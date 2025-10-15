Γερμανία: Τριγμοί στον κυβερνητικό συνασπισμό – Πάγωσε το σχέδιο νόμου για τη στρατιωτική θητεία

Διχασμένος ο κυβερνητικός συνασπισμός για τη στρατιωτική θητεία

Γερμανία: Τριγμοί στον κυβερνητικό συνασπισμό – Πάγωσε το σχέδιο νόμου για τη στρατιωτική θητεία
Ο νέος νόμος για την στρατιωτική θητεία αφαιρέθηκε την Τρίτη αιφνιδιαστικά από την ημερήσια διάταξη της Bundestag, λόγω διαφωνίας των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού. Την τελευταία στιγμή ακυρώθηκε επίσης συνέντευξη Τύπου, στην οποία επρόκειτο να παρουσιαστεί η κυβερνητική πρόταση στο σύνολό της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, οι κυβερνητικοί εταίροι είχαν ήδη χθες καταλήξει σε συμφωνία, την οποία ωστόσο φέρεται να απέρριψαν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), διαφωνώντας με το σύστημα κλήρωσης, από το οποίο θα προέρχονταν οι νέοι οι οποίοι θα υπηρετούσαν υποχρεωτικά, σε περίπτωση που δεν επαρκούσαν οι εθελοντές. Πολλοί βουλευτές του SPD, σύμφωνα με το ARD, υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη υποκρύπτει επιβολή υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, κάτι στο οποίο αντιτίθεται επί της αρχής το κόμμα τους.

Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων παρουσιάστηκαν το απόγευμα στις κοινοβουλευτικές ομάδες, με τον επικεφαλής των βουλευτών της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Γενς Σπαν να κάνει λόγο για «καλή λύση» και τον ομόλογό του της ΚΟ του SPD Ματίας Μιρς να μιλάει μόνο για «κεντρικά σημεία» τα οποία αποτελούν «καλή βάση για συζήτηση στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες». Αργότερα, εκπρόσωπος της ΚΟ των CDU/CSU δήλωσε ότι «ακυρώσαμε την συνέντευξη Τύπου επειδή η επιδιωκόμενη συμφωνία δεν επιτεύχθηκε» και διευκρίνισε ότι είναι άγνωστο πότε το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στην Bundestag.

Η συζήτηση εντός του κυβερνητικού συνασπισμού αφορά το εάν η σχεδιαζόμενη στρατιωτική θητεία θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική κατάταξη, όπως είχε αρχικά προτείνει ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD), ή θα περιλαμβάνει και στοιχεία υποχρεωτικότητας, όπως ζητά η Ένωση, εκφράζοντας αμφιβολίες σχετικά με το εάν σε αποκλειστικά εθελοντική βάση μπορούν πραγματικά να καλυφθούν οι ανάγκες της Bundeswehr. Έπειτα από επίπονες διαπραγματεύσεις, διέρρευσε η πληροφορία ότι προκρίνεται σύστημα το οποίο θα επιτρέπει, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, να διενεργείται κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν ήδη συμπληρώσει το υποχρεωτικό ερωτηματολόγιο, προκειμένου να καθοριστεί ποιοι θα στρατευτούν για τουλάχιστον έξι μήνες. Ο ακριβής αριθμός θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον υπουργό Άμυνας.

Ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για θέματα Άμυνας Νόρμπερτ Ρέτγκεν επιτέθηκε χθες βράδυ στον Μπόρις Πιστόριους, κατηγορώντας τον ότι «τορπίλισε τη νομοθετική διαδικασία και συμπεριφέρεται καταστροφικά», ενώ κάλεσε το SPD «να τακτοποιήσει τα του οίκου του».

Την περασμένη εβδομάδα το ζήτημα αφαιρέθηκε για πρώτη φορά από την ημερήσια διάταξη της Bundestag, με την ΚΟ των CDU/CSU να ζητά ρήτρα μετατροπής της εθελοντικής σε υποχρεωτική στράτευση. Χθες αφαιρέθηκε για δεύτερη φορά, λόγω της ασυμφωνίας των κομμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, ο Πιστόριους αντιστάθηκε στο αίτημα για σύστημα κλήρωσης, επικαλούμενος συνταγματικά ζητήματα.



