριο χώρο της Δανίας

Newsbomb

Δανία: Δεξαμενόπλοιο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας ύποπτο για τις υπερπτήσεις drones
Η Γαλλία διερευνά το δεξαμενόπλοιο Boracay.
X
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα δεξαμενόπλοιο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Δανίας στη χρονική περίοδο που μυστηριώδεις υπερπτήσεις drones προκάλεσαν διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία της χώρας, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε δεδομένα από τον εξειδικευμένο ναυτιλιακό ιστότοπο Vesselfon.

Ύποπτο για εμπλοκή σε αυτές τις εισβολές, το πλοίο αυτό, που τελεί υπό τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ακινητοποιηθεί για ημέρες στα ανοικτά των γαλλικών ακτών. Φέροντας σημαία Μπενίν, το πλοίο παρέμεινε στα ανοικτά των ρωσικών ακτών από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου πριν διασχίσει τη Βαλτική Θάλασσα στα δυτικά.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο The Maritime Executive, το πλοίο, με την ονομασία "Pushpa" ή "Boracay", μπορεί να χρησίμευσε ως "πλατφόρμα εκτόξευσης" ή "τέχνασμα" κατά τη διάρκεια των εισβολών drones στα ανοικτά της Δανίας, οι οποίες έγιναν από τις 22 έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Αυτές οι υπερπτήσεις έχουν θέσει υπό έντονη πίεση τη Δανία, η οποία φιλοξενεί την άτυπο σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται σήμερα στην Κοπεγχάγη και μια διευρυμένη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής αύριο Πέμπτη, ενώ τα περιστατικά έχουν θορυβήσει και την Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει αυξανόμενες εντάσεις με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τα λεπτομερή δεδομένα από το VesselFinder, το δεξαμενόπλοιο μήκους 244 μέτρων, το οποίο απέπλευσε από την Ινδία στις αρχές Αυγούστου, παρέμεινε αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του ρωσικού χωριού Ουστ-Λούγκα μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, όταν απέπλευσε για το ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στην άλλη πλευρά του Κόλπου της Φινλανδίας. Στη συνέχεια, παρέμεινε στον τερματικό σταθμό πετρελαίου για περίπου δέκα ώρες πριν κατευθυνθεί δυτικά.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, την πρώτη ημέρα των μυστηριωδών υπερπτήσεων drones πάνω από δανικά αεροδρόμια, έφτασε στα ανοιχτά των ακτών της Πολωνίας και της Σουηδίας και στη συνέχεια στα ανοιχτά των δανικών ακτών. Στις 23 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 06:00 ώρα Ελλάδας, εντοπίστηκε νότια του δανικού νησιού Λόλαντ, πριν πλεύσει προς το Στενό της Μεγάλης Ζώνης, το οποίο εκτείνεται παράλληλα με την ηπειρωτική Δανία.

boracay-tanker

Η τοποθεσία του δεξαμενόπλοιου το απόγευμα της Τετάρτης (01/10).

Vessel Finder

Τη νύχτα της 25ης Σεπτεμβρίου, βρισκόταν περίπου 160 χλμ δυτικά της Δανίας, πριν χαράξει πορεία στις 15:35 (ώρα Ελλάδας) για τη Μάγχη για να φτάσει στον Ατλαντικό και να συνεχίσει το ταξίδι του νότια.

Στις 28 Σεπτεμβρίου στις 03:00 (ώρα Ελλάδας), άλλαξε εντελώς κατεύθυνση και κατευθύνθηκε προς τις γαλλικές ακτές, όπου σταμάτησε στα ανοικτά των ακτών του Σαιν-Ναζαίρ (δυτικά).

Έπειτα από αναφορά του Γαλλικού Ναυτικού, τα γαλλικά δικαστήρια ξεκίνησαν δικαστική έρευνα εναντίον του για «μη προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την εθνικότητα/σημαία του πλοίου» και «άρνηση συμμόρφωσης».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:44LIFESTYLE

Μέγκαν Μαρκλ: Εγκλωβισμένος στον 19ο όροφο πολυκατοικίας ο πατέρας της εξαιτίας του φονικού σεισμού στις Φιλιππίνες

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Σοβαρό περιστατικό σε κατάστημα ρολογιών — Υπεύθυνος απείλησε πελάτη με όπλο!

19:34ΚΟΣΜΟΣ

«Κάντο όπως η Disney με τον Μίκυ Μάους» λέει για το Labubu το αφεντικό της κινεζικής Pop Mart και αποκαλύπτει το σχέδιό του

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μέλη της Χαμάς συνελήφθησαν στη Γερμανία - Σχεδιάζαν επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων

19:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοβαρά επεισόδια στη Νάπολι πριν το ματς με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

19:16LIFESTYLE

Selena Gomez: Άλλαξε τρία νυφικά στον γάμο της - Η εντυπωσιακή δεξίωση και οι εκλεκτοί καλεσμένοι

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: Η Ευρώπη να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα σαρώσουν την Αττική οι καταιγίδες - Τι φέρνει η 48ωρη κακοκαιρία

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Τhereference-paris: Η δέσμευση της Αιγύπτου στην κρίση της Γάζας: διπλωματία, διαμεσολάβηση και αλληλεγγύη

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυνήγι θησαυρού: Μυστικά, ιστορίες και κίνδυνοι - Σε ποια μέρη της Ελλάδας ψάχνουν για λίρες

19:04ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΑΒ: Παρακολουθούμε καθημερινά την υγεία του Πάνου Ρούτσι - Αρνείται εργαστηριακό έλεγχο

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Δεξαμενόπλοιο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας ύποπτο για τις υπερπτήσεις drones

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Κέντρικ Ναν: Ψηφίστηκε ο δυσκολότερος παίκτης για να τον μαρκάρουν

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσμοθετείται η πλήρης αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης του στρατιωτικού προσωπικού - Εντάσσονται και οι στρατιωτικοί νοσηλευτές

18:37ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΑΒ για Πάνο Ρούτσι: Αρνείται κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Γιατί η 62χρονη δεν αποκάλυψε τον θάνατο της μητέρας της

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Χόλιγουντ με την «ηθοποιό» τεχνητής νοημοσύνης Tilly Norwood - «Η δημιουργικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική»

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα από τον «Στόλο για τη Γάζα»: Απέχει 75 μίλια από τη Λωρίδα, 80% πιθανότητα για επίθεση από το Ισραήλ δίνουν οι στοιχηματικές!

18:13ΕΛΛΑΔΑ

«Μας σημάδευαν με όπλο» – Σοκαριστική καταγγελία πυροσβεστών για επίθεση σε φωτιά στον Ασπρόπυργο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Από αλλεργικό σοκ πέθανε η 27χρονη έγκυος - Της χορηγήθηκε αντιβίωση

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα σαρώσουν την Αττική οι καταιγίδες - Τι φέρνει η 48ωρη κακοκαιρία

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα από τον «Στόλο για τη Γάζα»: Απέχει 75 μίλια από τη Λωρίδα, 80% πιθανότητα για επίθεση από το Ισραήλ δίνουν οι στοιχηματικές!

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

17:52ΚΥΠΡΟΣ

Ελληνικά F- 16 Viper διασχίζουν τον ουρανό της Κύπρου - Πέταξαν πάνω από την παρέλαση - Βίντεο

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Χόλιγουντ με την «ηθοποιό» τεχνητής νοημοσύνης Tilly Norwood - «Η δημιουργικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική»

18:13ΕΛΛΑΔΑ

«Μας σημάδευαν με όπλο» – Σοκαριστική καταγγελία πυροσβεστών για επίθεση σε φωτιά στον Ασπρόπυργο

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Σοβαρό περιστατικό σε κατάστημα ρολογιών — Υπεύθυνος απείλησε πελάτη με όπλο!

17:55LIFESTYLE

Γυμνή στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα: Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: 4χρονη έφυγε μόνη από νηπιαγωγείο και περπάτησε 500 μέτρα χωρίς συνοδεία - Βίντεο ντοκουμέντο

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Γιατί η 62χρονη δεν αποκάλυψε τον θάνατο της μητέρας της

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Πέθανε 28χρονη έγκυος - ΕΔΕ για τα αίτια του θανάτου της

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυνήγι θησαυρού: Μυστικά, ιστορίες και κίνδυνοι - Σε ποια μέρη της Ελλάδας ψάχνουν για λίρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ