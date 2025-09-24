H NASA επιστρέφει στη Σελήνη: Πρώτη επανδρωμένη αποστολή μετά από 50 χρόνια

Η NASA ανακοίνωσε ότι μια ομάδα αστροναυτών ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ταξίδι γύρω από τη Σελήνη στις αρχές του επόμενου έτους.

Πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη εδώ και πέντε δεκαετίες, με τέσσερις αστροναύτες να αναχωρούν τον Φεβρουάριο για μια δέκα ημερών αποστολή.

Η ομάδα θα επιβιβαστεί στον πύραυλο SLS (Space Launch System), έναν υπερ-βαρύ πύραυλο που χαρακτηρίζεται ως «θεμέλιο για την ανθρώπινη εξερεύνηση πέρα από την τροχιά της Γης», για μια δοκιμαστική πτήση. Η αποστολή εντάσσεται στο σχέδιο που στοχεύει να διευκολύνει μελλοντικές προσγειώσεις στη Σελήνη και πιθανές αποστολές στον Άρη.

Η σημασία της αποστολής Artemis II

Η Lakiesha Hawkins, αναπληρώτρια αναπληρωτής διευθύντριας της NASA, τόνισε τη σημασία της επερχόμενης αποστολής, γνωστής ως Artemis II, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου. «Μοιραζόμαστε όλοι μια πρώτη σειρά στην ιστορία», είπε. «Το παράθυρο εκτόξευσης θα μπορούσε να ανοίξει από τις 5 Φεβρουαρίου, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι η ασφάλεια είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας».

Ο διευθυντής εκτόξευσης της αποστολής, Charlie Blackwell-Thompson, δήλωσε ότι ο πύραυλος SLS είναι «πρακτικά έτοιμος», ενώ απομένουν μόνο λίγα βήματα για να ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Σημαντικό είναι να ολοκληρωθεί η σύνδεση της κάψουλας του πληρώματος, γνωστής ως Orion, και να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στη Γη.

Το πλήρωμα της αποστολής

Οι αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch θα συνοδεύονται από τον Καναδό Jeremy Hansen σε αυτή τη σημαντική αποστολή. Αν και δεν θα προσγειωθούν στη Σελήνη κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης πτήσης, η αποστολή θεωρείται ορόσημο, καθώς οι τέσσερις θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα φτάσουν εκεί μετά την αποστολή Apollo 17 το 1972.

Ο διευθυντής πτήσης Jeff Radigan ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι το πλήρωμα θα περάσει «τουλάχιστον 5.000 ναυτικά μίλια (9.200 χιλιόμετρα) πέρα από τη Σελήνη, πολύ υψηλότερα από προηγούμενες αποστολές». Ο Wiseman, ο Glover, η Koch και ο Hansen θα ζουν για όλη τη διάρκεια της αποστολής στην κάψουλα Orion.

Η επόμενη φάση της εξερεύνησης

Η NASA έχει δηλώσει ότι οι αστροναύτες της πρώτης πτήσης με την Orion θα επιβεβαιώσουν ότι όλα τα συστήματα της κάψουλας λειτουργούν σωστά σε περιβάλλον βαθιάς διαστημικής πτήσης. Η αποστολή Artemis II θα αξιολογήσει τις δυνατότητες του SLS και της Orion και θα εξασφαλίσει ότι τα κρίσιμα συστήματα υποστήριξης ζωής είναι έτοιμα για μεγαλύτερης διάρκειας αποστολές, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη προσγείωση ανθρώπων στη Σελήνη και, μελλοντικά, στον Άρη.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, η Orion και το πλήρωμα θα επιστρέψουν ξανά προς τη Σελήνη, αυτή τη φορά με στόχο την προσγείωση και την εξερεύνηση της επιφάνειας.

Ταυτόχρονα, η NASA εξετάζει νέα στρατηγική άμυνας για την προστασία της Σελήνης από πιθανή σύγκρουση με γιγάντιο αστεροειδή, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους αστροναύτες.