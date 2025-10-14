Η Γερμανία θα επιτρέψει στους συνταξιούχους να κερδίζουν 2.000 ευρώ το μήνα αφορολόγητα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιδιώκει να αναζωογονήσει την οικονομία και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της μείωσης του εργατικού δυναμικού

Οι Γερμανοί που επιλέγουν να εργαστούν μετά την ηλικία συνταξιοδότησης θα μπορούν να κερδίζουν έως και 2.000 ευρώ το μήνα αφορολόγητα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς να αντιμετωπίσει την έλλειψη εργατικού δυναμικού και να αναζωογονήσει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Η γερμανική κυβέρνηση εκτιμά ότι το μέτρο θα κοστίσει 890 εκατ. ευρώ ετησίως από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ, την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που επικαλούνται οι Financial Times.

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το έλλειμμα φορολογικών εσόδων για τους 285.000 συνταξιούχους που ήδη εργάζονται και οι οποίοι θα επωφεληθούν άμεσα από το κίνητρο, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα. Το λεγόμενο ενεργό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, μια προεκλογική υπόσχεση του Μερτς, αναμένεται να εγκριθεί από την κυβερνητική συμμαχία του με τους Σοσιαλδημοκράτες την Τετάρτη.

Στόχος να μετριάσει τον αντίκτυπο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού της Γερμανίας

Η κυβέρνηση του Merz επιδιώκει να μετριάσει τον αντίκτυπο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού της Γερμανίας, καθώς η οικονομία αντιμετωπίζει έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού μετά από τρία χρόνια στασιμότητας. Η πρωτοβουλία αποτελεί μια διαρθρωτική αλλαγή που υλοποιεί η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου «φθινοπώρου μεταρρυθμίσεων» που υποσχέθηκε ο καγκελάριος.

«Οι baby boomers θα συνταξιοδοτηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, ενώ λιγότεροι νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Αυτό οδηγεί σε έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων σε πολλούς κλάδους», αναφέρεται στο σχέδιο νόμου.

Η μέθοδος της Ελλάδας

Η εργασία μετά τη συνταξιοδότηση επιτρέπεται στη Γερμανία, όπως και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αλλά το Βερολίνο θέλει να την καταστήσει πιο ελκυστική με φορολογικές ελαφρύνσεις. Άλλες χώρες που παρέχουν κίνητρα για την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση είναι η Ελλάδα, με κάποια επιτυχία.

Από τότε που η Αθήνα επέτρεψε στους συνταξιούχους που εργάζονται να διατηρούν το σύνολο της σύνταξής τους και να υπόκεινται σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή 10% για το επιπλέον εισόδημά τους, ο αριθμός των συνταξιούχων που εργάζονται αυξήθηκε από 35.000 το 2023 σε περισσότερους από 250.000 τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εργασίας.

Τεράστια δημογραφική πρόκληση στη Γερμανία

Η Γερμανία αντιμετωπίζει μερικές από τις πιο δύσκολες δημογραφικές προκλήσεις της Ευρώπης, με 4,8 εκατομμύρια εργαζόμενους — το 9% του εργατικού δυναμικού — να συνταξιοδοτούνται έως το 2035, ασκώντας πίεση στο κράτος πρόνοιας και την οικονομία της.

Εκτός από τη μείωση του εργατικού δυναμικού, η Γερμανία έχει τον μικρότερο μέσο όρο ωρών εργασίας από όλες τις οικονομίες του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τον οργανισμό που εδρεύει στο Παρίσι. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό των εργαζομένων μερικής απασχόλησης έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας το 30% του εργατικού δυναμικού από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, κυρίως λόγω των γυναικών.

Πώς θα λειτουργήσει το νέο μέτρο

Το φορολογικό κίνητρο θα συμβάλει επίσης στη «διατήρηση της εμπειρίας και των γνώσεων στις εταιρείες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα» και θα οδηγήσει σε «συνολική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην αύξηση των κρατικών εσόδων», σύμφωνα με το σχέδιο νόμου.

Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα καταβάλλουν κοινωνικές εισφορές για τους μισθούς αυτούς, προσφέροντας μια ανάσα στα πιεσμένα οικονομικά των συστημάτων υγείας και συντάξεων της Γερμανίας. Η εκτίμηση για έλλειμμα φορολογικών εσόδων ύψους 890 εκατ. ευρώ ετησίως βρίσκεται στο κατώτερο όριο των προσδοκιών των οικονομολόγων. Το Ινστιτούτο IW εκτιμά ότι το ετήσιο κόστος του μέτρου θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 1,4 δισ. ευρώ, με περίπου 340.000 εργαζόμενους να έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το φορολογικό κίνητρο. Το υπουργείο Οικονομικών αρνήθηκε να σχολιάσει τις εκτιμήσεις.

Άλλοι σημειώνουν επίσης ότι η κυβέρνηση διατηρεί τα υπάρχοντα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συνταξιοδοτηθούν ήδη από την ηλικία των 63 ετών.

Η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης στη Γερμανία είναι τα 67 έτη. Ο αριθμός των δικαιούχων των νέων μέτρων αναμένεται να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με τον Holger Schmieding, επικεφαλής οικονομολόγο της Berenberg Bank, με επιπλέον θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη και τις κοινωνικές εισφορές που «θα αντισταθμίσουν με το παραπάνω το κόστος μέσα σε δύο έως τρία χρόνια».

«Είναι επίσης ένα σημάδι ότι η κοινωνία εκτιμά τη συμβολή των ηλικιωμένων που αποφασίζουν να παραμείνουν και να συνεισφέρουν», δήλωσε ο Schmieding, προσθέτοντας: «Ένα μικρό θετικό ψυχολογικό αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου».

Με πληροφορίες από Financial Times

