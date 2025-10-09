Γερμανία: Απίστευτο μυστήριο με το μαχαίρωμα της Δημάρχου - Η ακατανόητη στάση των αρχών

Η υπόθεση της δημάρχου του Χέρντεκε στη Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ, έχει πάρει μια πραγματικά απρόβλεπτη τροπή. Η 57χρονη πολιτικός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος βρέθηκε βαριά τραυματισμένη μέσα στο διαμέρισμά της, έχοντας δεχθεί 13 μαχαιριές. Σύμφωνα με τη δική της κατάθεση, δράστιδα είναι η 17χρονη υιοθετημένη κόρη της. Ωστόσο, παρά την ομολογία της Στάλτσερ και τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, η εισαγγελία δεν έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας Μπέρντ Χαλντόρν, σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια για την έκδοση εντάλματος». Τόνισε επίσης ότι και τα δύο υιοθετημένα παιδιά - ο 15χρονος γιος και η 17χρονη κόρη - θα παραδοθούν στις υπηρεσίες ανηλίκων.

Το περιστατικό, το οποίο αρχικά αντιμετωπίστηκε ως απόπειρα δολοφονίας, πλέον έχει υποβιβαστεί νομικά σε «επικίνδυνη σωματική βλάβη». Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, και οι δύο έφηβοι αφέθηκαν ελεύθεροι από την αστυνομία.

Οι αντιφάσεις της εισαγγελίας

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Χαλντόρν επιβεβαίωσε ότι «τα στοιχεία δείχνουν πως η κόρη ευθύνεται για τα τραύματα». Ωστόσο, πρόσθεσε πως δεν υπήρχε «πρόθεση ανθρωποκτονίας», καθώς η ανήλικη φέρεται να κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά την επίθεση.

Η εξήγηση όμως αυτή έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων. Δημοσιεύματα σε γερμανικά και ολλανδικά μέσα, όπως η De Telegraaf, αναφέρουν ότι η ίδια τηλεφωνική κλήση περιείχε ψευδείς ισχυρισμούς, καθώς η κόρη φέρεται να είπε ότι η μητέρα της δέχθηκε επίθεση από «ομάδα ανδρών». Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι ίχνη καθαριστικών και απομάκρυνση λεκέδων αίματος, ένδειξη προσπάθειας αλλοίωσης στοιχείων, κάτι που δεν συνάδει με τον πανικό ή την «μετάνοια».

Αν οι έφηβοι είχαν επιχειρήσει να σβήσουν τα ίχνη του εγκλήματος, αυτό θα συνιστούσε κατηγορία αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων, ωστόσο, ούτε αυτή η κατηγορία φαίνεται να εξετάζεται.

Ο γιος με τα ματωμένα ρούχα και το μαχαίρι

Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω από την εμπλοκή του 15χρονου γιου. Η αστυνομία βρήκε στο σακίδιό του ρούχα της αδελφής του λερωμένα με αίμα, καθώς και ένα από τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Το δεύτερο όπλο βρέθηκε στο δωμάτιό του.

Παρά τα ευρήματα, ο εισαγγελέας παραδέχθηκε πως «ο νεαρός δεν έχει ακόμα ανακριθεί επίσημα». Όταν ρωτήθηκε γιατί, απάντησε πως «δεν είχε νομική εκπροσώπηση», καθώς οι γονείς δεν την είχαν εγκρίνει - τη στιγμή που η μητέρα χαροπαλεύει στο νοσοκομείο και ο πατέρας μόλις είχε επιστρέψει από επαγγελματικό ταξίδι.

Γείτονες ανέφεραν ότι λίγο πριν την επίθεση άκουσαν έντονο καβγά μεταξύ του γιου και της μητέρας. Παράλληλα, ΜΜΕ μεταδίδουν ότι υπήρχε και προηγούμενο περιστατικό με την κόρη, το καλοκαίρι, όπου φέρεται να είχε επιτεθεί ξανά με μαχαίρι στη Στάλτσερ. Ο εισαγγελέας απέφυγε να απαντήσει σχετικά, λέγοντας μόνο ότι «ασχολούμαστε με γεγονότα, όχι με εικασίες».

Το θύμα σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση

Η Ίρις Στάλτσερ νοσηλεύεται πλέον σε σταθερή κατάσταση, ωστόσο φέρει σοβαρά τραύματα από μαχαιριές και χτυπήματα στο κεφάλι. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν τις βλάβες στους πνεύμονες και στο κρανίο της.

Παράλληλα, στα γερμανικά μέσα κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι η 17χρονη κόρη είχε εμφανιστεί παλαιότερα σε διαφημιστικό βίντεο της μητέρας της για τη φορολογική της εταιρεία - ένα βίντεο που εξακολουθεί να παραμένει αναρτημένο στο YouTube.

Μια υπόθεση που προκαλεί ερωτήματα

Η υπόθεση της δημάρχου του Χέρντεκε έχει προκαλέσει αμηχανία και οργή στη γερμανική κοινή γνώμη. Παρά τα συντριπτικά στοιχεία, η απουσία συλλήψεων και η υποβάθμιση των κατηγοριών έχουν πυροδοτήσει κατηγορίες περί «πολιτικής προστασίας» της οικογένειας. Πολλοί σχολιαστές κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης, με την ίδια τη δικαιοσύνη να εμφανίζεται πιο πρόθυμη να αποσιωπήσει παρά να διαλευκάνει την υπόθεση. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η Ίρις Στάλτσερ θα ανακτήσει τις δυνάμεις της για να μιλήσει ξανά - και να αποκαλύψει τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα στο σπίτι της.

