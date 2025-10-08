Τέλος στο «μπέργκερ λαχανικών»: Το Ευρωκοινοβούλιο απαγορεύει όρους κρέατος για φυτικά προϊόντα

Οι Ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της αποκλειστικής κατοχύρωσης όρων όπως «μπέργκερ» και «λουκάνικο» για προϊόντα κρέατος, σε μια κίνηση που χαιρετίζουν οι αγροτικές ενώσεις, αλλά καταγγέλλουν οι υποστηρικτές της φυτικής διατροφής.

Το μέλλον των φυτικών υποκατάστατων κρέατος στην Ευρώπη τίθεται υπό αμφισβήτηση μετά από ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν την Τετάρτη με 355 ψήφους υπέρ έναντι 247 κατά την πρόταση να κατοχυρωθούν ονόματα όπως «μπέργκερ», «μπριζόλα» και «λουκάνικο» αποκλειστικά για προϊόντα που προέρχονται από κρέας.

Προκειμένου η απόφαση να τεθεί σε ισχύ, απαιτείται η έγκριση της πλειοψηφίας των 27 κρατών μελών της ΕΕ, κάτι που θεωρείται κάθε άλλο παρά βέβαιο.

«Διαφάνεια και αναγνώριση για τους αγρότες»

Η ψηφοφορία αποτελεί νίκη για τη Γαλλίδα κεντροδεξιά Ευρωβουλευτή Céline Imart, η οποία συνέταξε την τροπολογία. Η Imart, η οποία είναι επίσης αγρότισσα σιτηρών στη βορειοδυτική Γαλλία, υπερασπίστηκε την πρόταση με σθένος.

«Μια μπριζόλα ή ένα λουκάνικο είναι προϊόντα της κτηνοτροφίας μας, όχι εργαστηριακή τέχνη ούτε φυτικά προϊόντα», δήλωσε. «Υπάρχει ανάγκη για διαφάνεια και σαφήνεια για τον καταναλωτή και αναγνώριση για τη δουλειά των αγροτών μας».

Πολιτικές διαμάχες

Το Ευρωκοινοβούλιο είχε απορρίψει την απαγόρευση των «κρεάτινων» ονομάτων για φυτικά προϊόντα το 2020. Ωστόσο, οι εκλογές του 2024 έφεραν αλλαγές και έκτοτε περισσότεροι νομοθέτες επιδιώκουν στενότερους δεσμούς με τις αγροτικές ενώσεις.

Η πρόταση συνάντησε σφοδρή αντίθεση από τους Πράσινους Ευρωβουλευτές, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν ως «κίνηση λαϊκισμού». «Τα μπέργκερ λαχανικών, το σνίτσελ σέιταν και το λουκάνικο τόφου δεν μπερδεύουν τους καταναλωτές», δήλωσε ο Αυστριακός Πράσινος Ευρωβουλευτής Thomas Waitz. «Αυτή η τακτική είναι αντιπερισπασμός... Κανένας αγρότης δεν θα κερδίσει περισσότερα χρήματα με αυτή την απαγόρευση».

Ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) της Imart, υπήρξε διχασμός. Ο επικεφαλής της ομάδας του ΕΛΚ, Manfred Weber, δήλωσε πριν την ψηφοφορία ότι οι καταναλωτές «δεν είναι ανόητοι» και πως το θέμα δεν αποτελεί προτεραιότητα.

Οι αντιδράσεις καταναλωτών και αγοράς

Η πρόταση βρίσκει αντιμέτωπες κορυφαίες γερμανικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως η Aldi και η Lidl, οι οποίες φοβούνται ότι η απαγόρευση οικείων όρων θα δυσκολέψει τους καταναλωτές να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις. Η Γερμανία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά για φυτικά προϊόντα στην ΕΕ.

Οι ομάδες καταναλωτών υποστηρίζουν ότι το μέτρο έχει ελάχιστη στήριξη από τους αγοραστές. Έρευνα του 2020 από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC) σε 11 κράτη μέλη διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές δεν ανησυχούν για τη χρήση όρων σχετικών με το κρέας, εφόσον το προϊόν φέρει σαφή επισήμανση ως χορτοφαγικό ή vegan.

Η Irina Popescu, υπεύθυνη πολιτικής τροφίμων στην BEUC, χαρακτήρισε την ψηφοφορία απογοητευτική: «Σχεδόν το 70% των καταναλωτών κατανοούν αυτά τα ονόματα, εφόσον τα προϊόντα φέρουν σαφή επισήμανση. Οι πολιτικοί θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διασφάλιση σαφών και αξιόπιστων ετικετών».

*Με πληροφορίες από Guardian

