Φθινόπωρο οργής στη Γαλλία: Στους δρόμους χιλιάδες αγανακτισμένοι

Εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στις μεταφορές, υπάλληλοι νοσοκομείων, φαρμακοποιοί και εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα κατέβηκαν σε απεργία στη Γαλλία, καθώς τα συνδικάτα σε μία σπάνια επίδειξη ενότητας ασκούν πίεση στον νέο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί, καλώντας τον να επανεξετάσει τις περικοπές στον προϋπολογισμό και να λάβει μέτρα για τους μισθούς, τις συντάξεις και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Περίπου 800.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι θα λάβουν μέρος σε πορείες σε όλη τη χώρα σήμερα σε μια από τις μεγαλύτερες ημέρες απεργίας των τελευταίων ετών που επηρεάζουν σχολεία, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές. Πάνω από 80.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε όλη τη Γαλλία από νωρίς το πρωί.

Νωρίς το πρωί αρκετές αμαξοστοιχίες λεωφορείων είχαν αποκλειστεί στο Παρίσι και τη βόρεια Γαλλία, ενώ δεκάδες σχολεία είχαν βάλει λουκέτο στα ανατολικά της πρωτεύουσας, στη Σομ και στη Νορμανδία. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές διακόπηκαν σε όλη τη Γαλλία. Συνολικά 250 πορείες είχαν προγραμματιστεί σε εθνικό επίπεδο.

Όλα δείχνουν ότι θα είναι η μεγαλύτερη ημέρα διαδηλώσεων από το 2023, όταν μεγάλος αριθμός ανθρώπων βγήκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί κατά της χρήσης εκτελεστικών εξουσιών για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 64 έτη από τον Εμανουέλ Μακρόν χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

Ο Λεκορνί πρέπει να αντιμετωπίσει την οργή που νιώθει η Γαλλία, δήλωσε η Περιν Μορ του μετριοπαθούς συνδικάτου CFDT στην περιοχή Hauts-de-France , μιλώντας στο τοπικό δημόσιο ραδιόφωνο Ici. Είπε ότι από τότε που ο Μακρόν ανέλαβε την εξουσία το 2017, «είχαμε μια κυβέρνηση που είναι φιλοεπιχειρηματική, με φορολογικές ελαφρύνσεις και άνευ όρων βοήθεια στις επιχειρήσεις. Αυτό που ζητάμε είναι η μελλοντική κυβέρνηση να είναι περισσότερο φιλοεργατική».

Οι διαδηλώσεις σημειώνονται σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης στη Γαλλία, αφού ο Μακρόν την περασμένη εβδομάδα όρισε τον στενό του σύμμαχό Λεκορνί ως τον τρίτο πρωθυπουργό μέσα σε ένα χρόνο - καθώς οι δύο προηγούμενοι, Φρανσουά Μπαϊρού και Μισέλ Μπαρνιέ - εκδιώχθηκαν από το κοινοβούλιο εν μέσω διαφωνίας για τον προϋπολογισμό.

Ο Λεκορνί ο οποίος ξεκινά τη θητεία του με πολύ χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας είχε διατελέσει υπουργός Άμυνας στις δύο προηγούμενες εκδιωχθείσες κυβερνήσεις και αγωνίζεται να πείσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι φέρνει κάτι νέο, παρά τις υποσχέσεις για μια «βαθιά ρήξη» με την πολιτική του παρελθόντος.

Διορίστηκε αφού ο κεντρώος προκάτοχός του, Μπαϊρού, έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου λόγω του αντιδημοφιλούς σχεδίου του για μια δημοσιονομική συμπίεση ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ και ένα πρόγραμμα λιτότητας για τη μείωση του δημόσιου χρέους της Γαλλίας.

Έχει δηλώσει ότι θα εγκαταλείψει την αντιδημοφιλή πρόταση του Μπαϊρού για κατάργηση δύο αργιών. Ωστόσο, τα συνδικάτα ανησυχούν ότι άλλα στοιχεία του προϋπολογισμού Μπαϊρού, όπως το πάγωμα των περισσότερων δαπανών κοινωνικής πρόνοιας, θα μπορούσαν να διατηρηθούν.

Ο Λεκορνί έχει μόνο λίγες εβδομάδες για να καταλήξει σε ένα κείμενο προϋπολογισμού και να σχηματίσει μια νέα κυβέρνηση μειοψηφίας. Πρέπει να αποφύγει την άμεση απόρριψη οποιουδήποτε προϋπολογισμού από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία θα μπορούσαν να ζητήσουν ψήφο εμπιστοσύνης και να τον απομακρύνουν από το αξίωμα.

Από τότε που ο Μακρόν προκήρυξε αιφνιδιαστικές πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του 2024, το γαλλικό κοινοβούλιο έχει διχαστεί μεταξύ αριστεράς, ακροδεξιάς και κέντρου, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό έχει οδηγήσει σε επανειλημμένα αδιέξοδα.

Ο 39χρονος ήταν στην παραδοσιακή δεξιά πριν ενταχθεί στους κεντρώους του Μακρόν και είναι πιθανό να διατηρήσει τη συνεργασία με το παραδοσιακό δεξιό κόμμα, τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς και την κληρονομιά της φιλοεπιχειρηματικής οικονομικής πολιτικής του Μακρόν. Αλλά αν θέλει να αποφύγει την έξωση, πρέπει να βρει κάποιον τρόπο να απευθυνθεί στο Σοσιαλιστικό κόμμα

Οι Σοσιαλιστές συναντήθηκαν μαζί του την Τετάρτη και ζήτησαν «ένα τέλος στις σκληρές περικοπές στον προϋπολογισμό», λέγοντας ότι θέλουν «δίκαιες συνεισφορές από τους πλουσιότερους» και περισσότερες πολιτικές που θα βοηθήσουν τους Γάλλους να τα βγάλουν πέρα.

Ωστόσο, η αριστερή αντιπροσωπεία εμφανίστηκε λέγοντας ότι ο Λεκορνί δεν είχε πει πολλά για τα σχέδιά του. «Θα δούμε τι θα πει τις επόμενες ημέρες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φωρ. Ο Φωρ είπε ότι αν ο Λεκόρνί δεν είναι πρόθυμος να ακούσει, οι Σοσιαλιστές θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια μελλοντική ψήφο εμπιστοσύνης για να τον εκδιώξουν. Η Μαρίν Λεπέν από το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση, μια βασική δύναμη της αντιπολίτευσης, βγήκε από μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Λεκορνί λέγοντας: «Αν συνεχίσει την ίδια πολιτική, θα πέσει».

Η Γαλλία βρίσκεται υπό πίεση να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% της ΕΕ και ένα χρέος ισοδύναμο με το 114% του ΑΕΠ. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω ανησυχιών για πολιτική αστάθεια.

