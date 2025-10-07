Νόμπελ Ιατρικής: Τον ψάχνουν για να του πουν...ότι κέρδισε - Κάνει πεζοπορία στα βουνά

Η επιτροπή των Νόμπελ δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με έναν νικητή του φετινού βραβείου ιατρικής που «ζει την καλύτερη ζωή του» σε μια πεζοπορία «εκτός δικτύου». Ο Φρεντ Ράμσντελ μοιράστηκε το βραβείο με τη Μαίρη Μπράνκοου από το Σιάτλ της Ουάσινγκτον και τον Σίμον Σακαγκούτσι από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα στην Ιαπωνία για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Αλλά η «ψηφιακή αποτοξίνωση» του νικητή σημαίνει ότι η επιτροπή του Νόμπελ δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί του και να του ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα. Ο Τζέφρι Μπλούστοουν, φίλος του Ράμσντελ και συνιδρυτής του εργαστηρίου, δήλωσε ότι ο ερευνητής αξίζει τα εύσημα, αλλά ούτε αυτός μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του. «Προσπαθώ να τον επικοινωνήσω ο ίδιος. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει πεζοπορία στην ενδοχώρα του Άινταχο», δήλωσε ο Μπλούστοουν στο AFP.

Η επιτροπή Νόμπελ συνάντησε επίσης εμπόδιο στην προσπάθειά της να εντοπίσει την Μπράνκοου - και οι δύο ερευνητές εδρεύουν στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, η οποία απέχει εννέα ώρες από τη Στοκχόλμη - αλλά τελικά την εντόπισε. «Τους ζήτησα, αν έχουν την ευκαιρία, να με καλέσουν πίσω», δήλωσε ο Τόμας Πέρλμαν, γενικός γραμματέας της επιτροπής Νόμπελ, στη συνέντευξη Τύπου που ανακοίνωσε τους νικητές.

Οι τρεις τους κέρδισαν το βραβείο για την έρευνα που εντόπισε τους «φύλακες ασφαλείας» του ανοσοποιητικού συστήματος, που ονομάζονται ρυθμιστικά Τ-κύτταρα. Η εργασία τους αφορά την «περιφερειακή ανοσολογική ανοχή» που εμποδίζει το ανοσοποιητικό σύστημα να βλάψει τον οργανισμό και έχει οδηγήσει σε ένα νέο πεδίο έρευνας και στην ανάπτυξη πιθανών ιατρικών θεραπειών που τώρα αξιολογούνται σε κλινικές δοκιμές.

Ο Σακαγκούτσι, 74 ετών, έκανε το πρώτο σημαντικό εύρημα το 1995, ανακαλύπτοντας μια προηγουμένως άγνωστη κατηγορία ανοσοκυττάρων που προστατεύουν τον οργανισμό από αυτοάνοσα νοσήματα. Ο Μπράνκοου, γεννημένος το 1961 και νυν ανώτερος διευθυντής έργου στο Ινστιτούτο Συστημικής Βιολογίας στο Σιάτλ, και ο Ράμσντελ, ένας 64χρονος ανώτερος σύμβουλος στη Sonoma Biotherapeutics, έκαναν την άλλη σημαντική ανακάλυψη το 2001.

Το 2020, η επιτροπή των Νόμπελ αντιμετώπισε παρόμοιες δυσκολίες στην επικοινωνία με τους νικητές του βραβείου Οικονομικών. Όταν χτύπησε το τηλέφωνο του Μπομπ Γουίλσον στο Στάνφορντ στη μέση της νύχτας, το έκλεισε, οπότε η επιτροπή αναγκάστηκε να καλέσει τη σύζυγό του.

Όταν η επιτροπή δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει ούτε με τον άλλον νικητή, τον Πολ Μίλγκρομ, ο Γουίλσον αναγκάστηκε να πάει να τον ξυπνήσει. Πλάνα από την κάμερα ασφαλείας του Μίλγκρομ κατέγραψαν τη στιγμή που του ανακοινώθηκε η νίκη του με το Νόμπελ, στην οποία απάντησε «Αλήθεια; Ουάου».