Bloomberg για Gen Z: Επαναστάτες με αιτία που έχουν κουραστεί από τους ηγέτες που τους απογοητεύουν

Αδιάφορες ηγεσίες, διαφθορά και καταστολή πυροδοτούν ένα κύμα νεανικής οργής από την Αφρική ως τη Νότια Αμερική.

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Bloomberg για Gen Z: Επαναστάτες με αιτία που έχουν κουραστεί από τους ηγέτες που τους απογοητεύουν

Διαδηλωτές κρατούν μια μεγάλη σημαία καθώς συμμετέχουν σε πορεία που διοργανώθηκε από τη νεανική οργάνωση «Generation Z» για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, τα σκάνδαλα διαφθοράς, την οικονομική ανασφάλεια και την αύξηση της εγκληματικότητας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της προέδρου του Περού Ντίνα Μπολουάρτε

Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αλαζονική και αδιάφορη πολιτική ηγεσία είναι κοινό χαρακτηριστικό των χωρών που έχουν πληγεί από τις λεγόμενες εξεγέρσεις της Gen Z, οι οποίες έχουν εξαπλωθεί στην Αφρική, την Ασία και τώρα τη Νότια Αμερική. Για αυτόν τον λόγο, αλλά και για άλλους, ενδέχεται να επαναληφθούν. Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται ακόμη και να ανατρέψουν καθεστώτα.

Σε άρθρο του Bloomberg αναλύονται όλες οι αιτίες των εξεγέρσεων αλλά και η αντίδραση των πολιτικών που τις πυροδοτούν.

Στο Νεπάλ, ο πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Όλι παραιτήθηκε λίγο μετά το ξέσπασμα των διαδηλώσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη Μαδαγασκάρη, ο πρόεδρος Αντρί Ραζοελίνα διέλυσε την κυβέρνησή του και δίνει μάχη για την πολιτική του επιβίωση, μετά τις κινητοποιήσεις που οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων.

Στην Κένυα, ο πρόεδρος Ουίλιαμ Ρούτο φαίνεται ανίκανος να διδαχθεί από τα λάθη του. Εδώ και τρία χρόνια, η χώρα αντιμετωπίζει εξοργισμένους νέους που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να οργανώσουν διαδηλώσεις ενάντια στις αυξήσεις φόρων, την αστυνομική βία και τη γενικευμένη κρίση κόστους ζωής. Ο Ρούτο απαντά με βίαιη καταστολή, λογοκρισία στα ΜΜΕ, κλείσιμο του διαδικτύου και επιφανειακούς ανασχηματισμούς, χωρίς ουσιαστικές λύσεις. Έτσι, οι ταραχές επανεμφανίζονται κάθε φορά πιο αιματηρές.

Αύξηση των φόρων και ξυλοδαρμοί ακτιβιστών

Το 2023, παρά τις προεκλογικές του υποσχέσεις για μέριμνα των φτωχότερων και τερματισμό της αστυνομικής αυθαιρεσίας, αύξησε τους φόρους προκαλώντας διαμαρτυρίες με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Το 2024, μετά τις κινητοποιήσεις των «7 Ημερών Οργής» που στοίχισαν τη ζωή σε 50 άτομα, απέπεμψε λίγους υπουργούς, χωρίς να σταματήσει τις απαγωγές και τους ξυλοδαρμούς ακτιβιστών. Στις φετινές διαδηλώσεις, διέταξε την αστυνομία να πυροβολεί διαδηλωτές στα πόδια και απαγόρευσε τη ζωντανή κάλυψη, επαναλαμβάνοντας την τακτική των διαδικτυακών αποκλεισμών. Οι νεκροί φτάνουν ήδη τους 65.

Οι ηγέτες πρέπει να κατανοήσουν πως οι νέοι διαδηλωτές δεν θα εξαφανιστούν. Οι νέες γενιές, που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού. Στη Μαδαγασκάρη, το 68% των πολιτών είναι κάτω των 30 ετών· στο Νεπάλ 56%· στο Περού 47,8%, ενώ στο Μαρόκο ο μέσος όρος ηλικίας είναι 29,8 έτη. Σε αντίθεση με τους γονείς τους, οι νέοι δεν ανέχονται πλέον τη διαφθορά και την αδιαφορία.

Στη Μοζαμβίκη, όπου 250 κυρίως νέοι σκοτώθηκαν πέρυσι τον Δεκέμβριο αμφισβητώντας τα εκλογικά αποτελέσματα, ο μισός πληθυσμός είναι κάτω των 17. Θεωρούν ότι το κυβερνών κόμμα Frelimo –στην εξουσία από το 1975– τους έχει εγκαταλείψει, ενώ η χώρα, πλούσια σε ορυκτά, παραμένει μία από τις 10 φτωχότερες στον κόσμο.

Στην Αγκόλα, όπου 300 άτομα σκοτώθηκαν σε διαδηλώσεις φέτος, η διάμεση ηλικία είναι μόλις 16,2 έτη· το κυβερνών κόμμα MPLA παραμένει στην εξουσία από το 1975, αν και βραύνεται με σκάνδαλα διαφθοράς. Στις Φιλιππίνες, όπου συνελήφθησαν πάνω από 200 άνθρωποι στα τέλη Σεπτεμβρίου έπειτα από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για «εξαφανισμένα» δισεκατομμύρια δολάρια δημοσίων πόρων, ο μισός πληθυσμός είναι κάτω των 25 ετών.

Αστυνομική βία, χημικά, καταστολή στα ΜΜΕ, συλλήψεις

Οι κυβερνώντες αποδεικνύονται βαθιά ανεπαρκείς. Επιστρατεύουν τις ίδιες δοκιμασμένες συνταγές: αστυνομική βία, χημικά, καταστολή στα ΜΜΕ, συλλήψεις. Η εντολή του Ρούτο να πυροβολεί η αστυνομία τους νέους στα πόδια ήταν ίσως η πιο κυνική, αλλά παρόμοιες τακτικές χρησιμοποιήθηκαν και αλλού — όπως στο Τόγκο, όπου οι διαδηλώσεις οδήγησαν σε δεκάδες θανάτους, και στην Αγκόλα, όπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας τον Ιούλιο.

Η οργή των νέων, εμπνευσμένων από το TikTok και άλλα μέσα, εξαπλώνεται. Στη Γκάνα, ξέσπασαν μαζικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς μετά τα γεγονότα στην Κένυα. Στη Νιγηρία, οι νεανικές κινητοποιήσεις «#EndBadGovernance», που προκλήθηκαν από τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής, είχαν τουλάχιστον 22 νεκρούς και πάνω από 1.200 συλλήψεις. Στη Μοζαμβίκη, περισσότερα από 300 άτομα σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις του Οκτωβρίου για νοθεία στις εκλογές. Η δυσαρέσκεια που αφήνουν οι βίαιες καταστολές παραμένει και απειλεί να πυροδοτήσει νέες εξεγέρσεις.

Μπλοκάρισμα στα social media

Οι περισσότερες κινητοποιήσεις οργανώνονται μέσω κοινωνικών δικτύων, κι αυτό ωθεί ορισμένους ηγέτες να μπλοκάρουν το διαδίκτυο — μια τακτική αποτυχημένη. Τα μπλακάουτ στην Κένυα το 2024 και 2025 δεν λειτούργησαν, ενώ στο Νεπάλ προκάλεσαν χάος και οργή.

Αυτές οι αυταρχικές αντιδράσεις αποδεικνύουν πως οι ηγεσίες δεν αντιλαμβάνονται ότι η αφρικανική ήπειρος και οι νέοι παγκοσμίως αλλάζουν – και θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν σε βάθος τις κοινωνίες τις επόμενες δεκαετίες. Η ευημερία της Αφρικής δεν εξαρτάται μόνο από τα κοιτάσματά της, αλλά πρωτίστως από το νεανικό της δυναμικό, τη στιγμή που οι δημογραφικές ισορροπίες στις ανεπτυγμένες χώρες γερνούν.

Οι νέοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν τη δύναμή τους και στρέφονται εναντίον κυβερνήσεων που δεν τους ακούν. Ένα ελπιδοφόρο παράδειγμα έρχεται από το Μαρόκο: αν και η αρχική αντίδραση της κυβέρνησης στις ταραχές ήταν «άμεση και σκληρή», στη συνέχεια οι τόνοι μετριάστηκαν με τον πρωθυπουργό Αζίζ Αχαννούς να δηλώνει πως «ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος μπροστά».

Αν οι ηγέτες αγνοήσουν τα μαθήματα, οι εξεγέρσεις είναι βέβαιο πως θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν σε χώρες με παρόμοια οικονομικά και πολιτικά αδιέξοδα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Τρεις αστυνομικοί νεκροί από έκρηξη σε κτήριο στο οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί έξωση

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουέλα έκλεισε την πρεσβεία της στο Όσλο μετά τη βράβευση της Ματσάδο

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Πνιγμοί, η σιωπηλή τραγωδία των ελληνικών θαλασσών - 323 άνθρωποι πνίγηκαν το 2025: «Ακούστε μας» λένε οι ναυαγοσώστες

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πτώση σοβάδων δίπλα από σχολείο - Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός

11:17LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση: «Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ ως μαμά, σίγουρα κάνω λάθη»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

11:14LIFESTYLE

«Χείμαρρος» ο Νικήτας Τσακίρογλου κατά της Καίτης Φίνου - «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας» - Βίντεο

11:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μάχες στα προκριματικά του Mundial με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα 

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε τον πρόεδρο της Ινδονησίας να ρωτάει τον Τραμπ αν μπορεί να συναντήσει τον γιο του, Ερικ - «Θα του πω να σε πάρει τηλέφωνο»

11:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Συγγενής του ιδιοκτήτη ο άνδρας που παραδόθηκε

11:06ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης: «Νίκη της λογικής και του δικαίου η απελευθέρωση των ομήρων»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου να αποδεχθεί τη συμφωνία. Θα τον πείσει να την τηρήσει;

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ξεκίνησαν τα συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας

10:58LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στον αέρα η ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg για Gen Z: «Επαναστάτες με αιτία» που έχουν κουραστεί από τους ηγέτες που τους απογοητεύουν

10:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο συνεπιβάτης της μηχανής - Ανακρίνεται στη ΓΑΔΑ

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές ζευγαριού πριν πεθάνει από ηφαίστειο σε ανατριχιαστρικό ντοκιμαντέρ του BBC

10:53ΥΓΕΙΑ

Νέα συμφωνία MSD – Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ για τη συν-προώθηση του εμβολίου Gardasil 9® κατά του ιού HPV

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Nissan ανανεώνει το Ariya και χρησιμοποιεί infotainment Google

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο συνεπιβάτης της μηχανής - Ανακρίνεται στη ΓΑΔΑ

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση στη Συγγρού: Γνωστός πλαστικός χειρουργός ξυλοκόπησε 43χρονη οδηγό στη μέση του δρόμου

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Άλκης Γιαννακάς

11:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Συγγενής του ιδιοκτήτη ο άνδρας που παραδόθηκε

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

11:14LIFESTYLE

«Χείμαρρος» ο Νικήτας Τσακίρογλου κατά της Καίτης Φίνου - «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας» - Βίντεο

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Μια «βουτιά» στη ζωή του Βλάσση Μπονάτσου

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης πλησιάζουν την Ελλάδα - Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Άλκης Γιαννακάς: Από το «καλό παιδί» του σινεμά στο «ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» που έκανε τα κορίτσια να παραμιλούν

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Μαντλίν: Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ απάντησε για πρώτη φορά δημόσια αν την σκότωσε

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η επόμενη μέρα μετά τους πανηγυρισμούς και τα βασικά σημεία τριβής

10:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με τη δολοφονία στο κάμπινγκ - «Ο δράστης μπορεί να μας εκπλήξει όλους»

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Η χειραψία επέστρεψε: Καρέ καρε η αμήχανη στιγμή Μακρόν - Τραμπ και μία σκοτεινή προειδοποίηση

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Μονεμβασιά

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές ζευγαριού πριν πεθάνει από ηφαίστειο σε ανατριχιαστρικό ντοκιμαντέρ του BBC

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ