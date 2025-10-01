Μαρόκο: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της Gen Z - Τραυματίες εκατοντάδες αστυνομικοί και 20 πολίτες

Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας συλλαμβάνουν έναν άνδρα, στη Ραμπάτ του Μαρόκου, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Εκατοντάδες αστυνομικοί και περισσότεροι από 20 πολίτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια βίαιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων της Gen Z σε πολλές πόλεις στο Μαρόκο, στην τέταρτη νύχτα των κινητοποιήσεων, έγινε σήμερα γνωστό από τις Αρχές, καθώς οι διαδηλωτές πυρπόλησαν αυτοκίνητα και λεηλάτησαν καταστήματα

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο και παρατάθηκαν τα επόμενα 24ωρα. Οι κινητοποιήσεις, με αιτήματα καλύτερη εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, οργανώθηκαν μέσω διαδικτυακού καλέσματος από μια ομάδα νέων που αυτοαποκαλείται «GenZ 212» και χρησιμοποιεί πλατφόρμες, όπως το TikTok, το Instagram και το Discord.

??Protests in Morocco over health & education are being met with arrests and violence. Today in Oujda, police ran over a protester with a patrol car, killing him. People are jailed just for demanding their rights. Yet Morocco wants to host CAF & the World Cup. #Morocco #GENZ212 pic.twitter.com/NpWG6uM8R8 — Chmicha © (@Chmicha_org) September 30, 2025

Χθες, την τέταρτη κατά σειρά νύχτα των κινητοποιήσεων, νεαροί άνδρες κράδαιναν μαχαίρια και πέταξαν βόμβες μολότοφ και πέτρες, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών σε μια ανακοίνωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, 409 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και καταστήματα λεηλατήθηκαν ή υπέστησαν βανδαλισμούς στις πόλεις Αΐτ Αμίρα, Ινεζγκάν, Αγκαντίρ και Τιζνίτ, στην περιφέρεια Σους, όπως και στην ανατολική πόλη Ούτζντα, είπε ο κυβερνητικός αξιωματούχος.

?? GEN Z PROTESTS ROCK MOROCCO, POLICE SWOOP IN WITH ARRESTS



Moroccan police detained dozens as Gen Z-led protests hit the streets in over 10 cities, demanding better healthcare and education instead of shiny new World Cup stadiums.



Chants of “Where are the hospitals?” rang out… pic.twitter.com/HTEWZHSPTB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 30, 2025

⚡️BREAKING



For the second day in a row, Moroccans are protesting in multiple cities, chanting:



“The people want to bring down corruption.” pic.twitter.com/fhyaFDOwTH — Warfare Analysis (@warfareanalysis) September 28, 2025

'Freedom, dignity, justice!' — Dozens detained as 'GenZ 212' protests spread across Morocco over jobs, healthcare, education and social justice



Security forces dispersed youth-led rallies in Rabat, Casablanca and Agadir. Protesters demanded better services, jobs and… pic.twitter.com/cBlR0XDvKV — Viory Video (@vioryvideo) October 1, 2025

Σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις διαμαρτυρίες, η ομάδα «GenZ 212» είπε πως απορρίπτει τη βία και δεσμεύεται σε ειρηνικές κινητοποιήσεις. Επισήμανε, επιπλέον, ότι δεν έχει καμία διαφωνία με τις δυνάμεις ασφαλείας, μονάχα με την κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται επίσης πως 141 οχήματα που ανήκαν στις δυνάμεις ασφαλείας και 20 ιδιωτικά οχήματα πυρπολήθηκαν.

Ειρηνικές διαδηλώσεις με επίκεντρο τις οικονομικές και τις κοινωνικές συνθήκες πραγματοποιούνται συχνά στο Μαρόκο, ωστόσο οι κινητοποιήσεις αυτής της εβδομάδας είναι οι βιαιότερες από το 2016 και 2017, όταν διαδηλωτές είχαν συγκρουστεί με δυνάμεις ασφαλείας στην περιφέρεια Ριφ, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Διαβάστε επίσης