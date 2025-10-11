Επαναπατρισμός αρχαίου κιονόκρανου από τη Γερμανία – Επιστρέφει στην Αρχαία Ολυμπία 60 χρόνια μετά

Το Πανεπιστήμιο του Μύνστερ αποδεικνύεται ένας σταθερός συνεργάτης του υπουργείου Πολιτισμού

Επαναπατρισμός αρχαίου κιονόκρανου από τη Γερμανία – Επιστρέφει στην Αρχαία Ολυμπία 60 χρόνια μετά
Σε μια συγκινητική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (10/11) στο Συνεδριακό Κέντρο της Αρχαίας Ολυμπίας (ΣΠΑΠ), ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός ενός θραύσματος ιωνικού κιονόκρανου από το Μύνστερ της Γερμανίας. Το αντικείμενο, που προέρχεται από το Λεωνιδαίον της Ολυμπίας, είχε απομακρυνθεί παράνομα τη δεκαετία του 1960.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, πρόκειται για θραύσμα ιωνικού κιονόκρανου από ασβεστόλιθο, το οποίο διατηρεί τμήματα επιχρίσματος. Έχει ύψος 24 εκατοστά και πλάτος 33,5 εκατοστά και παρουσιάζει τεχνοτροπικές ομοιότητες με άλλα γνωστά δείγματα από την Αρχαία Ολυμπία.

Το Λεωνιδαίον, που πήρε το όνομά του από τον δωρητή Λεωνίδη από τη Νάξο, αποτελεί το μεγαλύτερο κτίριο του ιερού της Ολυμπίας. Κατασκευάστηκε στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. και χρησίμευε ως ξενώνας επιφανών επισκεπτών. Οι πρώτες γερμανικές ανασκαφές αποκάλυψαν μέρος του μεταξύ 1875–1881, ενώ η πλήρης ανασκαφή ολοκληρώθηκε το 1956.

Ο επαναπατρισμός του αρχαίου τεκμηρίου έγινε δυνατός χάρη στην πρωτοβουλία μιας Γερμανίδας πολίτιδος, η οποία το κατείχε από τη δεκαετία του 1960, όταν το είχε περισυλλέξει από την περιοχή του Λεωνιδαίου. Επηρεασμένη από πρόσφατες επιστροφές αρχαιοτήτων από το Πανεπιστήμιο του Μύνστερ, αποφάσισε να το παραδώσει στις γερμανικές αρχές, ώστε να επιστραφεί στην Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο του Μύνστερ έχει αναδειχθεί σε σταθερό συνεργάτη του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Το 2019 επέστρεψε τον περίφημο «σκύφο του Λούη», κύπελλο του πρώτου Ολυμπιονίκη των σύγχρονων Αγώνων, ενώ το 2024 προχώρησε στην επιστροφή μιας μαρμάρινης ανδρικής κεφαλής ρωμαϊκών χρόνων από τη Θεσσαλονίκη.

Ο επιμελητής του Αρχαιολογικού Μουσείου του Μύνστερ, Dr. Torben Schreiber, δήλωσε ότι το μουσείο παραμένει προσηλωμένο στην ηθική επιστροφή κάθε αντικειμένου που αποδεικνύεται προϊόν παράνομης διακίνησης, υπογραμμίζοντας πως «ποτέ δεν είναι αργά να γίνει το σωστό».

Κατά την τελετή, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, Γεώργιος Διδασκάλου, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του πανεπιστημίου και τόνισε: «Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Ο πολιτισμός και η ιστορία δεν γνωρίζουν σύνορα — απαιτούν συνεργασία, ευθύνη και αμοιβαίο σεβασμό. Κάθε επιστροφή αποτελεί πράξη δικαιοσύνης και γέφυρα φιλίας μεταξύ των λαών».

Η οικειοθελής παράδοση του κιονόκρανου εντάσσεται σε μια σειρά επαναπατρισμών αρχαιοτήτων των τελευταίων ετών, αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών της Ελλάδας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Στην τελετή παρευρέθησαν, μεταξύ άλλων, η διευθύντρια του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Dr. Katja Sporn, ο διευθυντής των γερμανικών ανασκαφών στην Ολυμπία Dr. Oliver Pilz, καθώς και στελέχη του ΥΠΠΟ, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας και τοπικοί φορείς.

