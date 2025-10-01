Μαρόκο: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της Gen Z - Τραυματίες εκατοντάδες αστυνομικοί και 20 πολίτες

Οι κινητοποιήσεις, με αιτήματα καλύτερη εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, οργανώθηκαν μέσω διαδικτυακού καλέσματος από μια ομάδα νέων που αυτοαποκαλείται «GenZ 212»

Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας συλλαμβάνουν έναν άνδρα, στη Ραμπάτ του Μαρόκου, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

REUTERS/Ahmed El Jechtimi
Εκατοντάδες αστυνομικοί και περισσότεροι από 20 πολίτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια βίαιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων της Gen Z σε πολλές πόλεις στο Μαρόκο, στην τέταρτη νύχτα των κινητοποιήσεων, έγινε σήμερα γνωστό από τις Αρχές, καθώς οι διαδηλωτές πυρπόλησαν αυτοκίνητα και λεηλάτησαν καταστήματα

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο και παρατάθηκαν τα επόμενα 24ωρα. Οι κινητοποιήσεις, με αιτήματα καλύτερη εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, οργανώθηκαν μέσω διαδικτυακού καλέσματος από μια ομάδα νέων που αυτοαποκαλείται «GenZ 212» και χρησιμοποιεί πλατφόρμες, όπως το TikTok, το Instagram και το Discord.

Χθες, την τέταρτη κατά σειρά νύχτα των κινητοποιήσεων, νεαροί άνδρες κράδαιναν μαχαίρια και πέταξαν βόμβες μολότοφ και πέτρες, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών σε μια ανακοίνωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, 409 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και καταστήματα λεηλατήθηκαν ή υπέστησαν βανδαλισμούς στις πόλεις Αΐτ Αμίρα, Ινεζγκάν, Αγκαντίρ και Τιζνίτ, στην περιφέρεια Σους, όπως και στην ανατολική πόλη Ούτζντα, είπε ο κυβερνητικός αξιωματούχος.

Σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις διαμαρτυρίες, η ομάδα «GenZ 212» είπε πως απορρίπτει τη βία και δεσμεύεται σε ειρηνικές κινητοποιήσεις. Επισήμανε, επιπλέον, ότι δεν έχει καμία διαφωνία με τις δυνάμεις ασφαλείας, μονάχα με την κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται επίσης πως 141 οχήματα που ανήκαν στις δυνάμεις ασφαλείας και 20 ιδιωτικά οχήματα πυρπολήθηκαν.

Ειρηνικές διαδηλώσεις με επίκεντρο τις οικονομικές και τις κοινωνικές συνθήκες πραγματοποιούνται συχνά στο Μαρόκο, ωστόσο οι κινητοποιήσεις αυτής της εβδομάδας είναι οι βιαιότερες από το 2016 και 2017, όταν διαδηλωτές είχαν συγκρουστεί με δυνάμεις ασφαλείας στην περιφέρεια Ριφ, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

