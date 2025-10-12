Συναγερμός στο Τέξας: Αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας την Κυριακή (12/10) εξαιτίας συντριβής ενός μικρού αεροσκάφους πάνω σε πολλά φορτηγά σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της πόλης, ενώ δεν έχουν υπάρξει ακόμα αναφορές για θύματα ή τραυματισμούς.

Η πυρκαγιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, αναφέρει το CBS, το οποίο επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης. Το μονοκινητήριο Cirrus SR-22 προσέκρουσε πάνω σε φορτηγά κατά την συντριβή του.

Breaking News ??Plane crash in Texas. pic.twitter.com/AqoCqW81lO — ? C ? (@colsiegirl) October 12, 2025

Σοκαριστικές εικόνες από την περιοχή καταγράφουν ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να αναδύεται από το σημείο της συντριβής, ενώ φαίνεται και το μέγεθος της αντίδρασης των αρχών.

BREAKING: Plane crashes in Fort Worth, Texas, several vehicles on fire. pic.twitter.com/TY793QZTJT — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 12, 2025

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει πληροφορίες για τραυματίες ή τον αριθμό των επιβατών του αεροπλάνου.

⭕ A huge smoke plume rises from the crash site of the Cirrus SR-22 (N564FD) plane; registered in Mar '25, in Fort Worth, Texas #USA



The small plane that can carry upto 4/5 people crashed on several 18- wheeler trucks that were also on fire. No reports of casualties from the… pic.twitter.com/FQa7VyozCe — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) October 12, 2025

Το συμβάν σημειώθηκε κοντά στο ιδιωτικό αεροδρόμιο Χικς στην κομητεία Τάραντ, περίπου 16 μίλια βόρεια του Φορτ Γουόρθ.

