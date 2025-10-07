Γάζα: Η Χαμάς θέλει «εγγυήσεις από τον Τραμπ» για μια συμφωνία που θα τελειώσει τον πόλεμο για πάντα

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια δήλωσε σήμερα ότι το παλαιστινιακό κίνημα θέλει "εγγυήσεις" από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος στη Γάζα "θα τελειώσει μια για πάντα".

"Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή", δήλωσε στο αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβίασε δύο εκεχειρίες κατά τη διάρκεια του πολέμου. "Η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της. Για τον λόγο αυτό θέλουμε πραγματικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες".

"Είμαστε έτοιμοι (να εργαστούμε) για μια συμφωνία που θα σημάνει το τέλος του πολέμου, την αποχώρηση" των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και μια "ανταλλαγή" ομήρων και κρατουμένων, πρόσθεσε.

Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία

Αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ για τη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Mark Carney.

Επίσης, έστειλε το μήνυμα πως μόλις επιτευχθεί η συμφωνία για τη Γάζα, «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία».

«Η ομάδα μας βρίσκεται εκεί τώρα», είπε, προσθέτοντας ότι «κυριολεκτικά όλες οι χώρες του κόσμου» έχουν υποστηρίξει το σχέδιό του για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι μια ομάδα Αμερικανών διαπραγματευτών αναχώρησε για να συμμετάσχει στις συνομιλίες.