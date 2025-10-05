Δολοφόνησαν τον «Bobby the Greek»: Βίντεο ντοκουμέντο από το «καρτέρι θανάτου» στον Έλληνα μαφιόζο

Νεκρός έπεσε σε μαφιόζικο χτύπημα στο Κεμπέκ του Καναδά, Έλληνας αρχηγός συμμορίας οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως αναφέρει το cbsnews.com, ο Χαράλαμπος Θεολόγου γνωστός και ως «Bobby the Greek» δολοφονήθηκε και δύο ακόμα τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από προμελετημένη αιματηρή επίθεση σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στο Λαβάλ του Κεμπέκ.

Οι δύο τραυματίες ήταν μέλη της συμμορίας των «Chomedey Greeks».

«Το "Ράδιο Καναδάς" αναφέρει πως αυτή η συμμορία είναι γνωστή ως "οι Έλληνες του Σόμεντεϊ", το οποίο είναι μία περιοχή στο Λαβάλ. Είναι γνωστοί για εκβιασμούς. Ο Μπόμπι ο Έλληνας, ο άντρας που δολοφονήθηκε εδώ σήμερα το πρωί, ήταν ο αρχηγός αυτής της συμμορίας. Οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά», μεταδίδει το CBC.

Δείτε βίντεο από το σημείο της δολοφονικής επίθεσης:

Διαβάστε επίσης