Έζησε 21 χρόνια με σχεδόν τίποτα για να βγει στη σύνταξη στα 45: Γιατί κατέρρευσε το σχέδιό του

Μόλις στα 25 του χρόνια, ένας νεαρός Ιάπωνας ξεκίνησε να εργάζεται σε μία εταιρεία με σταθερότητα, αλλά σε αμείωτο ρυθμό. Αφού εξασφάλισε ετήσιο εισόδημα 29.000 ευρώ, έθεσε ένα μοναδικό στόχο. Να αποταμιεύσει 100 εκατ. γεν (περίπου 580.000 ευρώ) και να πάρει σύνταξη πριν τα 45 του.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας