Νέα Υόρκη: Διασηλώσεις κατά της ομιλιας Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μιλούσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας τον πόλεμο στη Γάζα και ζητώντας τερματισμό της αιματοχυσίας.

Newsbomb

Νέα Υόρκη: Διασηλώσεις κατά της ομιλιας Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Διαδηλωτές στην Times Square κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης, κατά του Ισραήλ κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως «ελεύθερη παλαιστίνη», «σταματήστε τη λιμοκτονία στη γάζα» και «εμπάργκο όπλων τώρα». Πολλοί φορούσαν παλαιστινιακές μαντίλες, ενώ το πλήθος στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, φορούσαν μαντίλες και στα πλακάτ τους είχαν γράψει συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Σταματήστε τη λιμοκτονία στη Γάζα» και «Εμπάργκο όπλων τώρα», σύμφωνα με πλάνα από βίντεο. Συγκεντρώθηκαν στην Τάιμς Σκουέρ και στη συνέχεια έκαναν πορεία προς το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών.

«Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία», φώναζαν.

Την ίδια στιγμή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, κατηγόρησε δυτικές χώρες ότι υιοθετούν την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους, επιμένοντας ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραή

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δηλώνει έτοιμο να στηρίξει συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Πού ήταν το επίκεντρο

01:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Κυκλώνας αναβαθμίζεται και απειλεί την Καραϊβική

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Διασηλώσεις κατά της ομιλιας Νετανιάχου στον ΟΗΕ

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έζησε έως τα 117 ζήτησε από ερευνητές να τη μελετήσουν πριν από τον θάνατό της - Τι αποκαλύπτουν για τη μακροζωία της

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Θρίλερ με σορό ηλικιωμένου άνδρα στο πορθμείο – Θα γίνει νεκροψία

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Τούρκογλου προανήγγειλε παραμονή του Αταμάν στην Εθνική Τουρκίας

23:48WHAT THE FACT

Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν μασάς τσίχλα κάθε μέρα; Νέα έρευνα

23:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκώμιο του Bloomberg στον Μητσοτάκη: Η Ελλάδα είναι ισχυρότερη υπό την ηγεσία του

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Νετανιάχου φορούσε έναν κωδικό QR στο πέτο μιλώντας στον ΟΗΕ

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το «Έλυρος» επέστρεψε στη Σούδα λίγο μετά τον απόπλου για Πειραιά – Τι συνέβη

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Καμία μεταμέλεια για την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου» – Οι διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει»

23:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο στη Λάρισα: Άνδρας 53 ετών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

23:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Περίπατος για Μπάγερν Μονάχου, τεσσάρα στη Βέρντερ

23:25LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου - GNTM: Απαντά στα σχόλια του «X» και τρολάρει τον εαυτό της

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Πηνειού: Ακινητοποιήθηκε αεροσκάφος Air Tractor – Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εξάπλωση του ιού chikungunya: Έφτασε στη Νέα Υόρκη, μετά τον πανικό στην Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Πού ήταν το επίκεντρο

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έζησε έως τα 117 ζήτησε από ερευνητές να τη μελετήσουν πριν από τον θάνατό της - Τι αποκαλύπτουν για τη μακροζωία της

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτά βασανιστήρια για τα τρία κορίτσια σε live μετάδση - Ποιος είναι ο «Λιτλ Τζέι» που διέταξε την άγρια δολοφονία τους

21:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» το Σαββατοκύριακο - Πότε θα βρέξει στην Αττική

01:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Νετανιάχου φορούσε έναν κωδικό QR στο πέτο μιλώντας στον ΟΗΕ

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Τουρκία πρέπει να άρει το casus belli κατά της Ελλάδας - Δεν έχει καμία θέση μεταξύ φίλων και γειτόνων

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Λόρεν Σάουερς: Ο άνδρας που κόπηκε στη μέση από ανυψωτικό, έπεσε θύμα απάτης

21:16LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου για τη διάγνωση του συντρόφου της με καρκίνο: «Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι»

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ καταγγέλλει το τουρκολυβικό μνημόνιο - Συμφωνεί με Ελλάδα - Απορρίπτει τον ισχυρισμό της Λιβύης για νότια της Κρήτης

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Τουρίστες άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ για λογαριασμό 750 ευρώ - «Αυτό δεν έχει ξαναγίνει», λέει συγκινημένος σερβιτόρος του καταστήματος

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Άνδρας ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και την άφησε γυμνή στην εθνική

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» για τη Γάζα - «Τερματίζει τον πόλεμο»

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Ratmageddon: Γιατί οι αρουραίοι κατακλύζουν τις μεγαλουπόλεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Οι «κυνηγοί» τρωκτικών και η κλιματική αλλαγή

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στέλνουν στην Κομισιόν την υπόθεση των Τεμπών

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ