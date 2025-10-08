Η Ινδία αναμένεται να παραμείνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία στον κόσμο, που οδηγείται από την ισχυρή κατανάλωση, τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής και την αύξηση των αγροτικών μισθών, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα για την ανάπτυξη της Νότιας Ασίας.

Η έκθεση αναφέρει ότι η ανάπτυξη της Νότιας Ασίας αναμένεται να παραμείνει ισχυρή στο 6,6% φέτος, αλλά προειδοποιεί για επιβράδυνση στο 5,8% το 2026.

Οι περιφερειακές προοπτικές της Παγκόσμιας Τράπεζας δύο φορές το χρόνο υπογραμμίζουν ότι ενώ η περιοχή συνεχίζει να ηγείται της παγκόσμιας ανάπτυξης, αρκετοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δυναμική της. Αυτές περιλαμβάνουν την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα, Μετατοπίσεις της εμπορικής πολιτικής, κοινωνικοπολιτικές εντάσεις και διαταραχές στις αγορές εργασίας λόγω των αναδυόμενων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

«Η Νότια Ασία έχει τεράστιες οικονομικές δυνατότητες και εξακολουθεί να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή στον κόσμο. Αλλά οι χώρες πρέπει να αντιμετωπίσουν προληπτικά τους κινδύνους για την ανάπτυξη", δήλωσε ο Johannes Zutt, Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Νότια Ασία. Πρόσθεσε ότι οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας μεγιστοποιώντας τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και μειώνοντας τους εμπορικούς φραγμούς.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι χώρες της Νότιας Ασίας παραμένουν μεταξύ των λιγότερο ανοιγμένων στο διεθνές εμπόριο και τη χρηματοδότηση. Οι υψηλοί δασμοί προστατεύουν τη συρρίκνωση των τομέων, ενώ πλήττουν τη μεταποίηση, καθώς οι δασμοί στα ενδιάμεσα αγαθά είναι υπερδιπλάσιοι από εκείνους στις άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες. Εν τω μεταξύ, ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος αντιμετωπίζει χαμηλότερους δασμούς, έχει οδηγήσει σχεδόν τα τρία τέταρτα της αύξησης της απασχόλησης την τελευταία δεκαετία.

Η Παγκόσμια Τράπεζα προτείνει ότι οι προσεκτικές μειώσεις των δασμών, ιδίως μέσω συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ιδιωτικών επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η έκθεση προτρέπει επίσης τις χώρες να προετοιμαστούν για τον ταχύ μετασχηματισμό που έφερε η τεχνητή νοημοσύνη. Αν και το εργατικό δυναμικό της Νότιας Ασίας έχει σήμερα περιορισμένη έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη, οι μετριοπαθείς νέοι εργαζόμενοι σε τομείς όπως η τεχνολογία των πληροφοριών και οι επιχειρηματικές υπηρεσίες είναι ευάλωτοι σε βάρδιες θέσεων εργασίας.

Από την έναρξη του ChatGPT, οι καταχωρήσεις θέσεων εργασίας για ρόλους που επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη έχουν μειωθεί κατά περίπου 20%. Ωστόσο, η ζήτηση για δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται απότομα, με τέτοιους ρόλους να προσφέρουν μισθούς σχεδόν 30% υψηλότερους από άλλες επαγγελματικές θέσεις εργασίας.

"Η αύξηση του ανοίγματος του εμπορίου και η αυξανόμενη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να είναι μετασχηματιστική για τη Νότια Ασία", δήλωσε η Franziska Ohnsorge, Επικεφαλής Οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Νότια Ασία. Τόνισε ότι τα μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων είναι απαραίτητα για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση της απασχόλησης.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι οικονομικές προοπτικές της Ινδίας παραμένουν ισχυρές παρά τις ελαφρώς χαμηλότερες προβλέψεις για το FY26/27 λόγω των υψηλότερων εξαγωγικών δασμών. Άλλα έθνη της Νότιας Ασίας δείχνουν ανάμεικτες τάσεις. το Μπαγκλαντές πρόκειται να επιταχυνθεί, η Σρι Λάνκα ανακάμπτει ταχύτερα από το αναμενόμενο, ενώ το Νεπάλ και οι Μαλδίβες αντιμετωπίζουν πιέσεις από πολιτικούς και εξωτερικούς παράγοντες.