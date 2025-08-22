Ινδία: Η αγορά ημιαγωγών αναμένεται να τριπλασιαστεί στα 100 δισ. δολάρια έως το 2032

Με περίπου το 60% της παραγωγής ημιαγωγών από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η οποία συνεχίζει να κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή, η Ινδία αναδύεται γρήγορα ως βασικός παίκτης. Η αγορά ημιαγωγών της χώρας, αξίας 34,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023, αναμένεται να τριπλασιαστεί στα 100,2 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2032, καταχωρώντας CAGR 20%.

Η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών βρίσκεται σε καλό δρόμο για ισχυρή επέκταση, με το μέγεθός της στην αγορά να προβλέπεται να αγγίξει το 1 τρισ. δολάρια έως το 2030, αυξανόμενο με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης σχεδόν 10% μεταξύ 2023 και 2030, σύμφωνα με έκθεση της Union Bank of India Research.

Ο ρόλος της Ινδίας στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού είναι ήδη ορατός. Το 2022, η χώρα εξήγαγε συσκευές ημιαγωγών αξίας 516 εκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Αφρική. Ωστόσο, οι εισαγωγές παρέμειναν πολύ υψηλότερες στα 4,55 δισεκατομμύρια δολάρια, με την Κίνα, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ να είναι οι βασικοί προμηθευτές.

Τα δύο τρίτα αυτής της ζήτησης είναι πιθανό να προέρχονται από τηλεπικοινωνιακές και βιομηχανικές εφαρμογές, με κινητή, πληροφορική, ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και βιομηχανικούς τομείς να οδηγούν την ανάπτυξη. Η εξάπλωση τεχνολογιών όπως το 5G, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω τη ζήτηση.

Για να επιταχύνει αυτή τη δυναμική, η Ινδία έχει ξεκινήσει την Αποστολή Ημιαγωγών με μια δαπάνη κινήτρων ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την οικοδόμηση ενός βιώσιμου οικοσυστήματος ημιαγωγών και οθονών.

Το σύστημα περιλαμβάνει 50% υποστήριξη κινήτρων σχετικά με το κόστος του έργου για τους ημιαγωγούς και τους επισκέπτες επίδειξης και τη βοήθεια κεφαλαιουχικών δαπανών για σύνθετο ημιαγωγό και συναρμολόγηση, δοκιμές, σήμανση και εγκαταστάσεις συσκευασίας.

Παράλληλα, έχει εισαχθεί ένα πρόγραμμα κινήτρων που συνδέεται με το σχεδιασμό για να ενθαρρύνει τις εγχώριες εταιρείες σχεδιασμού ημιαγωγών. Μια πρωτοβουλία ανάπτυξης ταλέντων που στοχεύει στην εκπαίδευση 85.000 μηχανικών ημιαγωγών είναι επίσης μέρος της αποστολής.

Κράτη όπως το Γκουτζαράτ, το Οντίσα, το Ταμίλ Ναντού και το Ούταρ Πραντές έχουν ήδη αναπτύξει συγκεκριμένες πολιτικές ημιαγωγών, ενώ η Άντρα Πραντές, η Καρνατάκα, η Μαχαράστρα, η Οντίσα, η Τελανγκάνα και άλλες προχωρούν για να προσελκύσουν επενδύσεις στον τομέα.

Σε εθνικό επίπεδο, μέτρα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος κινήτρων που συνδέεται με την παραγωγή για τα ηλεκτρονικά είδη, της κίνησης "Make in India" και του προγράμματος Semicon India ωθούν τη χώρα πιο κοντά στην αυτοδυναμία στην κατασκευή τσιπ.

Συγκεκριμένα, οι Ινδοί μηχανικοί συνεισφέρουν περίπου το 20% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού σχεδιασμού ημιαγωγών. Περισσότεροι από ένας μηχανικοί σχεδιασμού lakh VLSIV απασχολούνται σε παγκόσμιες εταιρείες ημιαγωγών καθώς και εγχώριες υπηρεσίες σχεδιασμού, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες της Ινδίας να ενισχύσει την παρουσία της στην αλυσίδα αξίας του κλάδου.