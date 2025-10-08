Κίνδυνος για το αγαπημένο fish & chips - Η βρετανική κουζίνα πληρώνει ακριβά την υπεραλίευση

Η οργάνωση Oceana UK προειδοποιεί ότι 5 από τα 10 κορυφαία εμπορικά είδη ψαριών του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, ζητώντας άμεση επιβολή ποσοστώσεων αλιευμάτων από την κυβέρνηση

Κίνδυνος για το αγαπημένο fish & chips - Η βρετανική κουζίνα πληρώνει ακριβά την υπεραλίευση
Περιβαλλοντική οργάνωση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την υπεραλίευση, ζητώντας από την κυβέρνηση να επιβάλει άμεσα ποσοστώσεις, καθώς τα αποθέματα 5 από τα 10 κορυφαία εμπορικά είδη βρίσκονται σε κρίσιμο επίπεδο.

Το μέλλον του αγαπημένου βρετανικού πιάτου, του fish and chips, βρίσκεται εν μέσω σοβαρής απειλής λόγω της υπεραλίευσης, προειδοποιούν περιβαλλοντικοί φορείς.

Η οργάνωση Oceana UK καλεί την κυβέρνηση να καθορίσει άμεσα αυστηρές ποσοστώσεις αλιευμάτων (catch quotas), διαφορετικά κινδυνεύουν τα βασικά αποθέματα ψαριών με... εξαφάνιση.

Κρίσιμη κατάσταση στα αποθέματα

Σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης, η κατάσταση για πολλά αποθέματα ψαριών είναι επικίνδυνη. Συγκεκριμένα, τα μισά (5 στα 10) από τα κορυφαία εμπορικά αποθέματα της χώρας είτε βρίσκονται σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα είτε υπερεκμεταλλεύονται είτε και τα δύο.

Στα είδη αυτά περιλαμβάνονται ο μπακαλιάρος της Βόρειας Θάλασσας —για τον οποίο οι επιστήμονες συνέστησαν φέτος ποσόστωση «μηδενικών αλιευμάτων»— οι πληθυσμοί του βρώσιμου καβουριού, η ρέγγα, και ο κολιός του Βορειοανατολικού Ατλαντικού.

Συνολικά, μόνο τα δύο πέμπτα (41%) των 105 εμπορικών αποθεμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου αξιολογούνται ως υγιή, ενώ περισσότερο από το ένα τέταρτο (27%) έχει υπεραλιευθεί. Ένα στα τέσσερα (25%) αποθέματα υπερεκμεταλλεύονται, με τις τρέχουσες ποσοστώσεις αλιείας να υπερβαίνουν τις επιστημονικές συμβουλές για διασφάλιση βιώσιμων πληθυσμών στο μέλλον.

Πλησιάζει ο κίνδυνος

«Εάν συνεχίσουμε έτσι, χωρίς στρατηγική δράση βασισμένη στην επιστήμη, η εξάντληση για ορισμένα από αυτά τα αποθέματα μπορεί να είναι επικείμενη», δήλωσε ο Hugo Tagholm, εκτελεστικός διευθυντής της Oceana UK.

«Το "fish and chip supper" είναι ένα βρετανικό βασικό προϊόν που αγαπιέται πολύ, όχι μόνο στις ακτές αλλά σε όλα τα μέρη της χώρας, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί», πρόσθεσε ο κ. Tagholm.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε επιτυχημένα παραδείγματα, όπως τους περιορισμούς αλιευμάτων στον μπακαλιάρο της Δυτικής Σκωτίας και την πεσκανδρίτσα της Βόρειας Θάλασσας, οι οποίοι εφαρμόζονται από το 2020 και έχουν οδηγήσει σε υγιείς πληθυσμούς και στα δύο είδη. Ωστόσο, τόνισε ότι ο κλάδος θα χρειαστεί κυβερνητική υποστήριξη για να μην επηρεαστεί το εισόδημά του από την επιβολή νέων ορίων.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος (Defra) απάντησε ότι η κυβέρνηση «εργάζεται με τον κλάδο της αλιείας για την προώθηση των βρετανικών θαλασσινών και τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων», ανακοινώνοντας παράλληλα ένα νέο ταμείο 360 εκατομμυρίων βρετανικών λιρών για την ανάπτυξη του τομέα.

*Με πληροφορίες από Skynews

