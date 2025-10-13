Ένσημα και Σύνταξη: Η μεγάλη αγωνία των ασφαλισμένων

Από τα ένσημα μέχρι τον υπολογισμό σύνταξης: οι παγίδες, τα λάθη και η καθοριστική συμβολή του εργατολόγου για μια σίγουρη συνταξιοδότηση.

Newsbomb

Ένσημα και Σύνταξη: Η μεγάλη αγωνία των ασφαλισμένων
iStockphoto
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γιατί η σύνταξη είναι μια «μεγάλη αγωνία»

Αν ρωτήσεις σήμερα έναν εργαζόμενο τι τον απασχολεί περισσότερο για το μέλλον του, δύσκολα δεν θα αναφέρει τη σύνταξη. Το πότε θα βγει και το πόσο θα είναι το ποσό, είναι ερωτήματα που γυρίζουν συνεχώς στο μυαλό. Δεν είναι τυχαίο που μιλάμε για τη «μεγάλη αγωνία των ασφαλισμένων».

Η αλήθεια είναι πως το τοπίο δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο. Οι νόμοι αλλάζουν, ο ΕΦΚΑ καθυστερεί, τα ενημερωτικά συχνά έχουν λάθη. Και μέσα σε όλο αυτό το χάος, οι περισσότεροι προσπαθούν μόνοι τους να βγάλουν άκρη με ένσημα, πλασματικά χρόνια και διαφορετικά Ταμεία. Το αποτέλεσμα; Άγχος, αβεβαιότητα και συχνά λάθος αποφάσεις.

Ο ρόλος του εργατολόγου στον υπολογισμό της σύνταξης

Εδώ έρχεται ο ρόλος του εργατολόγου. Δεν είναι τυχαίο που όλο και περισσότεροι ασφαλισμένοι απευθύνονται σε έναν ειδικό για να ξεκαθαρίσουν τι δικαιούνται. Ένας εργατολόγος δεν θα σου πει απλά «τόσα ένσημα έχεις, τόσα θα πάρεις». Θα δει ολόκληρη την εικόνα:

  • Θα ελέγξει αν έχουν καταμετρηθεί σωστά τα ένσημά σου.
  • Θα δει αν συμφέρει να αναγνωρίσεις πλασματικά χρόνια.
  • Θα υπολογίσει με ακρίβεια την κύρια, την επικουρική και το εφάπαξ.
  • Και κυρίως, θα σου εξηγήσει με απλά λόγια τι σημαίνουν όλα αυτά για εσένα και πότε μπορείς να συνταξιοδοτηθείς.

Με λίγα λόγια, μετατρέπει έναν γρίφο γεμάτο αριθμούς και νόμους σε μια καθαρή εικόνα: πότε και με πόσα μπορείς να βγεις στη σύνταξη. Και αυτό δεν έχει μόνο πρακτική αξία· έχει και ψυχολογική. Γιατί άλλο να ψάχνεις μόνος σου στα χαρτιά και στα pdf του ΕΦΚΑ, κι άλλο να έχεις δίπλα σου κάποιον που ξέρει ακριβώς πού να κοιτάξει.

Στήριξη σε όλη τη διαδικασία με τον ΕΦΚΑ

Το να φτάσεις στη στιγμή που κάνεις αίτηση για σύνταξη δεν σημαίνει ότι τελείωσαν τα δύσκολα· πολλές φορές, εκεί αρχίζουν. Ο φάκελος πρέπει να είναι πλήρης, τα δικαιολογητικά σωστά, και η διαδικασία να παρακολουθείται βήμα–βήμα. Εδώ είναι που οι περισσότεροι χάνονται και νιώθουν ότι μιλούν σε «τείχος» όταν προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον ΕΦΚΑ.

Ένας εργατολόγος αναλαμβάνει όλα αυτά που κουράζουν και αγχώνουν:

  1. Την προετοιμασία και την κατάθεση της αίτησης.
  2. Την επικοινωνία με τα Ταμεία και τον έλεγχο της πορείας του φακέλου.
  3. Την αντιμετώπιση τυχόν απορριπτικών αποφάσεων με ενστάσεις και προσφυγές.

Τα συχνότερα λάθη στον υπολογισμό σύνταξης

Ο υπολογισμός σύνταξης φαίνεται απλός στη θεωρία, στην πράξη όμως κρύβει πολλές παγίδες. Πολλοί ασφαλισμένοι κάνουν μόνοι τους πρόχειρους υπολογισμούς ή στηρίζονται αποκλειστικά στα online εργαλεία του ΕΦΚΑ, για να ανακαλύψουν αργότερα ότι το ποσό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περίμεναν.

Μερικά από τα πιο συχνά λάθη είναι:

  • Ελλιπής καταμέτρηση ενσήμων – συχνά λείπουν περίοδοι ασφάλισης ή δεν έχουν περαστεί σωστά στο σύστημα.
  • Παράλειψη πλασματικών ετών – αρκετοί δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να εξαγοράσουν στρατό, σπουδές ή χρόνο τέκνων για να θεμελιώσουν νωρίτερα δικαίωμα.
  • Λάθος στον υπολογισμό διαδοχικής ασφάλισης – για όσους έχουν περάσει από περισσότερα Ταμεία, ο ΕΦΚΑ πολλές φορές δυσκολεύεται να συνδυάσει σωστά τα χρόνια.
  • Υποτίμηση των καθυστερήσεων – μια αίτηση με κενά ή λάθη μπορεί να κολλήσει για μήνες, ακόμη και χρόνια.

Εδώ ακριβώς φαίνεται η αξία του εργατολόγου. Με τον σωστό έλεγχο από την αρχή, αποφεύγονται λάθη που μπορεί να κοστίσουν σε χρόνο, χρήμα αλλά και ηρεμία. Έτσι, ο ασφαλισμένος έχει μια καθαρή εικόνα για το τι δικαιούται πραγματικά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Το επόμενο βήμα για κάθε ασφαλισμένο

Η σύνταξη είναι πράγματι η μεγάλη αγωνία των ασφαλισμένων· μια διαδικασία γεμάτη ασάφειες, γραφειοκρατία και παγίδες. Ο σωστός υπολογισμός δεν είναι απλώς θέμα αριθμών, αλλά στρατηγικής και γνώσης.

Ο Δρ. Γεώργιος Ι. Κουτσούκος, με πολυετή εμπειρία στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δίκαιο, προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση ώστε κάθε ασφαλισμένος να γνωρίζει με βεβαιότητα πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να συνταξιοδοτηθεί.

Με τη βοήθεια ενός έμπειρου εργατολόγου, η αγωνία μετατρέπεται σε σιγουριά και η αβεβαιότητα σε ένα καθαρό πλάνο για το μέλλον!

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01ΚΟΣΜΟΣ

Συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη από την επανένωση των ομήρων με τις οικογένειές τους - Εικόνες, βίντεο

17:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεγάλος διαγωνισμός από το Newsbomb: Κέρδισε ένα διπλό εισιτήριο για τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: 17χρονη έσωσε 2,5 ετών παιδί από πνιγμό με καραμέλα - «Δεν φοβήθηκα», λέει στο Newsbomb

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε τα ονόματα τεσσάρων ομήρων των οποίων τα πτώματα θα παραδοθούν σήμερα

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν δεν προσγειωνόταν στο Σαρμ ελ-Σέιχ μέχρι να βεβαιωθεί ότι ο Νετανιάχου θα απόσχει από τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ!

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 46χρονο διακινητή μεταναστών – Έχει καταδικαστεί σε… 93 χρόνια κάθειρξη

16:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Θάλασσες 2.0: Πώς η τεχνολογία - ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακοί ωκεανοί - αναμορφώνει την προστασία των ελληνικών θαλασσών

16:35LIFESTYLE

Το Σόι σου: Backstage από τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανακάλεσε η μητέρα του 6χρονου τα περί βιασμού του αγοριού και οι τρεις συλληφθέντες Αφγανοί αφέθηκαν ελεύθεροι

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Τρίτης: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ - Τι ισχύει για πλοία και αεροπλάνα

16:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Θα αγωνιστεί στο πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο! – Τα «τρελά» λεφτά που θα δοθούν

16:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός: Η απάντηση Μπαρτζώκα για τους τραυματίες

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πετάει για Αίγυπτο ο Ντόναλντ Τραμπ - Στο Σαρμ Ελ Σέιχ η σύνοδος κορυφής

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στα Χανιά: 15χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη και μεθυσμένη σε πάρκο - Συνελήφθη η μητέρα της

16:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποσύρθηκε η απαράδεκτη αναφορά των κατεχομένων ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»

16:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Κάταγμα στο δάκτυλο ο Σαμοντούροβ

16:06ΚΟΣΜΟΣ

«Κόκκινο» σήμανε στην Αλάσκα: Δημιουργήθηκε νησίδα σε λίμνη εξαιτίας της κλιματικής κρίσης

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 21 χρόνια με σχεδόν τίποτα για να βγει στη σύνταξη στα 45: Γιατί κατέρρευσε το σχέδιό του

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένσημα και Σύνταξη: Η μεγάλη αγωνία των ασφαλισμένων

16:00LIFESTYLE

Μετανιωμένος ο Αλ Πατσίνο που απέρριψε το «τελεσίγραφο γάμου» της Νταϊάν Κίτον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν δεν προσγειωνόταν στο Σαρμ ελ-Σέιχ μέχρι να βεβαιωθεί ότι ο Νετανιάχου θα απόσχει από τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ!

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Το ISW προειδοποιει: Η Ρωσία στη «φάση μηδέν» του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου - Σε θέση μάχης τα «μικρά πράσινα ανθρωπάκια»

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε τα ονόματα τεσσάρων ομήρων των οποίων τα πτώματα θα παραδοθούν σήμερα

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Τρίτης: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ - Τι ισχύει για πλοία και αεροπλάνα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πετάει για Αίγυπτο ο Ντόναλντ Τραμπ - Στο Σαρμ Ελ Σέιχ η σύνοδος κορυφής

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Σύγκρουση τρένου με νεκρούς

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: 17χρονη έσωσε 2,5 ετών παιδί από πνιγμό με καραμέλα - «Δεν φοβήθηκα», λέει στο Newsbomb

16:00LIFESTYLE

Μετανιωμένος ο Αλ Πατσίνο που απέρριψε το «τελεσίγραφο γάμου» της Νταϊάν Κίτον

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: O 14χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο είχε πάρει το ΙΧ από συγχωριανό του - Πώς έγινε το δυστύχημα

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 55χρονος κατηγορείται από τις 3 κόρες του και τις 2 ανιψιές του για ασέλγεια

14:32ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές και θυελλώδεις ανέμους

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος ο όμηρος που είχε υποχρεωθεί να σκάψει τον τάφο του από τους τρομοκράτες της Χαμάς

09:18TRAVEL

Κάνε ένα βήμα πίσω στο χρόνο: Αυτό το ελληνικό χωριό είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ