Συναγερμός στη Γερμανία: Πυροβολισμοί στην πόλη Γκίσεν - Αναφορές για τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυροβολισμών που έριξε άγνωστος σε μια πλατεία της γερμανικής πόλης Γκίσεν το Σάββατο (11/10), σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων DPA, το οποίο επικαλείται την αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη κατά τις 15:10 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ στους τρεις υπολογίζεται ο αριθμός των τραυματισμένων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα mittelhessen.de.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε γραφείο αθλητικών στοιχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tagesschau.de, δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό. Για λόγους τακτικής της έρευνας, οι αστυνομικοί δεν θέλησαν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες, ούτε για τον αριθμό των τραυματιών.

