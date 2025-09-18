Το Newsbomb στη Γαλλία: Μαζικές διαδηλώσεις και απεργίες - Δείτε εικόνες και βίντεο

Βρίσκεται σε εξέλιξη κύμα μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, καθώς τα συνδικάτα συντονίζονται για να ασκήσουν πίεση στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού. Οι εργαζόμενοι ζητούν την απόσυρση των σχεδίων περικοπών στον προϋπολογισμό, αλλά και μέτρα ενίσχυσης για μισθούς, συντάξεις και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Οργή στους δρόμους του Παρισιού Newsbomb / Χρήστος Κάβουρας

Στο Παρίσι και σε πολλές μεγάλες πόλεις, οι μετακινήσεις γίνονται με σοβαρά προβλήματα, ενώ οι διαδηλωτές υπολογίζονται σε πάνω από 800.000. Για την τήρηση της τάξης έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 80.000 αστυνομικοί.

Ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταϊγιό, προσπάθησε να κατευνάσει τις ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι οι διαδηλώσεις είχαν μικρότερη ένταση από την αναμενόμενη. Όπως είπε, πραγματοποιήθηκαν 230 συγκεντρώσεις με περίπου 10.000 συμμετέχοντες, ενώ έχουν γίνει 58 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 11 στο Παρίσι.

Χιλιάδες διαδηλωτές απαιτούν αλλαγές και δικαιοσύνη Newsbomb / Χρήστος Κάβουρας

Ιδιαίτερα έντονη είναι η συμμετοχή στον χώρο της εκπαίδευσης. Σχεδόν όλα τα σχολεία της περιοχής του Παρισιού παρέμειναν κλειστά, ενώ μαθητές απέκλεισαν την είσοδο στο σχολείο Maurice Ravel. Το συνδικάτο Snes-FSU ανακοίνωσε ότι περίπου το 45% των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχε στην απεργία, καταγγέλλοντας επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, χαμηλούς μισθούς και απαξίωση της δημόσιας παιδείας.

Η αστυνομία επενέβη για να απομακρύνει μαθητές από λύκειο στο 20ό διαμέρισμα του Παρισιού, με βίντεο να δείχνουν αστυνομικούς να σπρώχνουν εφήβους.