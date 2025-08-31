Η Ινδία μπορεί να αναδειχθεί ως δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία μέχρι το 2038

Η Ινδία μπορεί να γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου στην ισότητα αγοραστικής δύναμης (PPP) έως το 2038, με προβλεπόμενο ΑΕΠ ύψους 34,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έκθεση της EY.

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών, η Ινδία ξεχωρίζει με διάμεση ηλικία 28,8 ετών το 2025, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό αποταμίευσης, και έναν δείκτη δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ που προβλέπεται να μειωθεί από 81,3% το 2024 σε 75,8% έως το 2030, σε αντίθεση με τους ομολόγους της, όπου τα επίπεδα χρέους αυξάνονται.

Επικαλούμενη μια έκθεση του ΔΝΤ, η EY ανέφερε ότι η οικονομία της Ινδίας θα μπορούσε να φτάσει τα 20,7 τρισεκατομμύρια δολάρια (PPP) έως το 2030. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Γερμανία και την Ιαπωνία, η Ινδία είναι μοναδικά τοποθετημένη, ισχυρίστηκε.

Ενώ η Κίνα ηγείται σε συνολικό μέγεθος με μια προβλεπόμενη οικονομία ύψους 42,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (PPP) έως το 2030, ο γηράσκων πληθυσμός της και το αυξανόμενο χρέος είναι προκλήσεις. Οι ΗΠΑ παραμένουν ισχυρές, αλλά αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα χρέους που υπερβαίνουν το 120% του ΑΕΠ και τους βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Η Γερμανία και η Ιαπωνία περιορίζονται από τις υψηλές διάμεσες ηλικίες και τη μεγάλη εξάρτηση από το παγκόσμιο εμπόριο", ανέφερε η EY σε δήλωσή της.

Αντίθετα, η Ινδία συνδυάζει τα δημογραφικά στοιχεία της νεολαίας, την αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση και τις βιώσιμες δημοσιονομικές προοπτικές, δίνοντάς της την πιο ευνοϊκή μακροπρόθεσμη τροχιά ανάπτυξης.

Η DK Srivastava, Chief Policy Advisor, EY India, δήλωσε: «Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ινδίας, το νέο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της, τα ισχυρά ποσοστά αποταμίευσης και επενδύσεων και το σχετικά βιώσιμο προφίλ χρέους θα βοηθήσουν στη διατήρηση της υψηλής ανάπτυξης ακόμη και σε ένα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Με την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και των δυνατοτήτων προώθησης σε κρίσιμες τεχνολογίες, η Ινδία είναι σε θέση να κινηθεί πιο κοντά στην Φιλοδοξίες του Vikist Bharat μέχρι το 2047».

Η πορεία της Ινδίας ενισχύεται όχι μόνο από τα δημογραφικά στοιχεία αλλά και από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα ανθεκτικά θεμελιώδη στοιχεία.

Τα υψηλά ποσοστά αποταμίευσης και επενδύσεων τροφοδοτούν τον σχηματισμό κεφαλαίου, ενώ η δημοσιονομική εξυγίανση βελτιώνει τη βιωσιμότητα. Μεταρρυθμίσεις όπως το GST, το IBC, η οικονομική ένταξη μέσω του UPI και τα κίνητρα που συνδέονται με την παραγωγή ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα σε όλες τις βιομηχανίες, δήλωσε η EY.

Ταυτόχρονα, οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέτουν τις βάσεις για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.

Η Ινδία αναμένεται επίσης να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία σε όρους συναλλαγματικών ισοτιμιών της αγοράς έως το 2028, ξεπερνώντας τη Γερμανία.

«Ενώ οι δασμοί των ΗΠΑ μπορεί να επηρεάσουν σχεδόν το 0,9% του ΑΕΠ της Ινδίας, ο αντίκτυπός τους στην αύξηση του ΑΕΠ μπορεί να περιοριστεί σε μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα με τα κατάλληλα αντίμετρα όπως η διαφοροποίηση των εξαγωγών, η ισχυρότερη εγχώρια ζήτηση και η προώθηση των εμπορικών συνεργασιών», δήλωσε η EY.