Ο Στιβ Τζομπς αποκτά το δικό του… νόμισμα στις Ηνωμένες Πολιτείες

Το όνομα του Στιβ Τζομπς ετοιμάζεται να χαραχτεί στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το US Mint (η νομισματοκοπία των Ηνωμένων Πολιτειών) ανακοίνωσε πως ετοιμάζει ένα αναμνηστικό νόμισμα του 1 δολαρίου αφιερωμένο στον συνιδρυτή της Apple.

Το σχέδιο τον δείχνει καθισμένο σταυροπόδι μπροστά σε ένα τοπίο της Καλιφόρνια, με το χαρακτηριστικό μαύρο ζιβάγκο του και τη φράση “Make something wonderful” (σ.σ. «Δημιούργησε κάτι υπέροχο») χαραγμένη στην επιφάνεια, δηλαδή λόγια που συμβολίζουν όσα πίστευε για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Το νόμισμα θα κυκλοφορήσει το 2026 στο πλαίσιο της σειράς American Innovation, που τιμά προσωπικότητες και εφευρέσεις που άλλαξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε πολιτεία επιλέγει το δικό της «σύμβολο προόδου» και η Καλιφόρνια πρότεινε τον Τζομπς, με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ να αναφέρει ότι «ενσαρκώνει το πνεύμα καινοτομίας της πολιτείας μας».

Οι συλλέκτες θα μπορούν να το αποκτήσουν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του US Mint, στην τιμή των 13,25 δολαρίων.