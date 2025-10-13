Ένσημα και Σύνταξη: Η μεγάλη αγωνία των ασφαλισμένων

Γιατί η σύνταξη είναι μια «μεγάλη αγωνία»

Αν ρωτήσεις σήμερα έναν εργαζόμενο τι τον απασχολεί περισσότερο για το μέλλον του, δύσκολα δεν θα αναφέρει τη σύνταξη. Το πότε θα βγει και το πόσο θα είναι το ποσό, είναι ερωτήματα που γυρίζουν συνεχώς στο μυαλό. Δεν είναι τυχαίο που μιλάμε για τη «μεγάλη αγωνία των ασφαλισμένων».

Η αλήθεια είναι πως το τοπίο δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο. Οι νόμοι αλλάζουν, ο ΕΦΚΑ καθυστερεί, τα ενημερωτικά συχνά έχουν λάθη. Και μέσα σε όλο αυτό το χάος, οι περισσότεροι προσπαθούν μόνοι τους να βγάλουν άκρη με ένσημα, πλασματικά χρόνια και διαφορετικά Ταμεία. Το αποτέλεσμα; Άγχος, αβεβαιότητα και συχνά λάθος αποφάσεις.

Ο ρόλος του εργατολόγου στον υπολογισμό της σύνταξης

Εδώ έρχεται ο ρόλος του εργατολόγου. Δεν είναι τυχαίο που όλο και περισσότεροι ασφαλισμένοι απευθύνονται σε έναν ειδικό για να ξεκαθαρίσουν τι δικαιούνται. Ένας εργατολόγος δεν θα σου πει απλά «τόσα ένσημα έχεις, τόσα θα πάρεις». Θα δει ολόκληρη την εικόνα:

Θα ελέγξει αν έχουν καταμετρηθεί σωστά τα ένσημά σου.

Θα δει αν συμφέρει να αναγνωρίσεις πλασματικά χρόνια.

Θα υπολογίσει με ακρίβεια την κύρια, την επικουρική και το εφάπαξ.

Και κυρίως, θα σου εξηγήσει με απλά λόγια τι σημαίνουν όλα αυτά για εσένα και πότε μπορείς να συνταξιοδοτηθείς.

Με λίγα λόγια, μετατρέπει έναν γρίφο γεμάτο αριθμούς και νόμους σε μια καθαρή εικόνα: πότε και με πόσα μπορείς να βγεις στη σύνταξη. Και αυτό δεν έχει μόνο πρακτική αξία· έχει και ψυχολογική. Γιατί άλλο να ψάχνεις μόνος σου στα χαρτιά και στα pdf του ΕΦΚΑ, κι άλλο να έχεις δίπλα σου κάποιον που ξέρει ακριβώς πού να κοιτάξει.

Στήριξη σε όλη τη διαδικασία με τον ΕΦΚΑ

Το να φτάσεις στη στιγμή που κάνεις αίτηση για σύνταξη δεν σημαίνει ότι τελείωσαν τα δύσκολα· πολλές φορές, εκεί αρχίζουν. Ο φάκελος πρέπει να είναι πλήρης, τα δικαιολογητικά σωστά, και η διαδικασία να παρακολουθείται βήμα–βήμα. Εδώ είναι που οι περισσότεροι χάνονται και νιώθουν ότι μιλούν σε «τείχος» όταν προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον ΕΦΚΑ.

Ένας εργατολόγος αναλαμβάνει όλα αυτά που κουράζουν και αγχώνουν:

Την προετοιμασία και την κατάθεση της αίτησης. Την επικοινωνία με τα Ταμεία και τον έλεγχο της πορείας του φακέλου. Την αντιμετώπιση τυχόν απορριπτικών αποφάσεων με ενστάσεις και προσφυγές.

Τα συχνότερα λάθη στον υπολογισμό σύνταξης

Ο υπολογισμός σύνταξης φαίνεται απλός στη θεωρία, στην πράξη όμως κρύβει πολλές παγίδες. Πολλοί ασφαλισμένοι κάνουν μόνοι τους πρόχειρους υπολογισμούς ή στηρίζονται αποκλειστικά στα online εργαλεία του ΕΦΚΑ, για να ανακαλύψουν αργότερα ότι το ποσό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περίμεναν.

Μερικά από τα πιο συχνά λάθη είναι:

Ελλιπής καταμέτρηση ενσήμων – συχνά λείπουν περίοδοι ασφάλισης ή δεν έχουν περαστεί σωστά στο σύστημα.

– συχνά λείπουν περίοδοι ασφάλισης ή δεν έχουν περαστεί σωστά στο σύστημα. Παράλειψη πλασματικών ετών – αρκετοί δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να εξαγοράσουν στρατό, σπουδές ή χρόνο τέκνων για να θεμελιώσουν νωρίτερα δικαίωμα.

– αρκετοί δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να εξαγοράσουν στρατό, σπουδές ή χρόνο τέκνων για να θεμελιώσουν νωρίτερα δικαίωμα. Λάθος στον υπολογισμό διαδοχικής ασφάλισης – για όσους έχουν περάσει από περισσότερα Ταμεία, ο ΕΦΚΑ πολλές φορές δυσκολεύεται να συνδυάσει σωστά τα χρόνια.

– για όσους έχουν περάσει από περισσότερα Ταμεία, ο ΕΦΚΑ πολλές φορές δυσκολεύεται να συνδυάσει σωστά τα χρόνια. Υποτίμηση των καθυστερήσεων – μια αίτηση με κενά ή λάθη μπορεί να κολλήσει για μήνες, ακόμη και χρόνια.

Εδώ ακριβώς φαίνεται η αξία του εργατολόγου. Με τον σωστό έλεγχο από την αρχή, αποφεύγονται λάθη που μπορεί να κοστίσουν σε χρόνο, χρήμα αλλά και ηρεμία. Έτσι, ο ασφαλισμένος έχει μια καθαρή εικόνα για το τι δικαιούται πραγματικά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Το επόμενο βήμα για κάθε ασφαλισμένο

Η σύνταξη είναι πράγματι η μεγάλη αγωνία των ασφαλισμένων· μια διαδικασία γεμάτη ασάφειες, γραφειοκρατία και παγίδες. Ο σωστός υπολογισμός δεν είναι απλώς θέμα αριθμών, αλλά στρατηγικής και γνώσης.

Ο Δρ. Γεώργιος Ι. Κουτσούκος, με πολυετή εμπειρία στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δίκαιο, προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση ώστε κάθε ασφαλισμένος να γνωρίζει με βεβαιότητα πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να συνταξιοδοτηθεί.

Με τη βοήθεια ενός έμπειρου εργατολόγου, η αγωνία μετατρέπεται σε σιγουριά και η αβεβαιότητα σε ένα καθαρό πλάνο για το μέλλον!