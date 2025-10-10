Στάρμερ: Η Ινδία πρέπει να πάρει τη θέση που της αξίζει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, υποστήριξε την απόκτηση μόνιμης θέσης έδρας από την Ινδία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Καθόμαστε μαζί στην Κοινοπολιτεία, στην G20, και θέλουμε να δούμε την Ινδία να παίρνει τη θέση που της αξίζει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ μετά τη συνάντησή του με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι.

Η κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση ανέφερε ότι οι πρωθυπουργοί επανέλαβαν την κοινή τους δέσμευση για παγκόσμια ειρήνη, ευημερία και μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες.

«Συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά για την προώθηση της μεταρρύθμισης του πολυμερούς συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το Ηνωμένο Βασίλειο επανέλαβε τη μακροχρόνια υποστήριξή του στις θεμιτές φιλοδοξίες της Ινδίας για μόνιμη ένταξη σε ένα μεταρρυθμισμένο ΣΑΗΕ», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ειδικής ενημέρωσης των Μέσων Ενημέρωσης, ο υπουργός Εξωτερικών, Βίκραμ Μίσρι, μίλησε επίσης για την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην απόκτηση μόνιμης έδρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ από την Ινδια.

«Έχουμε λάβει υποστήριξη από το Ηνωμένο Βασίλειο, όσον αφορά στον στόχο μας να κερδίσουμε μια θέση ως μόνιμο μέλος σε ένα ανασυγκροτημένο και μεταρρυθμισμένο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει δημόσια σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν και χαιρετίζουμε και εκτιμούμε θερμά αυτή την υποστήριξη», ανέφερε.

Ο Μίσρι δήλωσε ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις ήταν μεταξύ των τομέων εστίασης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

«Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου που υπογράφηκε τον Ιούλιο βρίσκεται τώρα στη διαδικασία επικύρωσης και στις δύο χώρες και οι δύο ηγέτες σχολίασαν, παρόλο που αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, πόσο ενθουσιασμένες είναι οι εμπορικές, επιχειρηματικές και επενδυτικές κοινότητες στις δύο χώρες για τις προοπτικές της πλήρους εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Μεγάλο μέρος του χρόνου χθες μεταξύ των επιχειρηματικών ηγετών των δύο χωρών αφιερώθηκε στην κατάρτιση σχεδίων για μελλοντικές επενδύσεις, μελλοντική εμπορική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών», είπε.

«Αυτή η επίσκεψη έδωσε και στις δύο πλευρές την ευκαιρία να συζητήσουν την εμβάθυνση της στρατηγικής οικονομικής τους δέσμευσης, προκειμένου να αποκομίσουν όλα τα οφέλη από τη μείωση των δασμών στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών», σημείωσε.

«Ο υπουργός Εμπορίου και Επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και ο Ινδός υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας προέβησαν σε απολογισμό των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και είχαν συζητήσεις σχετικά με την Κοινή Οικονομική και Εμπορική Επιτροπή, η οποία έχει ανασυσταθεί και θα επαναπροσδιορίσει και θα καθορίσει τη μακροπρόθεσμη εμπορική και επενδυτική σχέση Ινδίας - Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή η κοινή οικονομική και εμπορική επιτροπή θα υποστηρίξει την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας - Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο Μίσρι.

Ακόμη, ανέφερε ότι η τεχνολογία και η καινοτομία ήταν ο δεύτερος σημαντικός τομέας εστίασης. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν τη δεύτερη φάση του Παρατηρητηρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας Κρίσιμων Ορυκτών Ηνωμένου Βασιλείου - Ινδίας και να δημιουργήσουν μια νέα δορυφορική πανεπιστημιούπολη στο ΙΙΤ, την ινδική σχολή μεταλλείων στο Ντανμπάντ.