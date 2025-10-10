ΗΠΑ: Εξοπλισμός της NASA προσγειώθηκε σε φάρμα γυναίκας στο Τέξας - Δείτε φωτογραφίες
«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μας συνέβη κάτι τέτοιο και ότι καταφέραμε να είμαστε μέρος αυτού», είπε η Ann Walter
Όταν η Ann Walter κοίταξε έξω από το παράθυρο του σπιτιού της στην ύπαιθρο του Δυτικού Τέξας, δεν ήξερε τι να σκεφτεί όταν είδε ένα τεράστιο αντικείμενο να πέφτει αργά από τον ουρανό.
Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη της προκάλεσε αυτό που προσγειώθηκε στο χωράφι του γείτονά της: ένα τετράγωνο επιστημονικό όργανο, περίπου στο μέγεθος ενός αυτοκινήτου, το οποίο έφερε ένα τεράστιο αλεξίπτωτο και ήταν διακοσμημένο με αυτοκόλλητα της NASA.
Η Walter τότε κάλεσε αμέσως το τοπικό αστυνομικό τμήμα και ενημερώθηκε ότι η NASA πράγματι έψαχνε για ένα κομμάτι εξοπλισμού που είχε χαθεί.
«Είναι σουρεαλιστικό, γιατί όταν στέκεσαι στο έδαφος και βλέπεις κάτι στον αέρα, δεν συνειδητοποιείς πόσο μεγάλο είναι», είπε. «Το αλεξίπτωτο πρέπει να είχε μέγεθος 9 μέτρων. Ήταν τεράστιο».
Σύντομα, η Walter έλαβε ένα τηλεφώνημα από το Columbia Scientific Balloon Facility της NASA, το οποίο εκτοξεύει μεγάλα μη επανδρωμένα ερευνητικά αερόστατα σε μεγάλο υψόμετρο, πάνω από 32 χιλιόμετρα στην ατμόσφαιρα, για τη διεξαγωγή επιστημονικών πειραμάτων.
Ο σερίφης της κομητείας Hale, David Cochran, επιβεβαίωσε ότι αξιωματούχοι της NASA τηλεφώνησαν στο γραφείο του την περασμένη εβδομάδα αναζητώντας τον εξοπλισμό.
Η Walter είπε ότι τελικά επικοινώνησε με κάποιον από την NASA, ο οποίος της είπε ότι ο εξοπλισμός είχε εκτοξευθεί μια μέρα νωρίτερα από το Fort Sumner και χρησιμοποιεί τηλεσκόπια για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με αστέρια, γαλαξίες και μαύρες τρύπες.
«Οι ερευνητές ήρθαν με ένα φορτηγό για να το παραλάβουν», είπε.
Όμως, πριν γίνει αυτό, η Walter και η οικογένειά της κατάφεραν να τραβήξουν μερικές φωτογραφίες και βίντεο.
«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μας συνέβη κάτι τέτοιο και ότι καταφέραμε να είμαστε μέρος αυτού», είπε. «Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία».