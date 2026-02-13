ΗΠΑ: Καθηγητής του πανεπιστημίου του Οχάιο τέθηκε σε διαθεσιμότητα αφού επιτέθηκε σε δημοσιογράφο

Ο επίκουρος καθηγητής Λουκ Πέρεζ τέθηκε σε διαθεσιμότητα αφού βίντεο τον δείχνει να επιτίθεται σε δημοσιογράφο

Ένας καθηγητής από το πανεπιστήμιο του Οχάιο τέθηκε σε διαθεσιμότητα αφού ένα βίντεο που τον δείχνει να επιτίθεται σε έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο μέσα στο campus, έγινε viral.

Το βίντεο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από έναν τοπικό συντάκτη ενός ενημερωτικού δελτίου, δείχνει τον επίκουρο καθηγητή Λουκ Πέρεζ να βρίσκεται σε έναν διάδρομο μέσα στο campus, όταν ο δημοσιογράφος και κάμεραμαν Μάικ Νιούμαν τον πλησιάζει κρατώντας μια κάμερα και ένα κινητό.

Στη συνέχεια, ο Νιούμαν φαίνεται να κάνει ένα βήμα προς τα μπροστά για να μπει σε μια αίθουσα με τον Πέρεζ να του κλείνει τον δρόμο. Τότε, ο Πέρεζ ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο από τα χέρια του Νιούμαν και τον αρπάζει από τον λαιμό, ρίχνοντας τον στο έδαφος.

«Σου είπα να μην βάζεις (σ.σ. το κινητό) μπροστά στο πρόσωπό μου», ακούγεται να λέει ο Πέρεζ στον Νιούμαν καθώς στέκεται από πάνω του ενώ είναι πεσμένος στο έδαφος. Στη συνέχεια, ο Πέρεζ αρχίζει να φωνάζει ότι ο Νιούμαν του επιτέθηκε, ένας ισχυρισμός που καταρρίπτεται από το βίντεο.

Δείτε το βίντεο:

«Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό και είναι πολύ ανησυχητικό», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Τζόνσον, εκπρόσωπος του πανεπιστημίου του Οχάιο, σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι ο Πέρεζ τέθηκε σε διαθεσιμότητα εν αναμονή της έρευνας της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Ο συντάκτης που δημοσίευσε το βίντεο, ο Ντι Τζέι Μπάιρνς, εξήγησε στο ενημερωτικό δελτίο του το «The Rooster» ότι αυτός και ο Νιούμαν προσπαθούσαν να πάρουν συνέντευξη από τον Ε. Γκόρντον Γκι, τον πρώην πρύτανη του πανεπιστημίου του Οχάιο.

Σύμφωνα με τον Μπάιρνς, ο Νιούμαν ήθελε να κάνει ερωτήσεις στον Γκι σχετικά με τους αποφοίτους του πανεπιστημίου του Οχάιο που έχουν χρέη από φοιτητικά δάνεια.