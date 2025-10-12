Συναγερμός στο Τέξας: Αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο - Βίντεο
Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θύματα ή τραυματισμούς
Συναγερμός σήμανε στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας την Κυριακή (12/10) εξαιτίας συντριβής ενός μικρού αεροσκάφους πάνω σε πολλά φορτηγά σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της πόλης, ενώ δεν έχουν υπάρξει ακόμα αναφορές για θύματα ή τραυματισμούς.
Η πυρκαγιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, αναφέρει το CBS, το οποίο επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης. Το μονοκινητήριο Cirrus SR-22 προσέκρουσε πάνω σε φορτηγά κατά την συντριβή του.
Σοκαριστικές εικόνες από την περιοχή καταγράφουν ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να αναδύεται από το σημείο της συντριβής, ενώ φαίνεται και το μέγεθος της αντίδρασης των αρχών.
Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει πληροφορίες για τραυματίες ή τον αριθμό των επιβατών του αεροπλάνου.
Το συμβάν σημειώθηκε κοντά στο ιδιωτικό αεροδρόμιο Χικς στην κομητεία Τάραντ, περίπου 16 μίλια βόρεια του Φορτ Γουόρθ.