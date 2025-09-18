Απεργίες και διαδηλώσεις στη Γαλλία: Επιστρέφουν τα «Κίτρινα Γιλέκα» – Υπό πίεση ο Λεκορνί

Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί σήμερα Πέμπτη (18/9), η Γαλλία, όπου τα βασικά συνδικάτα της χώρας έχουν εξαγγείλει απεργίες και κινητοποιήσεις σε βασικούς τομείς, όπως οι μεταφορές, η εκπαίδευση, ο δημόσιος τομέας και η βιομηχανία.

Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε περίπου 250 γαλλικές πόλεις με βασικό αίτημα την μη εφαρμογή των μέτρων οικονομικής λιτότητας που περιέλαβε η παραιτηθείσα κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 και τα οποία ο Σεμπαστιάν Λεκορνί - τον οποίο ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όρισε πρωθυπουργό - δεν έχει δεσμευθεί ότι θα τα πάρει πίσω.

Ο υπό παραίτηση υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό προέβλεψε ότι η συμμετοχή στην απεργία θα είναι σημαντική και ότι για την αποφυγή επεισοδίων θα βρίσκονται επί ποδός πολέμου 80.000 αστυνομικοί.

«Block Everything» η αλλιώς... ημέρες «Κίτρινων Γιλέκων»

Το κίνημα «Block Everything», που ξεπήδησε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, έχει αποκτήσει δυναμική και θυμίζει έντονα τις ημέρες των «Κίτρινων Γιλέκων». Οδοφράγματα, αποκλεισμοί δρόμων και συγκρούσεις με την αστυνομία έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα σε πόλεις της Γαλλίας. Ήδη εκατοντάδες έχουν συλληφθεί σε πρόσφατες κινητοποιήσεις, με τις αρχές να κάνουν λόγο για επεισόδια, ενώ τα συνδικάτα τονίζουν ότι «η κοινωνία βράζει».

Ο νέος πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνί, βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρώτη μεγάλη κρίση της θητείας του. Με την οικονομία πιεσμένη από το αυξανόμενο έλλειμμα και τις δεσμεύσεις έναντι της Ε.Ε., επιχειρεί να περάσει έναν προϋπολογισμό που περιλαμβάνει περικοπές δισεκατομμυρίων. Ωστόσο, η κοινωνία δείχνει ελάχιστη ανοχή, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης –και κυρίως την Αριστερά– να πιέζουν για πλήρη ανατροπή του σχεδίου.

Ψάχνει «σωσίβιο» ο Λεκορνί

Στο μεταξύ, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί συνέχισε και την Τετάρτη τις επαφές του με τις ηγεσίες των γαλλικών πολιτικών κομμάτων, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης που θα έχει, αν όχι την στήριξη, τουλάχιστον την ανοχή της πλειοψηφίας των μελών της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και συνεπώς δεν θα κινδυνεύει να πέσει, όπως συνέβη με τις δύο προηγούμενες γαλλικές κυβερνήσεις.

Ο νεοδιορισθείς πρωθυπουργός συναντήθηκε με την ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Γραμματέας του οποίου Ολιβιέ Φορ άφησε να εννοηθεί, μετά τη συνάντηση, πως δεν έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που άκουσε. Οι ψήφοι των σοσιαλιστών βουλευτών είναι καθοριστικής σημασίας για την διαμόρφωση των πλειοψηφιών στο πλαίσιο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.