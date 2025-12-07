Επίδομα θέρμανσης πληρωμή: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Οι αιτήσεις για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης 2025-2026 ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και η πρώτη δόση αναμένεται να καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου. Μέχρι τον Μάιο θα έχει δοθεί και η δεύτερη και τελική δόση.

Το ποσό που μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ το ποσό μπορεί να αγγίξει και τα 1.200 ευρώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το επίδομα θέρμανσης δικαιούνται φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια, και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση ατόμων με σύμφωνο συμβίωσης ή έγγαμων ζευγαριών

Στην περίπτωση ατόμων με σύμφωνο συμβίωσης ή έγγαμων ζευγαριών, δικαιούχος ορίζεται ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο, εφόσον υποβάλλουν χωριστή δήλωση.

Ποιες κατοικίες αφορά το επίδομα

Το επίδομα χορηγείται αποκλειστικά για την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη, είτε ενοικιαζόμενη, είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν.

Όσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, η συνολική αξία των ακινήτων του δικαιούχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, με το όριο αυτό να προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Ποιοι εξαιρούνται

Από το επίδομα εξαιρούνται όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι ή εξαρτώμενα μέλη, άτομα με στοιχεία πολυτελούς διαβίωσης, καθώς και όποιοι δεν πληρούν τα απαραίτητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.