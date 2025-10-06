Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο
Σκέψου ένα αεροδρόμιο τόσο μεγάλο που χωράει… ολόκληρη τη Νέα Υόρκη μέσα του. Ναι, υπάρχει – και βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.
Αν πιστεύεις ότι τα μεγάλα αεροδρόμια είναι αυτά που χρειάζεσαι λεωφορείο για να πας από τη μία πύλη στην άλλη, περίμενε μέχρι να ακούσεις για το King Fahd International Airport στη Σαουδική Αραβία. Η συνολική του έκταση φτάνει τα 776 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για να το βάλουμε σε προοπτική, είναι τόσο μεγάλο που φτάνει σε έκταση ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Ναι, σωστά διάβασες.
