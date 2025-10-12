Gen Z και κλιματικό άγχος: Η γενιά που μεγάλωσε μέσα στην κρίση

Η Gen Ζ, που μεγάλωσε με την κλιματική κρίση ως καθημερινή πραγματικότητα, βιώνει έντονο «κλιματικό άγχος» αλλά το μετατρέπει σε κινητήριο δύναμη για δράση και αλλαγή

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Gen Z και κλιματικό άγχος: Η γενιά που μεγάλωσε μέσα στην κρίση
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το φαινόμενο του κλιματικούοικολογικού άγχους εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο στους νέους και τις νέες της γενιάς Ζ, όπως δείχνουν μελέτες Ελλήνων επιστημόνων. Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ίριδα Τσεβρένη, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, καταγράφει ότι η Gen Z βιώνει μια ευρεία γκάμα συναισθημάτων που συνδέονται άμεσα με την κλιματική κρίση. Όπως εξηγεί η κ. Τσεβρένη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτά τα συναισθήματα «ονομάζονται οικολογικά και είναι κυρίως αρνητικά».

«Μπορεί να είναι θλίψη, αγωνία, μελαγχολία, ανησυχία, θυμός, φόβος, απόγνωση, απώλεια, μοναξιά, ενοχή... Ταυτόχρονα όμως εντοπίζονται και θετικά συναισθήματα όπως ελπίδα, ενδυνάμωση, έμπνευση, ενσυναίσθηση», επισημαίνει, διευκρινίζοντας πως το κλιματικό άγχος «δεν αποτελεί ασθένεια με παθολογικά αίτια αλλά μία χρόνια μορφή φόβου για την περιβαλλοντική καταστροφή».

Η ερευνητική ομάδα παρατηρεί ότι τα τελευταία χρόνια η ένταση του φαινομένου αυξάνεται με βασικό εκφραστή τη Γενιά Ζ. «Έχει βιώματα. Είναι η γενιά που γεννήθηκε και ενηλικιώθηκε με την κλιματική κρίση ως πραγματικότητα, όχι ως μελλοντικό ενδεχόμενο», σημειώνει η κ. Τσεβρένη, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια γενιά που χαρακτηρίζεται από τη μοναχικότητα της ψηφιακής εποχής, αλλά συνδυάζει αυτή τη μοναξιά με μια έντονη ευαισθησία απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα και στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η πρώτη μελέτη της ομάδας, βασισμένη σε διεθνή βιβλιογραφία, κατέγραψε «πολύ υψηλά επίπεδα ανησυχίας και άγχους στους νέους ανθρώπους, με μια ευρεία γκάμα συναισθημάτων — από τη θλίψη και τον φόβο μέχρι τον θυμό και την ενοχή». Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το φαινόμενο κορυφώνεται στις μεσογειακές χώρες, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις κλιματικές μεταβολές.

Μετά τις πλημμύρες του «Ντάνιελ» στη Θεσσαλία, η ομάδα κατέγραψε «εξαιρετικά υψηλές τιμές οικολογικού άγχους». Το 90% των νέων δήλωσε πως «το μέλλον είναι τρομακτικό» και «οι άνθρωποι έχουν αποτύχει να φροντίσουν τον πλανήτη», ενώ το 93,3% θεωρεί ότι «οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανησυχίες των πολιτών». Η συντριπτική πλειοψηφία εξέφρασε «δυσπιστία» και «αίσθημα προδοσίας» απέναντι στις πολιτικές για την κλιματική κρίση.

Η κ. Τσεβρένη εξηγεί ότι «το συναίσθημα της αδυναμίας» συνδέεται με την απουσία στήριξης από το πολιτικό και οικονομικό σύστημα, ενώ «η οργή αποτελεί κι αυτή ένα πολιτικό συναίσθημα που σχετίζεται με τη θέληση των νέων για δράση γύρω από την κλιματική αλλαγή».

Η τρίτη φάση της έρευνας εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στο άγχος και τη δράση. «Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, η Gen Ζ δεν παθητικοποιείται από το άγχος της», υπογραμμίζει. «Η αδυναμία που μπορεί να αισθανθεί μετουσιώνεται σε θέληση για συμμετοχή, σε δράση για αλλαγή είτε μέσω του ακτιβισμού είτε μέσα από τοπικές πρωτοβουλίες».

Η ίδια προσθέτει ότι η Gen Z «δεν ενδιαφέρεται μόνο για την ποιότητα της δικής της ζωής, αλλά ευρύτερα όλου του πλανήτη», ενώ η ευαλωτότητα της Μεσογείου την κάνει πιο απαιτητική και ευαίσθητη. Παρ’ όλα αυτά, η κ. Τσεβρένη δηλώνει αισιόδοξη:
«Αν σταθούμε και ακούσουμε τη φωνή της γενιάς Ζ, μέσα από την αγωνία αλλά και την αγάπη της για το περιβάλλον, θα δούμε κάτι ελπιδοφόρο... Νομίζω ότι στα χέρια τους ο κόσμος θα είναι καλύτερος αύριο».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεκίνο απειλεί την Ουάσινγκτον με αντίμετρα αν ο Τραμπ δεν αποσύρει την απειλή για 100% δασμούς

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για το σχέδιο ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή: «Η Ελλάδα παρούσα και ενεργή»

10:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγριο ξύλο και συμπλοκές πριν από αγώνα Γ’ Εθνικής - Μάχες σώμα με σώμα στην εθνική οδό

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Δεν υπάρχουν ραντεβού για τις νέες ταυτότητες - Τι ισχύει για τον προσωπικό αριθμό

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα λιοντάρια της ερήμου κυνηγούν φώκιες στην παραλία - «Η ανθεκτικότητά τους είναι ένα μάθημα για όλους μας»

10:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τελευταία ζαριά» η Εθνική Ελλάδας - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Tα σπάει η Novibet με δυνατή προσφορά* και δώρο 1 μήνα NOVASPORTS!

09:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άντζελα Λάνσμπερι: Η θρυλική «γιαγιά ντετέκτιβ» και η πρώτη κυρία του μουσικού θεάτρου

09:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σβέτακ Πατέλ: Ο επιστήμονας που μετέτρεψε την κάμερα του κινητού σε ιατρικό εργαλείο

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος: Επιστρέφει σε λίγες ώρες - Ποιες περιοχές είναι εντός της ζώνης

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα ώρα μηδέν: Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων - Η Ελλάδα στην ιστορική «σύνοδο ειρήνης»

09:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δανία - Ελλάδα: Το τελευταίο… χαρτί για το Μουντιάλ θα παιχθεί στην Κοπεγχάγη

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Gen Z και κλιματικό άγχος: Η γενιά που μεγάλωσε μέσα στην κρίση

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα ανανεώνεται: Ανακατασκευές, νέες πολυκατοικίες και κοινωνικές μετατοπίσεις

09:18TRAVEL

Κάνε ένα βήμα πίσω στο χρόνο: Αυτό το ελληνικό χωριό είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ed Gein: Η αληθινή ιστορία του «Χασάπη του Plainfield» που έγινε σειρά στο Netflix

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Ήρωες οδηγοί έσωσαν γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί κάτω από ελικόπτερο που συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο - Δείτε βίντεο

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.000 προϊόντα των σούπερ μάρκετ τις επόμενες ημέρες

08:50WHAT THE FACT

Γιατί οι χειρουργοί φορούν πράσινο και μπλε και τα νοσοκομεία «ντύνονται» στα ίδια χρώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

10:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

08:44LIFESTYLE

Είναι επίσημο: Ζευγάρι η Katy Perry με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα επαγγέλματα που σβήνουν στην Ελλάδα και αυτά που «αναβιώνουν»

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Χιούστον: Εντοπίστηκαν 16 πτώματα σε λίμνη - Φόβοι για ψυχοπαθή serial killer

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι ερευνούν οι Αρχές για τη διπλή δολοφονία – Τα λάθη του δράστη

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ed Gein: Η αληθινή ιστορία του «Χασάπη του Plainfield» που έγινε σειρά στο Netflix

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία «ναι» και τα τρία «όχι» του Τσίπρα: Ποιους δεν θα πάρει μαζί του στην πορεία προς τον λαό

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για το σχέδιο ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή: «Η Ελλάδα παρούσα και ενεργή»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα λιοντάρια της ερήμου κυνηγούν φώκιες στην παραλία - «Η ανθεκτικότητά τους είναι ένα μάθημα για όλους μας»

10:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγριο ξύλο και συμπλοκές πριν από αγώνα Γ’ Εθνικής - Μάχες σώμα με σώμα στην εθνική οδό

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα ανανεώνεται: Ανακατασκευές, νέες πολυκατοικίες και κοινωνικές μετατοπίσεις

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ