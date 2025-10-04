Μελόνι: Προτεραιότητα η κατάπαυση του πυρός

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με γραπτή δήλωσή της, εξέφρασε τη στήριξή της στις πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση όλων των ομήρων αποτελούν προτεραιότητα.

"Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Γάζα και επιβεβαιώνω την πλήρη στήριξή μου στις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για να φέρει την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Η προτεραιότητα, για όλους, τώρα, είναι να φτάσουμε σε κατάπαυση του πυρός, η οποία να οδηγήσει στην άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Η Ιταλία είναι πάντα έτοιμη να κάνει ό,τι της αναλογεί".

