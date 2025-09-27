Τορίνο: Συγκρούσεις με την αστυνομία σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης - Τουλάχιστον 12 τραυματίες

Διαδηλωτές που συμμετείχαν σήμερα στο Τορίνο της Ιταλίας σε κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης προσπάθησαν να φτάσουν στο αεροδρόμιο της πόλης και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Οι άνδρες της ιταλικής αστυνομίας έκλεισαν τον δρόμο και έκαναν χρήση ασπίδων, δακρυγόνων και αντλιών νερού. Οι διαδηλωτές απάντησαν με μπουκάλια, ξύλινα καντάρια απο σημαίες, πέτρες και καπνογόνα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από τις συγκρούσεις έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 10 διαδηλωτές και 2 αστυνομικοί.

❗️Tensioni tra manifestanti pro-palestinesi e polizia durante il corteo verso l'Aeroporto Caselle di Torino. Il corteo è stato bloccato dalla polizia. Video Local Team. pic.twitter.com/jcFUfrZSqK — Italia 24H Live ? – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 27, 2025

Μια μικρή ομάδα ατόμων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση κατάφερε να εισέλθει στο αεροδρόμιο και να φτάσει πολύ κοντά σε αεροπλάνο που είχε μόλις προσγειωθεί.

Ο μεγαλύτερος αριθμός διαδηλωτών, στην συνέχεια, μπλόκαρε τον δρόμο που συνδέει τον αερολιμένα του Καζέλε με την πόλη του Τορίνο.

Πολλά εμπορικά καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή παρέμειναν κλειστά, ενώ σημαντικός αριθμός επιβατών που επρεπε να αναχωρήσει, δεν κατάφερε να φτάσει στο αεροδρόμιο του Καζέλε

