Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι

Στις χώρες με τα χαμηλότερα πραγματικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης παραμένει η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΟΟΣΑ η μέση ηλικία αποχώρησης των γυναικών να διαμορφώνεται στα 59,7 έτη και των ανδρών στα 63,2 έτη.

Οι αριθμοί αυτοί κατατάσσουν τη χώρα μας στις χαμηλότερες θέσεις, ως προς τις ηλικίες συνταξιοδότησης, όχι μόνο στον ΟΟΣΑ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο λόγος που σήμερα εξακολουθούν και υπάρχουν τα «παράθυρα» για συνταξιοδότηση σε χαμηλότερες ηλικίες ιδίως στις γυναίκες είναι επειδή πολλοί ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με την ηλικία που κατοχύρωσαν στο μεταβατικό διάστημα από 19/8/2015 ως 31/12/2021.

Αν δηλαδή μια ασφαλισμένη κατοχύρωσε το 2019 να συνταξιοδοτηθεί στα 59 της χρόνια, αυτή θα είναι και η ηλικία αποχώρησης, ακόμη και αν τη συμπληρώνει το 2025 που τα όρια ηλικίας είναι 62 έτη με 40ετία ή 67 με 15ετία.

Παρά τις αλλαγές που έγιναν μετά τον Αύγουστο του 2015 με τον Νόμο 4336/2015, που αύξησε σταδιακά τις ηλικίες συνταξιοδότησης για τους παλαιούς -προ του 1993- ασφαλισμένους, τα όρια ηλικίας διατηρήθηκαν χαμηλότερα από άλλες χώρες. Η προσαρμογή των ηλικιών στον νέο νόμο ολοκληρώθηκε το 2021 και από το 2022 τα όρια ηλικίας των παλαιών ασφαλισμένων εξομοιώθηκαν με αυτά των νέων μετά το 1993 ασφαλισμένων, δηλαδή στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 με 15ετία για την πλήρη σύνταξη και στα 62 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια για τη μειωμένη σύνταξη.

Σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι ηλικίες συνταξιοδότησης σε άλλες χώρες είναι οι εξής:

*Στην Ιταλία, οι γυναίκες αποχωρούν από την εργασία στα 62 έτη και οι άνδρες στα 63.

*Στην Ισπανία, οι ηλικίες είναι 61,8 για τις γυναίκες και 62,1 για τους άνδρες.

*Στη Γερμανία, η μέση ηλικία εξόδου φτάνει τα 63,4 έτη για τις γυναίκες και τα 63,7 για τους άνδρες.

*Στη Δανία, οι αντίστοιχες ηλικίες είναι 63,8 και 64,5, ενώ στη Σουηδία -μια χώρα με ενεργή γήρανση και πολιτικές που ενθαρρύνουν τη μακροχρόνια παραμονή στην εργασία- οι γυναίκες αποχωρούν στα 64,5 έτη και οι άνδρες στα 65,5.

*Στη Νορβηγία, που διαθέτει από τα πιο γενναιόδωρα συστήματα πρόνοιας παγκοσμίως, οι εργαζόμενοι μένουν περισσότερο στην αγορά εργασίας: οι γυναίκες κατά μέσο όρο έως τα 62,4 έτη και οι άνδρες έως τα 64,9.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα μας, από το 2027 η ηλικία για πλήρη σύνταξη θα αναπροσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τις μεταβολές στο προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού άνω των 65 ετών. Αν δηλαδή η Ελληνική Στατιστική Αρχή καταγράψει αύξηση στο προσδόκιμο, η ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξηθεί με αναλογικό τρόπο. Η πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης αυτής θα πραγματοποιηθεί βάσει της εξέλιξης του προσδόκιμου ζωής άνω των 65 ετών στη δεκαετία 2016-2026.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η Ελλάδα αναμένεται να έχει από τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού άνω των 65 ετών έως το 2050.

Οι αλλαγές αυτές θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στους ασφαλισμένους. Οσοι σήμερα προσδοκούν συνταξιοδότηση στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν 1 ή 2 χρόνια παραπάνω – ανάλογα με την πορεία του προσδόκιμου ζωής. Το νέο σύστημα, ουσιαστικά, θεσπίζει έναν «δείκτη γήρανσης», που λειτουργεί ως αυτόματος μηχανισμός αύξησης των ηλικιών συνταξιοδότησης.

Η ηλικία εξόδου «αυξάνει» την εργασία των συνταξιούχων

Η μελέτη του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι σε χώρες με υψηλότερη κανονική ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται και η απασχόληση των ατόμων άνω των 65 ετών, αν και η δυναμική αυτή διαφέρει ανά χώρα, ανάλογα με τις θεσμικές δομές και τα συστήματα πρόωρης εξόδου.

Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, η διακύμανση του ποσοστού απασχόλησης μειώνεται: στην ηλικία 45‑54 ετών, η τυπική απόκλιση πέφτει από 8,2% το 2000 σε 6% το 2023, ενώ για την ηλικία 55‑59 ετών από 13,7% σε 8,1%. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορές ανά χώρα περιορίζονται εκτός από την ηλικία 60‑64, όπου η διακύμανση παραμένει μεγάλη (13,5%).

Η αυξημένη συμμετοχή των συνταξιούχων στο εργατικό δυναμικό δημιουργεί και την ανάγκη επαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Για τους νέους ασφαλισμένους υπάρχουν παράθυρα για σύνταξη πριν τα 62;

Για τους νέους ασφαλισμένους, με έναρξη ασφάλισης από 1ης/1/1993 και μετά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης είναι καθορισμένα στα 62 έτη, με την προϋπόθεση να έχουν 40 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων ως 7 έτη μπορούν να τα εξαγοράσουν από χρόνους στρατιωτικής θητείας, σπουδών, παιδιών και στα 67 έτη αν δεν έχουν 40ετία. Εναλλακτική διέξοδος για σύνταξη στα 62 χωρίς 40ετία είναι η μειωμένη σύνταξη. Δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία μεταβατικές διατάξεις που θα επέτρεπαν την έξοδο πριν τα 62.

Μέση ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας

Χώρες Ανδρες Γυναίκες Ελλάδα 63,2 59,7 Ευρωπαϊκή Ενωση (27 κράτη) 62,6 62,3 ΟΟΣΑ (Μέσος όρος) 64,4 63,1 Λουξεμβούργο 60,5 58,4 Ισλανδία 68,3 65,8 Πολωνία 64,2 61,2 Τσεχία 64 62,2 Φινλανδία 63,7 63,8 Γερμανία 63,7 63,4 Λιθουανία 63,4 63,8 Ηνωμένο Βασίλειο 63,2 62,8 Ουγγαρία 63,2 60,8 Ιταλία 63 62 Ισπανία 62,1 61,8 Σλοβενία 61,9 59,7 Ολλανδία 65 63,9 Νορβηγία 64,9 62,4 Καναδάς 64,9 63,5 Ελβετία 64,6 64 Εσθονία 64,6 65,1 Δανία 64,5 63,8 Σλοβακία 61,7 61,7 Λετονία 61,7 63,2 Αυστρία 61,6 60,9 Τουρκία 61,5 60,2 Βέλγιο 61,1 61,3 Γαλλία 60,7 62,2 Λουξεμβούργο 60,5 58,4 Ιαπωνία 68,3 67 Κολομβία 67,8 60,7 Χιλή 67,3 63,7 Νέα Ζηλανδία 67,3 65,5 Μεξικό 66,9 65,6 Κόστα Ρίκα 66,7 62,2 Πορτογαλία 66,6 64,6 Ισραήλ 66,5 66 Ιρλανδία 66,3 64,9 Σουηδία 65,5 64,5 Νότια Κορέα 65,4 67,4 Ηνωμένες Πολιτείες 65,2 65,3 Αυστραλία 65,1 64,4 Λετονία 61,7 63,2 Αυστρία 61,6 60,9 Βέλγιο 61,1 61,3 Γαλλία 60,7 62,2

Πηγή: ΟΟΣΑ

Συντάξεις από τα 58,5 για μητέρες και στα 55 για γυναίκες με βαρέα [πίνακες]

Σύνταξη με όρια ηλικίας από 58,5 ετών με διατάξεις μητέρων, από 55 ετών με διατάξεις βαρέων για γυναίκες και από 60 ως 62 ετών με «κοινές» διατάξεις κατοχυρώνουν 21 κατηγορίες ασφαλισμένων πού προέρχονται από Tαμεία του ιδιωτικού τομέα και ελευθέρων επαγγελματιών (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ).

Οι κατηγορίες ασφαλισμένων που προέρχονται από το ΙΚΑ, καθώς και από άλλα Ταμεία, οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν μέσα στο 2025, είναι οι εξής:

Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 και συμπληρωμένο το 55ο έτος ως το 2017-2018 για πλήρη σύνταξη πριν τα 62. Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 και συμπληρωμένο το 57ο έτος ως το 2018 για πλήρη σύνταξη πριν τα 62. Με το 57ο έτος μετά το 2019 η πλήρης σύνταξη έχει όριο ηλικίας από 63,3 και άνω. Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 και συμπληρωμένο το 55ο έτος ως το 2017-2018 για μειωμένη σύνταξη πριν τα 62. Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 και το 2011 και συμπληρωμένες τις ηλικίες των 50 και 52 ετών ως το 2019 για μειωμένη σύνταξη πριν τα 62. Γυναίκες με 3.600 βαρέα ένσημα στο ΙΚΑ και συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012, οι οποίες αποχωρούν με πλήρη σύνταξη σε ηλικίες 55, 56 και 57 ετών. Η προϋπόθεση είναι να έχουν 1.000 από τις 3.600 ημέρες στα βαρέα μέσα στα τελευταία 17 χρόνια πριν από την αίτηση για σύνταξη. Αυτό σημαίνει ότι μια ασφαλισμένη 57 ετών το 2025 θα πρέπει να συμπληρώνει 1.000 ημέρες με βαρέα ένσημα από το 2008 ως το 2025. Υπάλληλοι σε ΔΕΚΟ και τράπεζες οι οποίοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για να βγουν στη σύνταξη με διατάξεις 35ετίας και όριο ηλικίας κάτω των 62 ετών, εφόσον η 35ετία συμπληρώθηκε ως το 2021. Παλαιοί ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ (διαδοχική ασφάλιση) που συμπληρώνουν 35ετία ως το 2012 και στα δύο Ταμεία και ηλικίες 58 ή 59 ετών μέχρι το 2021. Ανδρες και γυναίκες με 7.500 βαρέα ένσημα στο ΙΚΑ και συνολικά 10.500 ημέρες ασφάλισης συνταξιοδοτούνται στα 62 με πλήρη και στα 60 με μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε, εφόσον ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται από 1ης/1/2015. Οσοι έχουν τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι 31/12/2015, βγαίνουν με πλήρη πριν τα 62 και μειωμένη πριν τα 60. Ανδρες και γυναίκες με 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα μετά το 2013 και 4.500 στο σύνολο συνταξιοδοτούνται με όριο ηλικίας 62 ετών για πλήρη σύνταξη. Μητέρες ασφαλισμένες πριν το 1993 στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ-τομέας ΤΣΠΕΑΘ, που ως το 2012 είχαν ανήλικο τέκνο και 15ετία με συμπληρωμένο το 50ο ή 52ο έτος ως το 2019 για σύνταξη με όρια ηλικίας από 58,5 ετών (με το 50ό-52ο έτος το 2017) ως 61,10 ετών (με το 50ό-52ο έτος το 2019). Αν οι ηλικίες 50 ή 52 ετών συμπληρωθούν μετά το 2020, παίρνουν πλήρη από 63,7 ετών ως 67 ετών. Μητέρες με ανήλικο από το Ταμείο Νομικών. Παράθυρα για σύνταξη πριν τα 62 μπορούν να αξιοποιήσουν οι γυναίκες δικηγόροι που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 στο Ταμείο Νομικών και είχαν ανήλικο τέκνο ως το 2012 με 21 ως 22 έτη ασφάλισης. Για παράδειγμα, οι ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο το 2010 και το 2011 και 21 ή 22 έτη ασφάλισης αντίστοιχα αποχωρούν φέτος στα 58,5 για πλήρη σύνταξη, εφόσον συμπλήρωσαν το 50ό έτος ως το 2017 και στα 61 εφόσον συμπλήρωσαν το 55ο έτος ως το 2018.

Σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ασφαλισμένων πριν το 1993 σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών διαμορφώνονται για φέτος ως εξής:

Μητέρες που είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2010 με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 50ό έτος της ηλικίας τους έως το 2017 αποχωρούν οποτεδήποτε για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 58,5 ετών. Μετά το 2017 τα όρια ηλικίας για όσες συμπληρώνουν τα 50 ανεβαίνουν στα 60,2, στα 61,3 κ.ο.κ., σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τις μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 25ετία με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Μητέρες που είχαν το 2012 την απαραίτητη 25ετία με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 αποχωρούν με πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 61 ετών. Τρίτεκνες μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία που ζητούν οι καταστατικές διατάξεις των Ταμείων τους μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας.

4.Τρίτεκνες μητέρες που είχαν το 2011 την απαραίτητη 20ετία και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017 αποχωρούν με όριο ηλικίας ως 58,5 ετών.

Τρίτεκνες μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 αποχωρούν με όριο ηλικίας 61 ετών.

Τα όρια ηλικίας για 5 κατηγορίες ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ

Πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ μπορούν να βγουν στη σύνταξη στα 62, με τις εξής προϋποθέσεις:

Σύνταξη στα 62 χωρίς 40ετία μπορούν να κλειδώσουν το 2025 οι άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων (ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ) εφόσον συμπληρώνουν 35ετία ως το 2012. Σύνταξη στα 62 κατοχυρώνουν όλοι οι επαγγελματίες εφόσον συμπληρώνουν συνολικό χρόνο ασφάλισης, 40 ετών είτε σε ένα Ταμείο είτε σε περισσότερα. Η 40ετία συμπληρώνεται και με πλασματικά έτη, για να αποφύγουν την έξοδο στα 67. Σύνταξη χωρίς να έχουν 40ετία κατοχυρώνουν οι γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ, αρκεί να συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης ως το 2012. Για την 35ετία μπορούν να αναγνωρίσουν ως 5 πλασματικά έτη ασφάλισης. Οσες έχουν κλείσει το 62ο έτος της ηλικίας τους ως το 2024 μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε. Σύνταξη πριν από τα 67 μπορούν να πάρουν οι ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ που μέχρι 31/12/2010 είχαν 25ετία σε ΤΣΜΕΔΕ και Ταμείο Νομικών και 21,6 έτη στο ΤΣΑΥ. Κριτήριο είναι το πότε συμπληρώνουν το 60ό έτος. Σε ηλικίες 65 και 66 ετών βγαίνουν όσες έκλεισαν τα 60 το 2020 και 2021. Μειωμένη σύνταξη στα 62 κατοχυρώνουν οι νέοι από 1ης/1/1993 και μετά ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων. Για παράδειγμα, νέος επαγγελματίας που λόγω σπουδών ασφαλίστηκε το 1993 σε ηλικία 30 ετών μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη το 2025 που κλείνει το 62ο έτος της ηλικίας του, αρκεί να έχει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης χωρίς διακοπή την τελευταία 5ετία.

Πόσες αποφάσεις βγαίνουν κάθε μήνα και πόσες συντάξεις είναι σε εκκρεμότητα;

Στο πρώτο τρίμηνο εκδόθηκαν 50.566 αποφάσεις απονομής συντάξεων έναντι 48.041 νέων αιτήσεων. Σε λίστα αναμονής τον Μάρτιο του 2025 βρίσκονταν 16.150 εκκρεμείς συντάξεις με καθυστέρηση απονομής ως και 2 χρόνια. Από το ΙΚΑ ήταν σε εκκρεμμότητα 5.751 αιτήσεις συνταξιοδότησης, από τον ΟΑΕΕ 3.508 αιτήσεις, από τον ΟΓΑ ήταν σε εκκρεμμότητα 2.459 αιτήσεις, από το ΕΤΑΑ ήταν σε εκκρεμότητα 2.358 αιτήσεις, από το Δημόσιο 1.482 αιτήσεις. Στις επικουρικές εκκρεμούν 34.000 αιτήσεις.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν από 36 ως 40 έτη ασφάλισης παίρνουν ετήσια προσαύξηση 2,55% στα ποσοστά αναπλήρωσης και από 39,81% στα 36 έτη φτάνουν στο 50% για την 40ετία.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι που θα πάρουν μειωμένη σύνταξη υποβάλλοντας αίτηση πέντε χρόνια νωρίτερα (στα 62 αντί 67) θα έχουν περικοπή 30% στην εθνική σύνταξη. Με 20 έτη ασφάλισης και άνω, θα λάβουν εθνική σύνταξη 305,48 ευρώ (αντί 436,40 ευρώ).

Πλήρης σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ (*)

Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 59,6 το 2018 61 το 2019 62,6 το 2020 64 το 2021 65,6 το 2022 67 Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο Ηλικία 57 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 60,9 το 2018 62 το 2019 63,3 το 2020 64,6 το 2021 65,9 το 2022 67

Μειωμένη σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ (*)

Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011 το 2017 58,5 το 2018 60,2 το 2019 61,10 από 1ης/1/2020 62 Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2012 Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 59,6 το 2018 61 Από 1ης/1/2019 62

(*)ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992.

Σύνταξη ΙΚΑ με 10.500 ένσημα (και με διαδοχική ασφάλιση)

Με 10.500 ένσημα ως το 2011 (και 10.800 για συνταξιοδότηση) Ηλικία 58 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 59,6 το 2018 60 το 2019 60,6 το 2020 61 το 2021 61,6 το 2022 62 Με 10.500 ένσημα το 2012 (και 11.100 για συνταξιοδότηση) Ηλικία 59 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 60,2 το 2018 60,6 το 2019 60,11 το 2020 61,3 το 2021 61,8 το 2022 62

Πλήρης και μειωμένη σύνταξη με βαρέα στο ΙΚΑ (άνδρες-γυναίκες)

Με 10.500 ένσημα συνολικά και 7.500 στα «βαρέα» Ηλικία συνταξιοδότησης Πλήρης σύνταξη Μειωμένη σύνταξη το 2012 56,6 54,6 το 2013 60,9 58,9 το 2014 61,6 59,6 από 1ης/1/2015 62 60

Πλήρης σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Με 25ετία και ανήλικο το 2010-2011 Ηλικία 50- 52 Ηλικία συνταξιοδότησης 2017 58,5 2018 60,2 2019 61,1 2020 63,7 2021 65,3 2022 67 Με 25ετία και ανήλικο το 2012 Ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης 2017 59,6 2018 61 2019 62,6 2020 64 2021 65,6 2022 67

Μειωμένη σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Με ανήλικο και 25ετία το 2011 Ηλικία 50 Ηλικία συνταξιοδότησης 2017 58,5 2018 60,2 2019 61,1 Από 1ης/1/2020 62 Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2012 Ηλικία 53 Ηλικία συνταξιοδότησης 2017 59,6 2018 61 Από 1ης/1/2019 62

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από ΟΑΕΕ (και ΕΤΑΑ-άνδρες)

Με 35ετία ως το 2012 Ηλικία 60 Ηλικία συνταξιοδότησης Το 2018 61 Το 2019 61,3 Το 2020 61,6 Το 2021 61,9 Το 2022 62 με 40ετία Με 35ετία μετά το 2013 62 και 40 έτη Με λιγότερα από 40 έτη 67

Τα όρια ηλικίας για γυναίκες στο ΕΤΑΑ (χωρίς 35ετία)

Απαιτούμενα έτη ως το 2010: 21,6 για ΤΣΑΥ – ΤΣΜΕΔΕ και 25 για Τ. Νομικών Ηλικία 60 Ηλικία συνταξιοδότησης Το 2018 63,6 Το 2019 64,5 Το 2020 65,3 Το 2021 66,2 Το 2022 67, ή 62 με 40 έτη Με τα ίδια έτη (21,6-25) από 2011 και μετά 67 (ή 62 με 40ετία)

Οι νέες συντάξεις του 2025 (πλήρη ποσά) για ασφαλισμένους από ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών

Συντάξιμος μισθός 2025 Σύνταξη με 30 έτη Σύνταξη με 35 έτη Σύνταξη με 40 έτη 3.595 € 1.384 € 1.778 € 2.234 € 2.634 € 1.131 € 1.259 € 1.754 € 2.212 € 1.020 € 1.227 € 1.543 € 1.953 € 951 € 1.150 € 1.413 € 1.710 € 887 € 1.039 € 1.292 € 1.620 € 863 € 1.004 € 1.246 € 1.526 € 839 € 1.033 € 1.200 € 1.454 € 820 € 951 € 1.164 € 1.325 € 786 € 906 € 1.099 € 1.263 € 770 € 1.778 € 1.068 €

Πλήρης και μειωμένη σύνταξη με 25 και 30 έτη ασφάλισης το 2025

Συντάξιμος μισθός 2025 Σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης Πλήρης Μειωμένη Πλήρης Μειωμένη 900 € 622 € 491 € 674 € 543 € 1.020 € 647 € 516 € 705 € 574 € 1.140 € 671 € 541 € 737 € 606 € 1.260 € 696 € 565 € 769 € 638 € 1.380 € 721 € 590 € 800 € 669 € 1.500 € 746 € 615 € 832 € 701 € 1.620 € 770 € 640 € 864 € 733 € 1.740 € 795 € 664 € 895 € 764 € 1.860 € 820 € 689 € 927 € 796 € 1.980 € 845 € 714 € 959 € 828 €

*Ποσά συντάξεων μικτά

Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν φέτος (από 59,7 ετών) και πόσα θα πάρουν [πίνακες]

Σύνταξη με όρια ηλικίας που είναι 59,7 ετών κατά μέσο όρο για τις γυναίκες και 63,2 ετών για τους άνδρες μπορούν να κατοχυρώσουν φέτος 33 κατηγορίες ασφαλισμένων -κατά κανόνα με ένσημα πριν το 1993- σε Ταμεία του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, καθώς και στους φορείς των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.

Οι μέσες ηλικίες συνταξιοδότησης που ισχύουν για τους Ελληνες ασφαλισμένους προκύπτουν από τον επίσημο πίνακα που περιλαμβάνεται στην τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και παγκοσμίως.

Ευνοϊκές διατάξεις για να συνταξιοδοτηθούν το 2025 με όρια ηλικίας από 56 ετών για μειωμένη σύνταξη και από 58,5 ως 61,6 ετών για πλήρη σύνταξη ισχύουν για 12 κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που διορίστηκαν μεταξύ 1983-1992.

Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

Μητέρες ασφαλισμένες στο Δημόσιο με 25ετία ως το 2010 και ανήλικο τέκνο είτε κατά το 2010 είτε και μεταγενέστερα. Γονείς ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε μεταγενέστερα και κλεισμένο το 52ο έτος της ηλικίας τους ως το 2017. Γονείς ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο το 2012 ή μεταγενέστερα και κλεισμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους ως το 2018. Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι με 20ετία ως τα 2010, με 21 έτη το 2011 και με 23 έτη το 2012. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία ως το 2010 και συμπληρωμένες τις ηλικίες των 55 ετών οι γυναίκες και των 60 ετών οι άνδρες ως το 2022 για μειωμένη σύνταξη. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 και συμπληρωμένη την ηλικία των 56 ετών ως το 2022 για μειωμένη σύνταξη. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2012 και συμπληρωμένη την ηλικία των 58 ετών ως 2022 για μειωμένη σύνταξη. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη πριν τα 62 ή και στα 62 χωρίς να χρειαστεί να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης, εφόσον έκλεισαν το 58ο έτος με 35ετία ως το 2021. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και ως το 2021 είχαν 36 έτη ασφάλισης και κλεισμένο το 58ο έτος. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 και 37 έτη συνολικά ως το 2021 (μαζί με εξαγορές πλασματικού χρόνου) με συμπληρωμένο το 59ο έτος της ηλικίας τους ως το 2021. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 μαζί με ένσημα και από τον ιδιωτικό τομέα πριν το 1983 και έφτασαν να έχουν 37 έτη συνολικά ως το 2021. Σε αυτήν την περίπτωση αποχωρούν φέτος με όριο ηλικίας 60,5 ετών, εφόσον συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 202. Ασφαλισμένοι στους ΟΤΑ (οδηγοί, οδοκαθαριστές κ.ά.) με 12 έτη ασφάλισης στα βαρέα μέχρι τις 31/12/2012, οι οποίοι αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στο 58ο έτος. Οσοι έχουν τα 12 έτη ασφάλισης στα βαρέα ΟΤΑ μετά την 1η/1/2013 αποχωρούν με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 60ό έτος.

Όριο ηλικίας ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης

Ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης οι ασφαλισμένοι από το Δημόσιο που βγαίνουν φέτος στη σύνταξη είναι οι εξής:

Ανδρες και γυναίκες γεννηµένοι το 1962 και 1963 με 25ετία έως και 31-12-2010 και 35 έτη συνολικά το 2020 ή το 2021. Αποχωρούν με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 61 ετών και 61,6 μηνών αντίστοιχα. Ανδρες και γυναίκες γεννηµένοι το 1962 και το 1963 με 25ετία έως και 31-12-2011, και 36 έτη συνολικά µέχρι το 2021. Αποχωρούν με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 61 και 61 ετών και 6 μηνών αντίστοιχα. Ανδρες και γυναίκες γεννηµένοι το 1964 και το 1965 με 25ετία έως και 31-12-2010, και με 37 έτη συνολικά µέχρι και την 31-12-2020. Αποχωρούν με όριο ηλικίας 59,5 ετών και 60,3 ετών αντίστοιχα. Στην 37ετία συνυπολογίζεται και τυχόν χρόνος ασφάλισης πριν τον διορισμό στο Δημόσιο.

Για ειδικές κατηγορίες, όπως οι μητέρες με ανάπηρο ή ανίκανο τέκνο προς εργασία προβλέπεται η συνταξιοδότηση στα 50 με 25ετία οποτεδήποτε.

Πότε βγαίνουν οι γονείς Δημοσίου με ανήλικο

Οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μπορούν να πάρουν σύνταξη με διατάξεις ανήλικου τέκνου ή τριτέκνων το 2025 ως εξής:

*Μητέρα ανηλίκου με 25ετία το 2010 που γεννήθηκε τον 2ο/1967 συμπλήρωσε το 50ό έτος της ηλικίας της το 2017 μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών που συμπληρώνει το 2025.

*Πατέρας ανηλίκου με 25ετία το 2011 που γεννήθηκε τον 4ο/1965 συμπλήρωσε το 52ο έτος της ηλικίας του το 2017 και μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών που συμπληρώνει το 2025.

*Τρίτεκνες μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ-τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2025 ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Οι νέες συντάξεις ανάλογα με τα έτη ασφάλισης

Στον σχετικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» οι νέες συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν φέτος με καθεστώς πλήρους ή μειωμένης σύνταξης διαμορφώνονται ως εξής:

Καθηγητής ΑΕΙ που θα συνταξιοδοτηθεί το 2025 με 40 έτη και συντάξιμο μισθό 3.222 ευρώ θα πάρει πλήρη σύνταξη 2.048 ευρώ μικτά. Ασφαλισμένος του Δημοσίου που θα συνταξιοδοτηθεί με 38 έτη το 2025 και συντάξιμες αποδοχές 2.126 ευρώ θα πάρει πλήρη σύνταξη 1.391 ευρώ.

3.Δημόσιος υπάλληλος που θα συνταξιοδοτηθεί με 36 έτη το 2025 και συντάξιμες αποδοχές 1.710 ευρώ θα πάρει πλήρη σύνταξη 1.117 ευρώ.

Τα ποσά για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη το 2025 με 25 ως 30 έτη ασφάλισης διαμορφώνονται ως εξής:

*Με 25 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 900 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 622 ευρώ και η μειωμένη είναι 491 ευρώ.

*Με 27 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.260 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 703ευρώ και η μειωμένη είναι 592 ευρώ.

*Με 29 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.500 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 814 ευρώ και η μειωμένη είναι 683 ευρώ.

*Με 30 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.980 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 959 ευρώ και η μειωμένη είναι 828 ευρώ.

Πόσες αιτήσεις συνταξιοδότησςης υποβλήθηκαν ως τώρα για το 2025;

Ο αριθμός των νέων συνταξιοδοτήσεων παραμένει υψηλός και για το 2025, καθώς στο πρώτο τρίμηνο υποβλήθηκαν ήδη 48.041 νέες αιτήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων ανήκουν στην κατηγορία γήρατος και ακολουθούν οι συντάξεις αναπηρίας και θανάτου. Πέρυσι το ίδιο διάστημα είχαν υποβληθεί 51.568 αιτήσεις και συνοκλικά 197.228 για όλο το 2024. Με τον ρυθμό που υποβάλλονται οι αιτήσεις αναμένεται ότι και το 2025 ο τελικός αριθμός των συνταξιοδοτήσεων μπορεί να προσεγγίσει τα περσινά επίπεδα και να διαμορφωθεί μεταξύ 180.000 και 190.000.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο



1.Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2011

Ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2017 58,5 το 2018 60,2 το 2019 61,1 το 2020 63,7 το 2021 65,3 Από 1ης/1/2022 67

2.Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2012

Ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2017 59,6 το 2018 61 το 2019 62,6 το 2020 64 το 2021 65,6 Από 1ης/1/2022 67

3.Σύνταξη με 35 έτη στο σύνολο (25ετία ως το 2010)

35 έτη Ηλικία στην 35ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2019 58 60,5 το 2020 58 61 το 2021 58 61,5 Από 1ης/1/2022 58 62 αι 40 έτη

4.Σύνταξη με 37 έτη στο σύνολο (25ετία ως το 2010)

37 έτη Ηλικία στην 37ετια Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2019 55 59,5 το 2020 55 60,3 το 2021 55 61,2 Από 1ης/1/2022 55 62 αι 40 έτη

Σύνταξη με 36 έτη στο σύνολο (25ετία το 2011)

36 έτη Ηλικία στην 36ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2019 58 60,5 το 2020 58 61 το 2021 58 61,5 Από 1ης/1/2022 58 62 αι 40 έτη

Σύνταξη με 37 έτη στο σύνολο (25ετία το 2012)

37 έτη Ηλικία στην 37ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2018 59 60,6 το 2019 59 60,11 το 2020 59 61,3 το 2021 59 61,8 Από 1ης/1/2022 59 62 και 40 έτη

Οι συντάξεις για ασφαλισμένους του δημόσιου τομέα με αίτηση το 2025

Συντάξιμος μισθός 2002-2025 Σύνταξη με 36 έτη Σύνταξη με 38 έτη Σύνταξη με 40 έτη 3.222 € 1.719 € 1.883 € 2.048 € 2.905 € 1.593 € 1.741 € 1.889 € 2.634 € 1.485 € 1.619 € 1.754 € 2.540 € 1.447 € 1.577 € 1.707 € 2.355 € 1.374 € 1.494 € 1.614 € 2.212 € 1.317 € 1.430 € 1.543 € 2.126 € 1.283 € 1.391 € 1.500 € 1.953 € 1.214 € 1.314 € 1.413 € 1.919 € 1.201 € 1.298 € 1.396 € 1.765 € 1.139 € 1.229 € 1.319 € 1.710 € 1.117 € 1.204 € 1.292 € 1.620 € 1.081 € 1.164 € 1.246 € 1.526 € 1.044 € 1.122 € 1.200 € 1.398 € 993 € 1.064 € 1.135 €

*Ποσά συντάξεων μικτά.

Οι συντάξεις (πλήρη και μειωμένη) με 25, 27, 29 και 30 έτη ασφάλισης το 2025

Συντάξιμος μισθός 2002-2025 Σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 27 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 29 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης Πλήρης Μειωμένη Πλήρης Μειωμένη Πλήρης Μειωμένη Πλήρης Μειωμένη 900 € 622 € 491 € 641 € 510 € 663 € 532 € 674 € 543 € 1.020 € 647 € 516 € 668 € 537 € 693 € 562 € 705 € 574 € 1.140 € 671 € 541 € 696 € 565 € 723 € 592 € 737 € 606 € 1.260 € 696 € 565 € 723 € 592 € 753 € 622 € 769 € 638 € 1.380 € 721 € 590 € 750 € 619 € 784 € 653 € 800 € 669 € 1.500 € 746 € 615 € 778 € 647 € 814 € 683 € 832 € 701 € 1.620 € 770 € 640 € 805 € 674 € 844 € 713 € 864 € 733 € 1.740 € 795 € 664 € 832 € 701 € 874 € 743 € 895 € 764 € 1.860 € 820 € 689 € 859 € 728 € 904 € 773 € 927 € 796 € 1.980 € 845 € 714 € 887 € 756 € 935 € 804 € 959 € 828 €

*Ποσά συντάξεων μικτά

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»