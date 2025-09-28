Τέξας: Πρώην κλόουν πέθανε στο δικαστήριο λίγο πριν την καταδίκη για τη δολοφονία της συζύγου του

Πριν ακούσει την καταδίκη του σε 35 χρόνια κάθειρξη, κατάπιε πιθανότατα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

Τέξας: Πρώην κλόουν πέθανε στο δικαστήριο λίγο πριν την καταδίκη για τη δολοφονία της συζύγου του
Νεκρός μέσα στη δικαστική αίθουσα έπεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου του, πριν ακούσει την καταδικαστική ετυμηγορία.

Ο 39χρονος Τζέιμς Πολ Άντερσον, πρώην δάσκαλος και πρώην κλόουν, βρισκόταν στο εδώλιο για τη δολοφονίας της συζύγου του, της 34χρονης Βικτόρια Άντερσον το 2023, την οποία ότι πυροβόλησε, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Λίγο πριν ακούσει την καταδικαστική απόφαση, για ποινή κάθειρξης 35 ετών, ο κατηγορούμενος κατέρρευσε με τις πληροφορίες να θέλουν να έχει καταπιεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

Αν κι άμεσα ένας δικαστικός υπάλληλος του χορήγησε ένα φάρμακο ταχείας δράσης που αντιστρέφει τις υπερβολικές δόσεις οπιοειδών, τελικά ο Άντερσον, υπέκυψε και στο νοσομείο όπου μταφέρθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μάρτυρες είπαν ότι ο πρώην κλόουν — γνωστός ως Mister Jazzz — μίλησε για λίγο με τον δικηγόρο υπεράσπισής του μόλις έφτασε στο δικαστήριο και στη συνέχεια ζήτησε να μείνει μόνος του για λίγο πριν φτύσει κάτι στον κάδο απορριμμάτων.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Άντερσον άρχισε να κάνει εμετό.Η νεκροψία θα δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Ο Άντερσον, πρώην εκπαιδευτικός, συνελήφθη στις 24 Σεπτεμβρίου 2023, μετά από μια πολύωρη διαπραγμάτευση με την αστυνομία, η οποία είχε φτάσει στο σπίτι του στο Κίνγκγουντ όταν η σύζυγός του ειδοποίησε το 911 ότι απειλούσε να την πυροβολήσε, κάτι που συνέβη κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος.

Ο Άντερσον άφησε τον τρίχρονο γιο του ζευγαριού να φύγει από το σπίτι όταν έφτασε η αστυνομία και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε μέσα με το πτώμα της συζύγου του πριν παραδοθεί περίπου πέντε ώρες αργότερα.

Οι αρχές φέρονται να ανέφεραν ότι είχαν υπάρξει προηγούμενες αναφορές για ενδοοικογενειακά προβλήματα στο σπίτι και ότι το θύμα είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου περίπου ένα μήνα πριν δολοφονηθεί.

