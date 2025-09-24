H NASA επιστρέφει στη Σελήνη: Πρώτη επανδρωμένη αποστολή μετά από 50 χρόνια

Η ομάδα θα επιβιβαστεί στον πύραυλο SLS (Space Launch System), έναν υπερ-βαρύ πύραυλο που χαρακτηρίζεται ως «θεμέλιο για την ανθρώπινη εξερεύνηση πέρα από την τροχιά της Γης»

Newsbomb

H NASA επιστρέφει στη Σελήνη: Πρώτη επανδρωμένη αποστολή μετά από 50 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η NASA ανακοίνωσε ότι μια ομάδα αστροναυτών ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ταξίδι γύρω από τη Σελήνη στις αρχές του επόμενου έτους.

Πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη εδώ και πέντε δεκαετίες, με τέσσερις αστροναύτες να αναχωρούν τον Φεβρουάριο για μια δέκα ημερών αποστολή.

Η ομάδα θα επιβιβαστεί στον πύραυλο SLS (Space Launch System), έναν υπερ-βαρύ πύραυλο που χαρακτηρίζεται ως «θεμέλιο για την ανθρώπινη εξερεύνηση πέρα από την τροχιά της Γης», για μια δοκιμαστική πτήση. Η αποστολή εντάσσεται στο σχέδιο που στοχεύει να διευκολύνει μελλοντικές προσγειώσεις στη Σελήνη και πιθανές αποστολές στον Άρη.

Η σημασία της αποστολής Artemis II

Η Lakiesha Hawkins, αναπληρώτρια αναπληρωτής διευθύντριας της NASA, τόνισε τη σημασία της επερχόμενης αποστολής, γνωστής ως Artemis II, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου. «Μοιραζόμαστε όλοι μια πρώτη σειρά στην ιστορία», είπε. «Το παράθυρο εκτόξευσης θα μπορούσε να ανοίξει από τις 5 Φεβρουαρίου, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι η ασφάλεια είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας».

Ο διευθυντής εκτόξευσης της αποστολής, Charlie Blackwell-Thompson, δήλωσε ότι ο πύραυλος SLS είναι «πρακτικά έτοιμος», ενώ απομένουν μόνο λίγα βήματα για να ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Σημαντικό είναι να ολοκληρωθεί η σύνδεση της κάψουλας του πληρώματος, γνωστής ως Orion, και να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στη Γη.

Το πλήρωμα της αποστολής

Οι αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch θα συνοδεύονται από τον Καναδό Jeremy Hansen σε αυτή τη σημαντική αποστολή. Αν και δεν θα προσγειωθούν στη Σελήνη κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης πτήσης, η αποστολή θεωρείται ορόσημο, καθώς οι τέσσερις θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα φτάσουν εκεί μετά την αποστολή Apollo 17 το 1972.

Ο διευθυντής πτήσης Jeff Radigan ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι το πλήρωμα θα περάσει «τουλάχιστον 5.000 ναυτικά μίλια (9.200 χιλιόμετρα) πέρα από τη Σελήνη, πολύ υψηλότερα από προηγούμενες αποστολές». Ο Wiseman, ο Glover, η Koch και ο Hansen θα ζουν για όλη τη διάρκεια της αποστολής στην κάψουλα Orion.

Η επόμενη φάση της εξερεύνησης

Η NASA έχει δηλώσει ότι οι αστροναύτες της πρώτης πτήσης με την Orion θα επιβεβαιώσουν ότι όλα τα συστήματα της κάψουλας λειτουργούν σωστά σε περιβάλλον βαθιάς διαστημικής πτήσης. Η αποστολή Artemis II θα αξιολογήσει τις δυνατότητες του SLS και της Orion και θα εξασφαλίσει ότι τα κρίσιμα συστήματα υποστήριξης ζωής είναι έτοιμα για μεγαλύτερης διάρκειας αποστολές, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη προσγείωση ανθρώπων στη Σελήνη και, μελλοντικά, στον Άρη.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, η Orion και το πλήρωμα θα επιστρέψουν ξανά προς τη Σελήνη, αυτή τη φορά με στόχο την προσγείωση και την εξερεύνηση της επιφάνειας.

Ταυτόχρονα, η NASA εξετάζει νέα στρατηγική άμυνας για την προστασία της Σελήνης από πιθανή σύγκρουση με γιγάντιο αστεροειδή, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους αστροναύτες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:45ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Καταγγελία για νέα επίθεση με drones στα ανοιχτά της Κρήτης - Βίντεο

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική μεταβολή με βροχές και καταιγίδες το σαββατοκύριακο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Torres Hybrid: Το νέο υβριδικό SUV της KGM ήρθε στην Ελλάδα

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου στον Τραμπ για την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

09:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Θρίλερ με Ρεμπρόφ» στον Παναθηναϊκό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σητεία: Ξεκινά εκ νέου σήμερα, από μηδενική βάση, η δίκη της χήρας για τη δολοφονία του καρδιολόγου

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την ξηρασία - Αναμένεται να φτάσει μέχρι βαθιά στο φθινόπωρο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης ο σταθμός του μετρό «Ευαγγελισμός»

09:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θεατής υπέστη καρδιακή προσβολή εν μέσω παράστασης stand up comedy - Ο κωμικός διέκοψε το σόου - Βίντεο

09:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Πρόκριση στα ημιτελικά του μονού σκιφ για Ντούσκο

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το απειλητικό τηλεφώνημα ως «Χάνιμπαλ Λέκτερ» στην Σάρα Φέργκιουσον

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει το νοσοκομείο - σύμβολο στη Γάζα: «Γιατροί κάνουν επεμβάσεις χωρίς αναισθητικό»

08:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανεπαρκής η προστασία των δεδομένων των παιδιών στο TikTok - Έρευνα στον Καναδά

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία στις ΗΠΑ: Εμφανίστηκε βακτήριο ανθεκτικό στα φάρμακα - Ασυμπτωματικοί οι φορείς

08:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Κιβωτοί» από φίλτρα καφέ σώζουν πτηνό υπό εξαφάνιση

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι φυλακές της χώρας ξεχειλίζουν: Οι μισοί κρατούμενοι είναι αλλοδαποί και το 25% είναι υπόδικοι

08:26ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το D Zug DZ12 είναι ένα hypercar από τη Λετονία!

08:26ΚΟΣΜΟΣ

H NASA επιστρέφει στη Σελήνη: Πρώτη επανδρωμένη αποστολή μετά από 50 χρόνια

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός στο σπίτι του ένας 19χρονος – Τον βρήκε η μητέρα του

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Ζελένσκι: «Δεν μπορούμε απλά να ανταλλάξουμε εδάφη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης - Πού κληροδότησε την περιουσία του

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Θλίψη στον παγκόσμιο κινηματογράφο για το θάνατο της θρυλικής Ιταλίδας ηθοποιού

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριπλή ενίσχυση για 150.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες και διπλή για 660.000 δημοσίους υπαλλήλους

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι φυλακές της χώρας ξεχειλίζουν: Οι μισοί κρατούμενοι είναι αλλοδαποί και το 25% είναι υπόδικοι

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει το νοσοκομείο - σύμβολο στη Γάζα: «Γιατροί κάνουν επεμβάσεις χωρίς αναισθητικό»

06:08ΕΘΝΙΚΑ

Επιβεβαιώθηκε η παγίδα του Ερντογάν στον ΟΗΕ - Ο Τούρκος πρόεδρος χώρεσε στο ίδιο παζλ Γάζα και Κύπρο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

06:00ΚΟΣΜΟΣ

«Τύμπανα πολέμου»: Σύγκρουση Ευρώπης – Ρωσίας μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια βλέπει ο Επίτροπος για την Άμυνα

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τζίμι Κίμελ: Επέστρεψε με δάκρυα στην τηλεόραση - «Δεν είχα πρόθεση να αστειευτώ με μια δολοφονία»

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης ο σταθμός του μετρό «Ευαγγελισμός»

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαία τατουάζ αποκαλύπτονται σε κατεψυγμένο τάφο στη Νότια Σιβηρία

00:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 87 η Κλαούντια Καρντινάλε - «Ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας»

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Βαρύ πένθος για τον τραγικό θάνατο του 21χρονου Ιάσονα- Σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος

23:13ΥΓΕΙΑ

Ούτε σολομός ούτε σαρδέλες: Το οικονομικό ψάρι που συστήνουν οι ειδικοί για υγεία εγκεφάλου και καρδιάς

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός στο σπίτι του ένας 19χρονος – Τον βρήκε η μητέρα του

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Αρκούδα επιτέθηκε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στην αυλή του στην Δολιανή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ