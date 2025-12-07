ΗΠΑ και Ρωσία έρχονται πιο κοντά: «Συμφωνούμε με το όραμα Τραμπ» διαμηνύει η Μόσχα

Και ξαφνικά... αμερικανορωσική προσέγγιση. Και μάλιστα σε δομικά, ιδεολογικά θέματα, ικανά να φέρουν τις δύο υπερδυνάμεις πιο κοντά.

Την Κυριακή, το Κρεμλίνο καλωσόρισε τη νέα εθνική στρατηγική ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και δήλωσε ότι σε μεγάλο βαθμό συμφωνεί με τις δικές της αντιλήψεις, σημειώνοντας για πρώτη φορά ότι η Μόσχα επαινεί τόσο θερμά ένα τέτοιο έγγραφο από τον πρώην αντίπαλό της στον Ψυχρό Πόλεμο.

Η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ περιέγραφε το όραμα του Τραμπ ως «ευέλικτο ρεαλισμό» και υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αναβιώσουν τη Δόγμα Μονρόε του 19ου αιώνα, που δήλωνε ότι το Δυτικό Ημισφαίριο αποτελεί ζώνη επιρροής της Ουάσινγκτον.

Η στρατηγική, υπογεγραμμένη από τον Τραμπ, προειδοποιούσε επίσης ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική εξαφάνιση», ότι είναι «κεντρικό» συμφέρον των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί να επαναφέρει τη στρατηγική σταθερότητα με τη Ρωσία.

«Οι προσαρμογές που βλέπουμε αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στο όραμά μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε ρεπόρτερ της κρατικής τηλεόρασης, όταν ρωτήθηκε για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ.

Τέτοια θερμή δημόσια συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον σε θέματα που αφορούν τα θεμέλια της παγκόσμιας πολιτικής είναι σπάνια, αν και συνεργάστηκαν στενά μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 για την επιστροφή των πυρηνικών όπλων από πρώην σοβιετικές δημοκρατίες στη Ρωσία, και μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

Η στρατηγική του Τραμπ συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τη ρωσική άποψη

Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Μόσχα περιέγραφε τις ΗΠΑ ως ένα παρακμιακό καπιταλιστικό κράτος καταδικασμένο από τις ιστορικές βεβαιότητες του μαρξισμού, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1983 αποκαλούσε τη Σοβιετική Ένωση «κακό» και «πυρήνα του κακού στον σύγχρονο κόσμο».

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η Μόσχα εξέφραζε ελπίδες για συνεργασία με τη Δύση, αλλά καθώς η Ουάσινγκτον προωθούσε τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, όπως προβλεπόταν στη στρατηγική του προέδρου Μπιλ Κλίντον το 1994, οι εντάσεις άρχισαν να αυξάνονται. Η κατάσταση έφτασε σε σημείο κρίσης υπό την ηγεσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, που ανέλαβε την κορυφή του Κρεμλίνου την τελευταία μέρα του 1999.

Όταν ρωτήθηκε για τη δέσμευση στο αμερικανικό έγγραφο να τερματιστεί «η αντίληψη και η πρόληψη της πραγματικότητας του ΝΑΤΟ ως συνεχώς επεκτεινόμενης συμμαχίας», ο Πεσκόφ δήλωσε ότι αυτό είναι ενθαρρυντικό.

Ωστόσο, ο Πεσκόφ προειδοποίησε επίσης ότι το αμερικανικό «βαθύ κράτος» βλέπει τον κόσμο διαφορετικά από τον Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποιεί τον όρο για να περιγράψει ένα υποτιθέμενα εδραιωμένο δίκτυο αξιωματούχων των ΗΠΑ που επιδιώκουν να υπονομεύσουν όσους αμφισβητούν το status quo, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου. Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει «βαθύ κράτος» και ότι ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του προωθούν θεωρίες συνωμοσίας για να δικαιολογήσουν την ενίσχυση της εξουσίας του εκτελεστικού κλάδου.

Ουάσινγκτον και Μόσχα κοιτάζουν προς την Κίνα

Από την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι στρατηγικές των ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τη Μόσχα ως επιτιθέμενο ή απειλή που επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει τη μεταψυχροπολεμική τάξη δια της βίας.

Σε σχόλιά του προς το κρατικό πρακτορείο TASS, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι το να καλείται σε συνεργασία με τη Μόσχα για θέματα στρατηγικής σταθερότητας, αντί να περιγράφεται ως άμεση απειλή, είναι ένα θετικό βήμα.

Επίθεση του Τραμπ τζούνιορ στην Ουκρανία

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωτότοκος γιος του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πατέρας του ενδέχεται να αποσυρθεί από τη διαδικασία ειρήνευσης στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας πως το ζήτημα δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους Αμερικανούς και αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα πιο αποτελεσματικό σχέδιο.

Μιλώντας σε εκτενή συζήτηση στο Sky News, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τις πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες της αμερικανικής κυβέρνησης ανά τον κόσμο.

Ο Τραμπ Τζούνιορ μιλούσε με την ιδιότητα του επιχειρηματία, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα «America First» για επενδύσεις στην αμυντική τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη (AI), συνδέοντας άμεσα τη σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο με την οικονομική ευημερία.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν θεωρεί πιθανό ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αποχωρήσει από τη διαδικασία για την Ουκρανία, απάντησε: «Νομίζω πως μπορεί να το κάνει. Αυτό που είναι καλό με τον πατέρα μου και τον κάνει μοναδικό είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει. Είναι απρόβλεπτος». Υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον «ο ηλίθιος με το καρνέ επιταγών».

«Οι διεφθαρμένοι πλούσιοι της Ουκρανίας εγκατέλειψαν τη χώρα τους»

O Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ανέφερε επίσης ότι οι «διεφθαρμένοι» πλούσιοι της Ουκρανίας εγκατέλειψαν τη χώρα τους, αφήνοντας «αυτούς που θεωρούσαν ως την αγροτική τάξη» να πολεμήσουν. Κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι συνεχίζει τον πόλεμο για να αποφύγει την ήττα στις επόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η διαρκής αναγνώρισή του από την αριστερά τον καθιστά σχεδόν «θεότητα», ενώ η χώρα του είναι «πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία».

Επίσης, επέκρινε την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, λέγοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς απλώς αύξησαν την τιμή του πετρελαίου, από την οποία η Ρωσία μπορούσε να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο. Περιέγραψε το ευρωπαϊκό σχέδιο ως «θα περιμένουμε να χρεοκοπήσει η Ρωσία – αυτό δεν είναι σχέδιο».

Είπε ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2022 συνάντησε μόνο τρία άτομα που θεωρούσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία ως ένα από τα 10 σημαντικότερα ζητήματα. Ο κίνδυνος να μεταφέρουν βενεζουελάνικα σκάφη το ναρκωτικό φεντανύλη στις ΗΠΑ ήταν, όπως είπε, «πολύ πιο σαφής και άμεσος κίνδυνος από οτιδήποτε συμβαίνει στην Ουκρανία ή τη Ρωσία».

«Super cars στο Μονακό με ουκρανικές πινακίδες»

Ο Τραμπ Τζούνιορ ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι είχε παρατηρήσει αυτό το καλοκαίρι σε μια μέρα στο Μονακό ότι το 50% των σούπερ αυτοκινήτων, όπως Bugatti και Ferrari, είχαν ουκρανικές πινακίδες. «Πιστεύετε ότι αυτά τα κέρδισαν στην Ουκρανία;», ρώτησε.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα νέες προσπάθειες για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία.

