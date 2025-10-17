Ρώσος στρατιώτης πυροβόλησε κατά συναδέλφων του σε βάση κοντά στη Μόσχα

Ένας στρατιώτης «παραβίασε τους κανόνες χειρισμού όπλων» και τραυμάτισε θανάσιμα έναν συνάδελφό του πριν στρέψει το όπλο εναντίον του ίδιου σε μια στρατιωτική βάση στην περιοχή της Μόσχας, ανέφερε την Παρασκευή (17/10) το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την διοίκηση της Στρατιωτικής Περιφέρειας της Μόσχας.

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής και μια επιτροπή της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκεται τώρα στον τόπο του συμβάντος, συνέχισε το TASS. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες και δεν έχουν κατονομαστεί ούτε το θύμα ούτε ο δράστης.

Νωρίτερα σήμερα, η εφημερίδα Izvestia ανέφερε ότι ένας στρατιώτης στην περιοχή της Μόσχας πυροβόλησε δύο συναδέλφους του και τραυμάτισε σοβαρά έναν άλλο, με πηγές να αναφέρουν ότι συνολικά τραυματίστηκαν πέντε άτομα. Σύμφωνα με την αναφορά, ένας από τους τραυματίες στρατιώτες κατάφερε να καλέσει τη μητέρα του, η οποία ειδοποίησε την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης IStories ανέφερε ότι η περιοχή Naro-Fominsk, περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας, όπου συνέβη το περιστατικό, φιλοξενεί το 1182ο Σύνταγμα Πυροβολικού της 106ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, συντάγματα τεθωρακισμένων, μια ταξιαρχία αντιαεροπορικής άμυνας και μονάδες εκπαίδευσης για νεοσύλλεκτους από τη Μόσχα, αλλά δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ποια μονάδα επηρεάστηκε.

Οι Ρώσοι στρατιώτες, οι οποίοι συνήθως υπηρετούν μακριά από το μέτωπο και υπηρετούν μόνο για ένα έτος, φέρεται να αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να υπογράψουν συμβάσεις αορίστου χρόνου με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, με τους στρατιώτες να απειλούνται με σωματική βία σε περίπτωση άρνησης, τονίζει η Novaya Gazeta. Ένας 19χρονος στρατιώτης φέρεται να σκοτώθηκε πέρυσι επειδή αρνήθηκε να αποσταλεί στο μέτωπο.

*Με πληροφορίες από TASS, Novaya Gazeta

