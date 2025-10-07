Νόμπελ Ιατρικής: Τον ψάχνουν για να του πουν...ότι κέρδισε - Κάνει πεζοπορία στα βουνά

Τρεις ερευνητές του ανοσοποιητικού συστήματος τιμήθηκαν φέτος με το Νόμπελ Ιατρικής. Ένας απο αυτούς, ο Φρεντ Ράμσντελ μάλλον δεν το γνωρίζει ακόμη. Κάνει πεζοπορία στα βουνά του Αϊντάχο 

Newsbomb

Νόμπελ Ιατρικής: Τον ψάχνουν για να του πουν...ότι κέρδισε - Κάνει πεζοπορία στα βουνά

Ο Φρεντ Ράμσελ

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επιτροπή των Νόμπελ δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με έναν νικητή του φετινού βραβείου ιατρικής που «ζει την καλύτερη ζωή του» σε μια πεζοπορία «εκτός δικτύου». Ο Φρεντ Ράμσντελ μοιράστηκε το βραβείο με τη Μαίρη Μπράνκοου από το Σιάτλ της Ουάσινγκτον και τον Σίμον Σακαγκούτσι από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα στην Ιαπωνία για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Αλλά η «ψηφιακή αποτοξίνωση» του νικητή σημαίνει ότι η επιτροπή του Νόμπελ δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί του και να του ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα. Ο Τζέφρι Μπλούστοουν, φίλος του Ράμσντελ και συνιδρυτής του εργαστηρίου, δήλωσε ότι ο ερευνητής αξίζει τα εύσημα, αλλά ούτε αυτός μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του. «Προσπαθώ να τον επικοινωνήσω ο ίδιος. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει πεζοπορία στην ενδοχώρα του Άινταχο», δήλωσε ο Μπλούστοουν στο AFP.

Η επιτροπή Νόμπελ συνάντησε επίσης εμπόδιο στην προσπάθειά της να εντοπίσει την Μπράνκοου - και οι δύο ερευνητές εδρεύουν στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, η οποία απέχει εννέα ώρες από τη Στοκχόλμη - αλλά τελικά την εντόπισε. «Τους ζήτησα, αν έχουν την ευκαιρία, να με καλέσουν πίσω», δήλωσε ο Τόμας Πέρλμαν, γενικός γραμματέας της επιτροπής Νόμπελ, στη συνέντευξη Τύπου που ανακοίνωσε τους νικητές.

Οι τρεις τους κέρδισαν το βραβείο για την έρευνα που εντόπισε τους «φύλακες ασφαλείας» του ανοσοποιητικού συστήματος, που ονομάζονται ρυθμιστικά Τ-κύτταρα. Η εργασία τους αφορά την «περιφερειακή ανοσολογική ανοχή» που εμποδίζει το ανοσοποιητικό σύστημα να βλάψει τον οργανισμό και έχει οδηγήσει σε ένα νέο πεδίο έρευνας και στην ανάπτυξη πιθανών ιατρικών θεραπειών που τώρα αξιολογούνται σε κλινικές δοκιμές.

Ο Σακαγκούτσι, 74 ετών, έκανε το πρώτο σημαντικό εύρημα το 1995, ανακαλύπτοντας μια προηγουμένως άγνωστη κατηγορία ανοσοκυττάρων που προστατεύουν τον οργανισμό από αυτοάνοσα νοσήματα. Ο Μπράνκοου, γεννημένος το 1961 και νυν ανώτερος διευθυντής έργου στο Ινστιτούτο Συστημικής Βιολογίας στο Σιάτλ, και ο Ράμσντελ, ένας 64χρονος ανώτερος σύμβουλος στη Sonoma Biotherapeutics, έκαναν την άλλη σημαντική ανακάλυψη το 2001.

Το 2020, η επιτροπή των Νόμπελ αντιμετώπισε παρόμοιες δυσκολίες στην επικοινωνία με τους νικητές του βραβείου Οικονομικών. Όταν χτύπησε το τηλέφωνο του Μπομπ Γουίλσον στο Στάνφορντ στη μέση της νύχτας, το έκλεισε, οπότε η επιτροπή αναγκάστηκε να καλέσει τη σύζυγό του.

Όταν η επιτροπή δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει ούτε με τον άλλον νικητή, τον Πολ Μίλγκρομ, ο Γουίλσον αναγκάστηκε να πάει να τον ξυπνήσει. Πλάνα από την κάμερα ασφαλείας του Μίλγκρομ κατέγραψαν τη στιγμή που του ανακοινώθηκε η νίκη του με το Νόμπελ, στην οποία απάντησε «Αλήθεια; Ουάου».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ενεργοί Μπαμπάδες: Επιστολή στο υπουργείο Παιδείας για τον όρο που αναφέρεται στο My School για την δολοφονία γυναικών

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΕΛΚΑ: Ποια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ έγιναν ακριβότερα

13:43ΚΟΣΜΟΣ

John Martinis: Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός που κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προανήγγειλε ανακοινώσεις σήμερα στις 20:00 μαζί με τον Πάνο Ρούτσι

13:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών – Συνελήφθησαν ο «εγκέφαλος» και άλλα 5 άτομα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος αντιβιοτικό που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργικό επεισόδιο

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο για 24χρονη Ουαλή: Τα εξανθήματα στα δάχτυλα και οι γιατροί που έβλεπαν μόνο αλλεργικό σοκ

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση - Ουλές, μολύνσεις και βασανιστικοί πόνοι

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Φαραντούρη σε Φον ντερ Λάιεν: «Οδηγείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο»

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Οργισμένη αντίδραση Μόσχας για τους Tomahawk: «Σοβαρή κλιμάκωση» - «Οι πύραυλοι μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές»

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δημήτρης Τσιόδρας διοργανώνει συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης για την προστασία του καταναλωτή

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής: Τον ψάχνουν για να του πουν...ότι κέρδισε - Κάνει πεζοπορία στα βουνά

13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο κληρονόμοι στη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το «κλειδί» στις δολοφονίες

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Κατέληξε η 77χρονη τραυματίας από το τροχαίο – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: 800 ευρώ χρειάζεται μια οικογένεια για να ζεσταθεί

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Φυσικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνα τους στα κβαντικά φαινόμενα στον μακρόκοσμο

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ανήλικος ο επιδειξίας που αυνανιζόταν μέσα στο αστικό – Συνελήφθη μετά από κλοπή σε πρατήριο

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Νέο είδος δηλητηριώδους βατράχου εντοπίστηκε στον Αμαζόνιο

12:48ΕΘΝΙΚΑ

Ο Ερντογάν και η Ναυμαχία της Ναυπάκτου - Η 7η Οκτωβρίου 1571 και η σημερινή ένταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο κληρονόμοι στη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το «κλειδί» στις δολοφονίες

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση - Ουλές, μολύνσεις και βασανιστικοί πόνοι

12:48ΕΘΝΙΚΑ

Ο Ερντογάν και η Ναυμαχία της Ναυπάκτου - Η 7η Οκτωβρίου 1571 και η σημερινή ένταση

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι παρά το «πράσινο φως» για τις τοξικολογικές - Τι ζητά

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ήταν στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο για 24χρονη Ουαλή: Τα εξανθήματα στα δάχτυλα και οι γιατροί που έβλεπαν μόνο αλλεργικό σοκ

11:26Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πίεση για ΠΑΣΟΚ, κατάρρευση για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά από κόμμα Τσίπρα - Η εκτίμηση του Μέγαρου Μαξίμου

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο ξανθός με τα σπαστά ελληνικά στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.- Η σχέση του με τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και η μαρτυρία «κλειδί»

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Πώς ο τρομοκράτης του Μάντσεστερ ριζοσπαστικοποιήθηκε - Ακραία βίντεο, φαντασιώσεις βιασμού και εμμονή με ισλαμική εφαρμογή γνωριμιών

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κεραυνός έπεσε στο εργοτάξιο οικοδομής - Εργάτης έπεσε αναίσθητος στο έδαφος

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Φυσικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνα τους στα κβαντικά φαινόμενα στον μακρόκοσμο

13:43ΚΟΣΜΟΣ

John Martinis: Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός που κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προανήγγειλε ανακοινώσεις σήμερα στις 20:00 μαζί με τον Πάνο Ρούτσι

07:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ