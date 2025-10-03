Άδεια δίχτυα και «χαμένα ψάρια»: Συναγερμός για την υπεραλίευση στις ελληνικές θάλασσες

Τα ψάρια στις ελληνικές θάλασσες λιγοστεύουν με ανησυχητικούς ρυθμούς, με τους παράκτιους αλιείς να μιλούν για «άδεια δίχτυα» και να καταγγέλλουν ότι οι μηχανότρατες –ελληνικές και τουρκικές – προκαλούν ανυπολόγιστη καταστροφή στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Στον Ευβοϊκό οι ψαράδες βγάζουν πια σχεδόν άδεια δίχτυα, ενώ στον Σαρωνικό ένα ολόκληρο καΐκι έπιασε μόλις ένα κιλό ψάρια. Στον Κορινθιακό, σύμφωνα με αλιείς, η περσινή χρονιά ήταν η χειρότερη που έχει καταγραφεί, την ώρα που τουρκικές μηχανότρατες συνεχίζουν ανενόχλητες να ψαρεύουν στο Θρακικό Πέλαγος με εργαλεία που «σαρώνουν» τον βυθό.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Συγκεκριμένα, μέσα σε έναν χρόνο τα ελληνικά αλιεύματα μειώθηκαν κατά 7.000 τόνους, ενώ την τελευταία πενταετία έχουν χαθεί πάνω από 27.000 τόνοι, δηλαδή το ένα τρίτο της παραγωγής.

Παράλληλα, τεράστιες ποσότητες ψαριών καταλήγουν νεκρές πίσω στη θάλασσα. Εκτιμάται ότι το 1/3 των αλιευμάτων απορρίπτεται, επειδή δεν έχει εμπορική αξία για τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη. «Αν αυτά τα ψάρια τα άφηναν να μεγαλώσουν, θα μπορούσαμε κι εμείς να τα ψαρέψουμε», λένε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Alpha οι παράκτιοι ψαράδες.

Οι ίδιοι καταγγέλλουν πως η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία παραβιάζεται καθημερινά, εξαιτίας της ανύπαρκτης επιτήρησης. «Οι θάλασσές μας είναι ξέφραγο αμπέλι», τονίζουν οι αλιείς, ζητώντας σοβαρά μέτρα για την προστασία των ιχθυαποθεμάτων. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, πολλά είδη αλιεύονται ακόμη και κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους, με αποτέλεσμα λιθρίνια, κουτσομούρες, καλαμάρια, μπακαλιάροι και καραβίδες να πωλούνται σε μεγέθη μικρότερα από τα επιτρεπόμενα.

Το πρόβλημα έχει φτάσει και στο εξωτερικό. Στο ντοκιμαντέρ Ocean του Σερ Ντέιβιντ Ατενμπόρο, η υπεραλίευση στο Αιγαίο καταγράφεται ως παράδειγμα περιβαλλοντικής καταστροφής.

Την ίδια στιγμή, η αυτάρκεια της χώρας μας σ στα ψάρια είναι χαμηλή. Σύμφωνα με έρευνα της εκπομπής «Αυτοψία», μόλις το 13% των ψαριών που καταναλώνουμε είναι ελληνικά, με αποτέλεσμα να εισάγονται μεγάλες ποσότητες από το εξωτερικό. «Στα νησιά δεν υπάρχει πια φρέσκο ψάρι. Ο κόσμος δεν μπορεί να φάει το δικό μας ψάρι», τονίζει με απόγνωση ένας ακόμα αλιέας.