Νέα επικίνδυνη συνήθεια των ανηλίκων: Κατανάλωση αλκοόλ για απώλεια βάρους - Τι είναι η «μεθ-ορεξία»

Μια νέα συνήθεια εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο κυρίως στους νέους σε σχέση με τις διατροφικές τους συνήθειες.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι, οι οποίοι παραλείπουν γεύματα, λαμβάνουν καθαρτικά ή ακόμα και προκαλούν εμετό προκειμένου να επιτρέψουν στο αλκοόλ να εισέλθει αμέσως στην κυκλοφορία του αίματός τους. Η επίδραση στο σώμα και τον εγκέφαλο, ωστόσο, είναι καταστροφική.

«Μόνο τζιν τόνικ, χωρίς ζάχαρη», είναι η ατάκα που γίνεται viral. Με λίγα λόγια, η κατανάλωση αλκοόλ για την απώλεια βάρους, ειδικά αν παραλείψετε ένα καλό γεύμα. Αυτή είναι η επικίνδυνη τάση που εξαπλώνεται ραγδαία μεταξύ των νέων, ιδίως των ανηλίκων. Και συμβαδίζει με την πολύ πιο εδραιωμένη «υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ», την κατανάλωση του ενός ποτηριού μετά το άλλο χωρίς διακοπή για να επιτευχθεί ο στόχος κάποιου: η μέθη.

Ο πρώτος συναγερμός στην Ιταλία

Ο πρώτος συναγερμός προέρχεται από την Ιταλία, αλλά όπως όλες οι κακές συνήθειες δεν αργούν να ταξιδέψουν...

Σύμφωνα, λοιπόν, με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και το Εθνικό Παρατηρητήριο Αλκοόλ της γειτονικής μας χώρας, 1,37 εκατομμύρια νέοι ηλικίας μεταξύ 11 και 25 ετών ασχολούνται με «επικίνδυνα» πρότυπα κατανάλωσης αλκοόλ . Από αυτούς, 615.000 είναι κάτω των 18 ετών.

Μεθυστική Εξάρτηση

Οι κίνδυνοι αυτής της νέας συνήθειας που προκύπτουν από την νηστεία για μέθη είναι εξαιρετικά υψηλοί.

Ακόμα πιο επικίνδυνη, και πιο διαδεδομένη στους νέους λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι η λεγόμενη «μεθ-ορεξία». Η σημασία είναι σαφής από την ίδια τη λέξη, μια σύνθεση των λέξεων «μεθυσμένος» και «ανορεξία». Με απλά λόγια, οι νέοι άνδρες και γυναίκες παραλείπουν τα γεύματα για να επιτρέψουν στο αλκοόλ να έχει τη μέγιστη επίδραση. Για να μειώσουν τις θερμίδες, τις οποίες στη συνέχεια αναπληρώνουν με ποτά.

Αυτές είναι αδυσώπητες πρακτικές: ο υποσιτισμός, οι μεταβολικές ανισορροπίες, οι πονοκέφαλοι, η γαστρίτιδα, ακόμη και οι νευρολογικές λιποθυμίες είναι η άμεση συνέπεια. Συνοδεύεται επίσης από ένα ψυχολογικό βάρος που δεν πρέπει να υποτιμάται: άγχος, ενοχές, απομόνωση και ένας ολοένα και υψηλότερος κίνδυνος η «μεθ-ορεξία» να εξελιχθεί ουσιαστικά σε ανορεξία ή βουλιμία .