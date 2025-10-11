Γερμανία: Βασάνιζε για ώρες η 17χρονη θετή κόρη την Ίρις Στάλτσερ - Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά!

Η δήμαρχος του Χέρντεκε επιβίωσε από την σαδιστική επίθεση

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, είχε προγραμματιστεί να αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου. 

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον σοβαρό τραυματισμό της Γερμανίδας δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, καθώς αστυνομική έρευνα έδειξε πως η βασική ύποπτη είναι η θετή κόρη της, η οποία φέρεται να την κακοποιούσε επί ώρες. Αρχικά, η επίθεση αποδόθηκε σε άγνωστους δράστες, όμως τα νεότερα στοιχεία ανέτρεψαν αυτή την εκδοχή.

Η 57χρονη πολιτικός βρέθηκε με 13 μαχαιριές στο άνω μέρος του σώματος, συνοδευόμενες από πολλαπλά αιματώματα και κατάγματα στο κεφάλι. Παρά τα σοβαρά τραύματά της, επέζησε και αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι η επίθεση προήλθε από τη 17χρονη θετή της κόρη, η οποία την κρατούσε φυλακισμένη στο υπόγειο του σπιτιού τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, η Στάλτσερ περιέγραψε λεπτομερώς τα βασανιστήρια που υπέστη: η νεαρή τη μαχαίρωσε με δύο διαφορετικά μαχαίρια, την χτύπησε στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο και έκαψε τα μαλλιά και τα ρούχα της χρησιμοποιώντας αποσμητικό και αναπτήρα. Η θετή κόρη ήταν επίσης αυτή που κάλεσε τις αρχές, δηλώνοντας ότι βρήκε τη μητέρα της αιμόφυρτη στο σαλόνι.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα μαχαίρια μέσα στο σακίδιο του 15χρονου υιοθετημένου γιου της Στάλτσερ, καθώς και ρούχα με αίμα που πιθανώς ανήκουν στη 17χρονη δράστη.

Η ίδια η δήμαρχος βρέθηκε καθισμένη σε πολυθρόνα στο σαλόνι, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πώς κατάφερε να διαφύγει από το υπόγειο όπου κρατούνταν.

Οι άνδρες της σήμανσης διαπίστωσαν προσπάθειες καθαρισμού στον χώρο γύρω από την πολυθρόνα, γεγονός που υποδηλώνει απόπειρα απόκρυψης στοιχείων. Παρά τις συλλήψεις και των δύο υιοθετημένων παιδιών, η εισαγγελία αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, υποβαθμίζοντας την κατηγορία σε βαριά σωματική βλάβη.

Παρά το γεγονός ότι το κίνητρο παραμένει ασαφές, γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρξαν έντονες διαμάχες μεταξύ της Στάλτσερ και των υιοθετημένων παιδιών της, με αναφορές για ενδοοικογενειακή βία και χρήση μαχαιριού.

