Πέθανε ο Ντρου Στρούζαν, ο δημιουργός πίσω από τις πιο διάσημες κινηματογραφικές αφίσες

Ήταν περισσότερο γνωστός για τις σχεδιασμένες στο χέρι αφίσες του, όπως για τα έξι πρώτα «Star Wars» και τον «Indiana Jones»

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τα εμβληματικά σχέδια του Drew Struzan

Ο εμβληματικός καλλιτέχνης εικονογράφος Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ήταν γνωστός για τον σχεδιασμό αφισών των μεγαλύτερων κινηματογραφικών επιτυχιών.

Ο θάνατος του Στρούζαν επιβεβαιώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του μάνατζέρ του και της οικογένειάς του την Τρίτη. Ο μάνατζέρ του, Γκρεγκ, έγραψε ότι ο καλλιτέχνης απεβίωσε στις 13 Οκτωβρίου: «Με βαριά καρδιά πρέπει να σας πω ότι ο Ντρου Στρούζαν έφυγε από αυτόν τον κόσμο από χθες, 13 Οκτωβρίου. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζετε όλοι πόσες φορές μου εξέφρασε τη χαρά που ένιωθε γνωρίζοντας πόσο εκτιμούσατε την τέχνη του».

https://www.instagram.com/p/DPy0ZUEEVnt/

Η οικογένειά του σε ξεχωριστή ανάρτηση, αποκάλυψε ότι ο Ντρου Στρούζαν έδινε μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ: «Ο Ντρου ήταν μια δύναμη της φύσης. Σαν ανεμοστρόβιλος, δεν μπορούσε να σταματήσει ούτε να δαμαστεί ούτε να χειραγωγηθεί. Η δύναμή του δεν έφθινε ποτέ. Αυτή η ασθένεια, αυτή η συγκεκριμένη ασθένεια, του στέρησε τον αέρα. Δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει δυνατά. Σεβόμασταν αυτή την επιμονή, την ικανότητά του να κρατάει τη φωτιά μέσα του που συνέχιζε να μαίνεται».

Στρούζαν

Ο Ντρου Στρούζαν

«Καθημερινά φρόντιζε τη φλόγα εξετάζοντας τους πίνακες εκείνων που θαύμαζε εδώ και καιρό, Βαν Γκογκ, Γκωγκέν και Σεζάν. Οι ιμπρεσιονιστές που αγωνίστηκαν επιμελώς ενάντια στο status quo. Ήταν τιμή μας να φροντίζουμε αυτή τη λάμψη. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να αναλογιστείτε τι σας έφερε. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη αγάπη και ομορφιά» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Γεννημένος το 1947 στο Όρεγκον, ο Στρούζαν μεγάλωσε με αστείρευτη φαντασία και από μικρός ζωγράφιζε πάνω σε ό,τι έβρισκε. Σπούδασε στο ArtCenter College of Design στην Πασαντίνα εικονογράφηση και διαμόρφωσε το μοναδικό του ύφος ρεαλιστικό αλλά και ονειρικό, με έντονη χρήση φωτός και σκιάς. Τα πρώτα του έργα ήταν εξώφυλλα δίσκων για συγκροτήματα όπως οι Bee Gees και Earth, Wind & Fire.

O Στρούζαν ήταν περισσότερο γνωστός για τις περίτεχνα ζωγραφισμένες και σχεδιασμένες στο χέρι αφίσες του για εμβληματικές ταινίες όπως οι έξι αρχικές της σειράς «Star Wars» και το franchise «Indiana Jones».

Άλλα εξίσου γνωστά του σχέδια έχουν χρησιμοποιηθεί στις ταινιές: Back to the Future, The Goonies, The Shawshank Redemption, E.T.: The Extra Terrestrial, Blade Runner, Big Trouble in Little China, Coming to America, First Blood, Hellboy, The Thing και η αμερικανική αφίσα για την ταινία Harry Potter and the Philosopher’s Stone.

Back To The Future

Αφίσα για τo "Back To The Future" από τον Drew Struzan

Αφού ολοκλήρωσε τα έργα του για την ταινία Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, ο Στρούζαν ανακοίνωσε τη συνταξιοδότησή του τον Σεπτέμβριο του 2008. Αποσύρθηκε άλλες τρεις φορές το 2012, το 2015 και το 2019.

The Thing

Αφίσα για την ταινία "The Thing"

Για την επιστροφή του το 2012, συνεργάστηκε με τη Mondo για ένα εξώφυλλο του «The Dark Tower» του Στίβεν Κινγκ. Κατά την επιστροφή του το 2015 σχεδίασε τις αφίσες για το ντοκιμαντέρ του 2015 «Batkid Begins: The Wish Heard Around The World» και το «Star Wars: The Force Awakens». Στην τελευταία του επιστροφή τον Ιανουάριο του 2019 δημιούργησε τρεις ξεχωριστές αφίσες για την τριλογία ταινιών «How to Train Your Dragon».

Dark Tower - King

Eξώφυλλο για το «The Dark Tower» του Stephen King

Batkid Begins

Το σχέδιο για το ντοκιμαντέρ "Batkid Begins: The Wish Heard Around the World"(2015)

Προσεγγίστηκε από τον καλλιτέχνη Τσαρλς Γουάιτ III, ο οποίος είχε προσληφθεί από τον Ντέιβιντ Βάιτζνερ, αντιπρόεδρο διαφήμισης της 20th Century Fox, για να δημιουργήσει ένα νέο σχέδιο αφίσας για την επανέκδοση του «Star Wars» το 1978. Ο Γουάιτ προσέλαβε τον Στρούζαν για να βοηθήσει στη ζωγραφική των ανθρώπινων χαρακτήρων, ενώ ο Γουάιτ επικεντρώθηκε στη ζωγραφική των μηχανικών λεπτομερειών και των πλοίων στην αφίσα.

Σε συνέντευξή του στο Slashfilm το 2021, ο Στρούζαν περιέγραψε λεπτομερώς τη δημιουργική διαδικασία πίσω από κάθε αφίσα και τον αντίκτυπο των έργων του. «Αισθάνομαι ότι η τέχνη ήταν κάτι περισσότερο από το να αφηγούμαι απλώς την ιστορία. Θέλω να δώσω σε κάθε άνθρωπο μια αίσθηση για κάτι στο οποίο θα μπορούσε να ελπίζει» είπε.

Εκπρόσωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας απέτισαν φόρο τιμής στον Ντρου Στρούζαν.

Σε δήλωσή του στο THR, ο διάσημος σκηνοθέτης και συνεργάτης του Στίβεν Σπίλμπεργκ τόνισε: «Ο Ντρου δημιούργησε τέχνη. Οι αφίσες του μετέτρεψαν πολλές από τις ταινίες μας σε προορισμούς... και η ανάμνηση αυτών των ταινιών και της ηλικίας που ήμασταν όταν τις βλέπαμε έρχεται πάντα στο μυαλό μας απλώς κοιτάζοντας τις εμβληματικές φωτορεαλιστικές εικόνες του. Επινόησε το δικό του στυλ, κανείς δεν ζωγράφιζε όπως ο Ντρου».

Ο δημιουργός του Star Wars, Τζορτζ Λούκας σε δήλωση στον ιστότοπο του Star Wars αναφέρει: «Ο Ντρου ήταν ένας καλλιτέχνης ύψιστης κλάσης. Οι εικονογραφήσεις του αποτύπωναν πλήρως τον ενθουσιασμό, τον τόνο και το πνεύμα κάθε ταινίας μου που αντιπροσώπευε το έργο τέχνης του. Η δημιουργικότητά του, μέσα από μια μόνο εικονογραφημένη εικόνα, άνοιξε έναν κόσμο γεμάτο ζωή με έντονα χρώματα... ακόμη και με μια ματιά. Ήμουν τυχερός που συνεργάστηκα μαζί του ξανά και ξανά».

Ο πρόεδρος της DC και καλλιτέχνης του Batman, Τζι Λι τόνισε σύμφωνα με το THR: «Ένας γίγαντας ανάμεσα σε γίγαντες. Το έργο του αποτύπωσε την ανθρωπιά, τη δύναμη και το συναίσθημα των θεμάτων του με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί από τότε. Σ’ ευχαριστώ που ζωντανεύεις όλες τις συναρπαστικές στιγμές της παιδικής μου ηλικίας και όχι μόνο».

