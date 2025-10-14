Υπουργός των Ταλιμπάν ήρθε αντιμέτωπος με γυναίκες δημοσιογράφους στην Ινδία

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, Αμίρ Χαν Μουτάκι, παρευρίσκεται σε συνέντευξη Τύπου στο Νέο Δελχί της Ινδίας, στις 12 Οκτωβρίου 2025.

Τρεις ημέρες μετά αφότου τους απαγορεύτηκε η είσοδος στην συνέντευξη Τύπου του υπουργού Εξωτερικών των Ταλιμπάν στην Ινδία, γυναίκες δημοσιογράφοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να τον ρωτήσουν σχετικά με τον κοινωνικό αποκλεισμό των γυναικών στο Αφγανιστάν.

Μια εικόνα από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δείχνει τον υπουργό Εξωτερικών των Ταλιμπάν Αμίρ Χαν Μουτάκι να έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά γυναικών δημοσιογράφων μέσα στην πρεσβεία του Αφγανιστάν στο Νέο Δελχί την Κυριακή.

Ήταν μια σπάνια ακροαματική διαδικασία για τον υπουργό των Ταλιμπάν, ο οποίος εκπροσωπεί μια κυβέρνηση αποτελούμενη αποκλειστικά από άνδρες, η οποία εδώ και τέσσερα χρόνια καταπνίγει σιγά-σιγά τις ελευθερίες και τα όνειρα των γυναικών και των κοριτσιών του Αφγανιστάν.

«Γιατί το κάνετε αυτό στο Αφγανιστάν; Πότε θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν και να αποκτήσουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση;» ρώτησε η ανεξάρτητη δημοσιογράφος, Σμίτα Σάρμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, Αμίρ Χαν Μουτάκι, παρευρίσκεται σε συνέντευξη Τύπου στο Νέο Δελχί της Ινδίας, στις 12 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Anushree Fadnavis

Η επταήμερη επίσκεψη του Μουτάκι στην Ινδία είναι η πρώτη διπλωματική επίσκεψη στο εξωτερικό ενός ηγέτη των Ταλιμπάν από τότε που η ισλαμιστική οργάνωση ανέλαβε την εξουσία το 2021.

Η επίσκεψη θεωρήθηκε ως μια «επανεκκίνηση» των σχέσεων μεταξύ Νέου Δελχί και Καμπούλ, μέρος των προσπαθειών των Ταλιμπάν να γίνουν αποδεκτοί ως νόμιμη κυβέρνηση.

Μόνο άνδρες προσκλήθηκαν στην πρώτη συνέντευξη Τύπου του Μουτάκι την Παρασκευή, η οποία χαρακτηρίστηκε από πολλούς Ινδούς δημοσιογράφους, δημοσιογραφικές ομάδες και πολιτικούς της αντιπολίτευσης ως προσβολή των δημοκρατικών Αρχών και της ελευθερίας του Τύπου της Ινδίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, Αμίρ Χαν Μουτάκι, (αριστερά) παρευρίσκεται σε συνέντευξη Τύπου στο Νέο Δελχί της Ινδίας, στις 12 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Anushree Fadnavis REUTERS

Ο Τύπος της Ινδίας «καταδίκασε έντονα» τον αποκλεισμό των γυναικών δημοσιογράφων και κάλεσε την ινδική κυβέρνηση να «διασφαλίσει ότι καμία ξένη δύναμη δεν θα επιτρέπεται να υπαγορεύει τους όρους συνεργασίας με τον ινδικό Τύπο».

Η Ένωση Συντακτών της Ινδίας χαρακτήρισε την απόφαση «κατάφωρη διάκριση λόγω φύλου σε ινδικό έδαφος».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας (MEA) δήλωσε ότι «δεν είχε καμία συμμετοχή στην επικοινωνία με τον Τύπο» που πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών του Αφγανιστάν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

