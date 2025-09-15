Politico: Γιατί ο Μακρόν ποντάρει στον Λεκoρνί για να σώσει τη Γαλλία

Ο Εμανουέλ Μακρόν στοιχηματίζει στον νέο του πρθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί για να σώσει τη Γαλλία

Newsbomb

Politico: Γιατί ο Μακρόν ποντάρει στον Λεκoρνί για να σώσει τη Γαλλία

O Μακρόν με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντιμέτωπος με μια βαθιά πολιτική κρίση και ένα κοινοβουλευτικό αδιέξοδο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε μια τελευταία, απελπισμένη κίνηση: διόρισε ως πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό αλλά εξαιρετικά έμπιστος σύμμαχος του προέδρου, είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας σε λιγότερο από δύο χρόνια. Για τον Μακρόν όμως δεν είναι απλώς ένας ακόμα πολιτικός· είναι ο άνθρωπος που πιστεύει ότι μπορεί να γεφυρώσει τα χάσματα και να σώσει τη χώρα από το χείλος του γκρεμού.

Το μυστικό όπλο: εμπιστοσύνη και ευελιξία

Ο λόγος που ο Μακρόν στράφηκε στον Λεκορνί είναι βαθιά προσωπικός και πολιτικός. Όπως αναφέρει ένας κυβερνητικός σύμβουλος, ο Λεκορνί είναι «ο τύπος με τον οποίο [ο Μακρόν] πίνει ουίσκι στις 3 π.μ.». Αυτή η στενή σχέση, που φτάνει μέχρι και σε κοινές διακοπές, δείχνει το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχει ο πρόεδρος στον νέο του πρωθυπουργό.

Πέρα από την προσωπική χημεία, ο Λεκορνί έχει αποδείξει την αξία του σε πολιτικά δύσκολες καταστάσεις. Ο Μακρόν τον βλέπει ως έναν «διορθωτή» που μπορεί να επιλύσει πολιτικούς «πονοκεφάλους» χάρη στις ικανότητές του να χτίζει γέφυρες και να δημιουργεί συναίνεση.

Μακρόν-Λεκορνού

Mακρόν και Λεκορνί

AP

Ως πρώην συντηρητικός, ο Λεκορνί διατηρεί καλές σχέσεις με το κόμμα των Ρεπουμπλικανών, ενώ παράλληλα έχει κερδίσει τον σεβασμό της Αριστεράς χάρη στον χειρισμό του στον στρατιωτικό προϋπολογισμό. Αυτή η ευελιξία του επιτρέπει να διαπραγματεύεται με όλα τα κόμματα.

Το 2023, κατάφερε να πείσει πάνω από 400 νομοθέτες να ψηφίσουν υπέρ του αυξημένου αμυντικού προϋπολογισμού, μια σημαντική επιτυχία σε ένα διχασμένο κοινοβούλιο. Επίσης, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκτόνωση των διαμαρτυριών των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018-2019, οργανώνοντας διαβουλεύσεις που βοήθησαν να τερματιστούν οι κινητοποιήσεις.

Πολιτική εμπειρία «στα χαρακώματα

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους, πιο «βαθύπλουτους» πρωθυπουργούς, ο Λεκορνί γνωρίζει καλά το κοινοβουλευτικό παρασκήνιο και τις ιδιαιτερότητες της Εθνοσυνέλευσης. Αυτή η εμπειρία τον καθιστά ικανό να κάνει τους απαραίτητους ελιγμούς και να διαπραγματευτεί.

Ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Λεκορνί θεωρείται η τελευταία ελπίδα είναι ότι ο Μακρόν φαίνεται να είναι διατεθειμένος να του δώσει το «πράσινο φως» για να κάνει τις παραχωρήσεις που απαιτούνται. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, ο Λεκορνί ίσως μπορέσει να αγγίξει ακόμα και τις «κόκκινες γραμμές» του προέδρου, όπως το αμφιλεγόμενο συνταξιοδοτικό σύστημα ή τις φορολογικές πολιτικές.

Lecornu

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί

Eurokinissi

Για να επιβιώσει η κυβέρνησή του, θα πρέπει να βρει μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό που θα καλύψει το τεράστιο δημοσιονομικό χάσμα, χωρίς να αποξενώσει τους συντηρητικούς ή να χάσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών. Αυτή είναι μια λεπτή ισορροπία, ειδικά καθώς οι Σοσιαλιστές ζητούν την αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και την επιβολή φόρου στους υπερπλούσιους.

Ο Μακρόν έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει κάποια υποχώρηση, όπως η διατήρηση των δύο αργιών που είχε προτείνει να καταργηθούν ο προηγούμενος πρωθυπουργός.

Το μεγάλο ρίσκο

Το μεγάλο ρίσκο για τον Λεκορνί είναι να παγιδευτεί σε έναν «πόλεμο προσφορών» με την αντιπολίτευση, όπου όσο περισσότερο χρειάζεται τη συμφωνία, τόσο περισσότερες παραχωρήσεις θα του ζητηθούν. Ουσιαστικά, το μυστικό όπλο του – η απόλυτη εμπιστοσύνη του Μακρόν – μπορεί να στραφεί εναντίον του, καθώς θα πρέπει να αποσπάσει «άβολες» παραχωρήσεις από το ίδιο του το αφεντικό.

Ο διορισμός του είναι μια τολμηρή κίνηση. Ο Μακρόν στοιχηματίζει όχι μόνο στις ικανότητες του νέου πρωθυπουργού, αλλά και στη δική του προθυμία να συμβιβαστεί. Εάν ο Λεκορνί αποτύχει, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ποιος άλλος θα μπορούσε να σώσει τον Μακρόν και τη Γαλλία από την πολιτική αβεβαιότητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Εμμανουήλ Καραλής: Δύο αποτυχημένες στα 5.95, μια ευκαιρία για... μετάλλιο

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική βία στις ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πρόεδροι που δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός ένας 46χρονος τουρίστας

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε στη Λάρισα μετά από 10 μέρες η 16χρονη που είχε εξαφανιστεί στα Φάρσαλα

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 14χρονος που εγκλωβίστηκε στα λατομεία στο Ασβεστοχώρι

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για το «πράσινο» κυβερνητικό πρόγραμμα

14:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ξέρετε τι είναι οι τρύπες του κινητού δίπλα στην είσοδο του φορτιστή και σε τι χρησιμεύουν;

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Μακρόν ποντάρει στον Λεκoρνί για να σώσει τη Γαλλία - «Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο πίνει ουίσκι στις 3 το πρωί...»

14:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απολαυστικός Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν… τίποτα για εμένα» - Η μέρα και ώρα του τελικού στο μήκος

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Tέμπη: «Θα το πάω μέχρι τέλους», λέει ο πατέρας και απεργός πείνας στο Newsbomb

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αναβλήθηκε για 24 Οκτωβρίου η δίκη που θα κρίνει την τύχη του Οζγκιούρ Οζέλ

14:23TRAVEL

Σύρος: Τα ισπανικά μέσα εξυμνούν την «διαχρονική βασίλισσα των Κυκλάδων»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Δήλωση «βόμβα» από το Κρεμλίνο: Το ΝΑΤΟ βρίσκεται de facto σε πόλεμο με τη Ρωσία

14:03LIFESTYLE

H Ζήνα Κουτσελίνη έκανε πρεμιέρα με το δεξί στην 11η χρονιά

13:49LIFESTYLE

Η Eθνική Oμάδα Mπάσκετ χάρισε στην ΕΡΤ1 το «χρυσό»

13:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Θερμή υποδοχή στο Ελευθέριος Βενιζέλος για την Εθνική Ομάδα μπάσκετ

13:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απίθανος Τεντόγλου: Πέρασε στον τελικό του μήκους με το πρώτο άλμα του - Στο... χαλαρό έκανε 8.17μ.!

13:47WHAT THE FACT

Κουάλα Λουμπούρ: Η viral «τρύπα στον τοίχο» - To ασυνήθιστο cafe

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται για δεύτερη φορά το σπίτι της στην Στησιχόρου

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Εμμανουήλ Καραλής: Δύο αποτυχημένες στα 5.95, μια ευκαιρία για... μετάλλιο

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Tέμπη: «Θα το πάω μέχρι τέλους», λέει ο πατέρας και απεργός πείνας στο Newsbomb

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, αξίας 1.500.000 ευρώ από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Porta potty party: Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο οδηγός λεωφορείου που παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες από την Ουγκάντα

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Δήλωση «βόμβα» από το Κρεμλίνο: Το ΝΑΤΟ βρίσκεται de facto σε πόλεμο με τη Ρωσία

13:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Θερμή υποδοχή στο Ελευθέριος Βενιζέλος για την Εθνική Ομάδα μπάσκετ

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή» - Ξεσπάει η μητέρα του με ανάρτησή της

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πατέρας θύματος σε απεργία πείνας και δίψας στο Σύνταγμα - Ζητά εκταφή του παιδιού του

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων - Η δική του εξήγηση

14:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απολαυστικός Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν… τίποτα για εμένα» - Η μέρα και ώρα του τελικού στο μήκος

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται για δεύτερη φορά το σπίτι της στην Στησιχόρου

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική βία στις ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πρόεδροι που δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ