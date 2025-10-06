Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο

Αν πιστεύεις ότι τα μεγάλα αεροδρόμια είναι αυτά που χρειάζεσαι λεωφορείο για να πας από τη μία πύλη στην άλλη, περίμενε μέχρι να ακούσεις για το King Fahd International Airport στη Σαουδική Αραβία. Η συνολική του έκταση φτάνει τα 776 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για να το βάλουμε σε προοπτική, είναι τόσο μεγάλο που φτάνει σε έκταση ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Ναι, σωστά διάβασες.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας