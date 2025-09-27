Νέα Υόρκη: Διασηλώσεις κατά της ομιλιας Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Διαδηλωτές στην Times Square κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης, κατά του Ισραήλ κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως «ελεύθερη παλαιστίνη», «σταματήστε τη λιμοκτονία στη γάζα» και «εμπάργκο όπλων τώρα». Πολλοί φορούσαν παλαιστινιακές μαντίλες, ενώ το πλήθος στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών.

«Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία», φώναζαν.

Την ίδια στιγμή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, κατηγόρησε δυτικές χώρες ότι υιοθετούν την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους, επιμένοντας ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραή

