ΠΑΟΚ - Άρης, Λουτσέσκου: «Πρέπει να χτιστεί ένα άγαλμα για τον Τάισον στην Τούμπα»

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το παιχνίδι αλλά και την κατάσταση του Γιακουμάκη: «Το παιχνίδι ήταν τοπ. Η διαφορά είναι... μικρή στο σκορ. Η ομάδα έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο, πως υπήρχε θέληση, πως αμύνθηκε πως κυριάρχησε και δημιούργησε ευκαιρίες. Παίξαμε κόντρα σε έναν αντίπαλο που είναι δύσκολος για τον καθένα και έχει ποιότητα. Είμαι ευχαριστημένος για τους τρεις βαθμούς αλλά πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, κρατώντας τη νοοτροπία που είχαμε στο παιχνίδι.

Όσον αφορά τον Γιακουμάκη, έχω δει πολλά παιχνίδια τοπ επιπέδου για αυτόν φέτος. Σήμερα ήταν η μέρα που σκόραρε δύο γκολ, αλλά και στα προηγούμενα ματς σκόραρε σημαντικά τέρματα. Εγώ σαν προπονητής πρέπει να βλέπω πέρα από αυτό. Παίζει για την ομάδα και για μένα είναι σημαντικό να έχω έναν επιθετικό που παίζει με αυτόν τον τρόπο».

Για το σκηνικό με τον Χιμένεθ στο τέλος: «Τίποτα δεν έγινε στο τέλος. Περάσαμε απλά κοντά στο τέλος τίποτα περισσότερο».

Για την αποτίμηση του πρώτου γύρου: «Τι να πω για αυτό; Είναι ένα παιχνίδι, τρεις πόντοι και ένα τοπ παιχνίδι από την ομάδα. Έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο. Παίζουμε ανά τρεις μέρες και κόντρα σε δύσκολους αντιπάλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ταξιδεύουμε και παίζουμε κόντρα σε ομάδες που είναι πιο ξεκούραστες. Νομίζω ότι δείχνουμε ότι είμαστε πολύ δυνατό γκρουπ και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Το μαχητικό πνεύμα. Θα κάνουμε τοπ παιχνίδια όπως σήμερα, αλλά θα πρέπει να κρατάμε το πνεύμα μας σε πολύ ψηλό επίπεδο».

Για τον Κωνσταντέλια: «Δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί να είναι στο 100%. Είναι νέος οπότε φυσιολογικά θα πρέπει να είναι πιο γρήγορα σε τοπ επίπεδο, αλλά ακόμα... παλεύουμε με τους γιατρούς για το πόσο θα παίξει. Δύο λεπτά λιγότερα ή περισσότερα. Πολύ κρίσιμο το σημείο για να μην πάθει επιπλοκή. Είναι ένας παίκτης πολύ σημαντικός και για την ομάδα. Αποφασιστικός παίκτης. Έχουμε πλέον παραπάνω επιλογές. Όποιος παίκτης λείπει τώρα είναι σημαντικός».

Για το αν ο Μύθου πλέον διαχειρίζεται αλλιώς και για τον Τάισον: «Υπάρχουν τρεις παράμετροι. Η ομάδα ήταν φανταστική όλοι έδωσαν τα πάντα. Νομίζω πρέπει να φτιαχτεί ένα άγαλμα εδώ για τον Τάισον. Για την ποιότητα, τη διάθεση και το παράδειγμα που είναι. Ο Μύθου κάνει βήματα μπροστά με ηρεμία και χωρίς πίεση. Μπαίνει παίζει παιχνίδια και κερδίζει εμπειρία και παραστάσεις. Αυτό που θέλω από αυτόν είναι να παλεύει παραπάνω. Να συνεχίσει και να βελτιώσει τη μαχητικότητά του. Να κερδίσει παραπάνω μπάλες και να παλεύει όλες τις μπάλες. Σήμερα ο κύριος χαρακτήρας της νίκης ήταν η ομάδα. Μπορεί κάποιοι να μην έπαιξαν φανταστικά αλλά ο καθένας είχε τη δική του συνεισφορά. Όλοι είχαν αυτό το μαχητικό πνεύμα και πάλεψαν για την ομάδα. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και όλοι πρέπει να δίνουν το 100%».